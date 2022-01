CSM Lugoj – Volei Alba Blaj 2-3 | Echipa din „Mica Romă”, victorie dramatică în primul meci al anului

Având în față un program condensat, cu meciuri din 3 în 3 zile, în competiții diferite, Volei Alba Blaj debutează în noul an cu un examen de foc, o deplasare la Lugoj, meci programat sâmbătă, 15 ianuarie, în Sala “Ioan Kunst Ghermănescu”, la ora 18.30.

O confruntare deloc facilă, o partidă contând pentru etapa a 12-a a Diviziei A1 la volei feminin, prima a returului, gruparea din Banat fiind una dintre echipele incomode ale actualei stagiuni. În 8 octombrie, în Sala “Timotei Cipariu”, în duelul dintre cele două reprezentante ale României în competițiile continentale (Lugojul a realizat cea mai bună performanță de istorie, calificare în sferturile de finală ale Cupei Challenge, adversară fiind formația turcă Aydin BBSK), conduse de antrenori sârbi, confruntare ce a deschis noua ediție de campionat, Volei Alba Blaj s-a impus în minimum de seturi. O notă suplimentară de suspans și ambiție este adăugată de prezența în distribuția gazdelor a liberoului Silvija Popovic (un transfer de marcă), voleibalistă ce a evoluat campionatul anterior la vicecampioana României. Experimentata jucătoare (35 de ani) se alătură altor două foste echipiere ale Blajului, Petya Barakova (ediția 2017/2018) și Bojana Celic-Markovic (sezonul precedent), prezente sub comanda lui Ugliesa Segrt.

“Cel mai important lucru este că, după această pauză competițională, toată echipa este aptă. Suntem nerăbdători să începem meciurile din acest an, mai ales că am pierdut ultimul joc din campionat, nu am avut nici o partidă de pregătire în această perioadă și vrem să vedem la ce nivel suntem. La Lugoj întâlnim o echipă bună, dar mergem acolo să câștigăm. Ne așteaptă o perioadă dificilă, cu două meciuri pe săptămână, și de aceea trebuie să intrăm în formă cât mai repede și să fim pregătiți pentru aceste întâlniri”, a precizat antrenorul Stevan Ljubičić. Acesta are același lot la dispoziție, chiar dacă la un moment dat “mândria Albei” intenționa să efectueze un transfer în această iarnă. Gazdele sunt pe locul 5, cu 21 de puncte și vin după două eșecuri înregistrate în luna decembrie (2-3 acasă cu campioana CSM Târgoviște și 1-3 la CSO Voluntari), iar Volei Alba Blaj este lider, cu 30 de puncte, două mai mult decât CSM Târgoviște, deținătoarea titlului, ce a învins-o net în 20 decembrie producându-i contracandidatei primul eșec stagional (Blajul venea după 16 succese consecutive).

Startul anului aduce un program intens pentru vicecampioana României, cu 6 jocuri în numai 19 zile! Astfel, după confruntarea de la Lugoj, vine o nouă deplasare pe prima scenă, în 22 ianuarie, la Cluj-Napoca, cu nou-promovata ACS Volei Cristina Pîrv Volei. Între acestea, este intercalat returul din sferturile de finală ale Cupei României, acasă cu CS Mioveni, în tur, 3-0 în Argeș, miercuri, 19 ianuarie. Turul de forță se încheie cu disputa din sferturile de finală ale Cupei CEV, cu Volero Le Cannet, marți, 25 ianuarie, turul, la Tg. Mureș, ora 19.00, returul, în Franța, în 2 februarie, o săptămână mai târziu, urmat de întâlnirea internă cu CSM Medgidia (etapa a 14-a a primei scene).