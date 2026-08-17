ANSVSA: Transporturile clandestine de oi, cel mai mare pericol biologic pentru România. Caz grav semnalat în Alba
ANSVSA: Transporturile clandestine de oi, cel mai mare pericol biologic pentru România. Caz grav semnalat în Alba
Autoritățile sanitar-veterinare trag un semnal de alarmă în contextul evoluției Pestei Rumegătoarelor Mici (PRM) și a Variolei Ovine și Caprine (VOC). ANSVSA avertizează că transporturile ilegale de ovine reprezintă, în acest moment, una dintre cele mai grave amenințări epidemiologice pentru România.
Autoritatea acuză că transporturile clandestine, efectuate fără documente și fără respectarea regulilor de trasabilitate, pot compromite eforturile de limitare a răspândirii bolilor și pot provoca pierderi majore pentru crescătorii de animale și pentru sectorul zootehnic.
Președintele ANSVSA, Alexandru Bociu, susține că respectarea măsurilor sanitar-veterinare și colaborarea cu autoritățile sunt esențiale pentru depășirea crizei.
„Știm că această perioadă aduce presiuni majore asupra crescătorilor de animale, însă colaborarea este singura cale pentru a depăși criza actuală. Menirea noastră, ca medici veterinari, este de a salva și proteja viața animalelor, nu de a le ucide”, a declarat Alexandru Bociu.
Potrivit șefului ANSVSA, toate deciziile luate în această perioadă urmăresc protejarea fermierilor și limitarea riscului epidemiologic. În cazul unor virusuri cu o capacitate ridicată de răspândire, autoritățile susțin că măsurile de control trebuie aplicate cu fermitate pentru protejarea efectivelor sănătoase.
De ce sunt eliminate animalele din transporturile clandestine
ANSVSA susține că, în cazul ovinelor interceptate fără documente sau crotalii, nu există informații verificabile privind proveniența, istoricul sanitar, vaccinările sau vârsta animalelor. În aceste condiții, autoritatea consideră că testarea și menținerea lor în carantină nu oferă garanții suficiente pentru controlul riscului epidemiologic.
Un alt argument invocat de autorități este perioada necesară obținerii rezultatelor de laborator. Animalele aflate într-o etapă incipientă a infecției pot să nu fie identificate imediat prin teste, deși ar putea contribui deja la răspândirea agentului patogen.
ANSVSA precizează că, în cazul transporturilor ilegale, animalele sunt puse sub sechestru și eliminate, iar mijloacele de transport sunt blocate și supuse procedurilor de dezinfecție, în conformitate cu normele europene aplicabile.
Zeci de ovine, descoperite în transporturi ilegale. Caz grav în Alba
În județul Vaslui, autoritățile au identificat un transport clandestin în care se aflau 50 de ovine provenite ilegal din județul Iași.
Un alt caz grav a fost semnalat în județul Alba, unde, dintr-un lot ilegal de 92 de miei, 41 de animale au fost ascunse de proprietari și nu au fost încă identificate. ANSVSA consideră situația un risc epidemiologic major, tocmai din cauza lipsei informațiilor privind localizarea și starea sanitar-veterinară a animalelor.
Pentru astfel de încălcări, autoritățile anunță amenzi de până la 20.000 de lei și întocmirea unor dosare penale pentru fraudarea sistemului de trasabilitate.
În plus, ANSVSA precizează că animalele eutanasiate care provin din transporturi clandestine sau din exploatații nedeclarate nu vor beneficia de despăgubiri.
Autoritatea face apel la crescătorii de animale să respecte toate măsurile sanitar-veterinare și să anunțe imediat apariția oricăror simptome suspecte. Potrivit ANSVSA, intervenția rapidă poate face diferența între izolarea unui focar și extinderea bolii către alte efective.
sursa: Mediafax
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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