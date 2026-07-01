CSM Unirea Alba Iulia, 3 transferuri dintr-o lovitură: Chindriș, Tonini și Ayeni (Gloria Bistrița)!
CSM Unirea Alba Iulia, 3 transferuri dintr-o lovitură: Chindriș, Tonini și Ayeni, toți Gloria Bistrița!
Divizionara terță a reușit să ajungă la acorduri cu 3 dintre fotbaliștii care în sezonul trecut au evoluat la divizionara secundă Gloria Bistrița: Chindriș, brazilianul Tonini și nigerianul Ayeni
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Sunt mutări venite prin intermediul lui Bogdan Apostu, impresarul care colaborează cu CSM Unirea Alba Iulia din această vară. Antrenorul Cristian Pustai i-a avut sub comandă pe primii doi fotbaliști în mandatul petrecut la Bistrița
Marius Chindriș (35 de ani) poate evolua ca fundaș sau mijlocaș central și a jucat în ultimele ediții al Coevinul Hunedoara și Gloria Bistrița.
Gabriel Tonini (30 de ani) este în poziția de mijlocaș central, venind la Bistrița în urmă cu 2 ani, cu o campanie de promovare în Liga 2.
Victor Oluwadare Ayeni, un jucător în vârstă de 19 ani originar din Nigeria, a fost luat la începutul acestui an de laa clubul din Liga 3 Viitorul Cluj. Africanul, jucător de bandă, poate evolua atât ca fundaș, cât și ca mijlocaș
Pe lângă cei 3, s-a mai bătut palma cu Donca (Olimpia Satu Mare) și Prejmerean (CSM Slatina)
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