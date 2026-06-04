Curier Județean

FOTO | „Cu viața mea apăr viața!” 2026: Care au fost laureații etapei județene din Alba a concursului de protecție civilă pentru elevi din școli gimnaziale și licee

Ioana Oprean

Publicat

acum 10 minute

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„Cu viața mea apăr viața!” 2026: Care au fost laureații etapei județene din Alba a concursului de protecție civilă pentru elevi din școli gimnaziale și licee

Concursul de protecție civilă „Cu viața mea apăr viața!” reunește an de an elevi din școlile gimnaziale și liceele din județ, oferindu-le oportunitatea de a-și consolida cunoștințele și deprinderile practice în situații de urgență.

La faza județeană din Alba a ediției 2026 concursul a constat în trei probe riguroase: una teoretică și două practice (transportul asistat al unui accidentat pe targă și deplasarea cu masca pe figură într-un raion de obstacole).

„Toți elevii au dat dovadă de îndemânare, spirit de competiție și un fair-play desăvârșit.

În urma parcurgerii probelor, clasamentul etapei județene este următorul:

Gimnaziu:

 Locul I – Liceul „Dr. Lazăr Chirilă” Baia de Arieș

Locul II – Colegiul Național „David Prodan” Cugir

Locul III – Școala Gimnazială Câmpeni

Liceu:

Locul I – Liceul „Dr. Lazăr Chirilă” Baia de Arieș

Locul II – Colegiul Național „Avram Iancu” Câmpeni

Locul III – Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia

Mulțumim pentru implicare, efort și dăruire atât copiilor participanți, cât și cadrelor didactice care i-au coordonat cu profesionalism.

De asemenea, adresăm mulțumiri Inspectoratului Școlar Județean Alba și Consiliului Județean Alba pentru sprijinul acordat în organizare și pentru facilitarea excelentă a comunicării cu școlile, precum și pentru asigurarea premiilor!

Unitățile de învățământ participante la această ediție:

  • Colegiul Tehnic „Apulum” Alba Iulia
  • Liceul „Corneliu Medrea” Zlatna
  • Colegiul Național „David Prodan” Cugir
  • Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia
  • Colegiul Național „Avram Iancu” Câmpeni
  • Liceul „Dr. Lazăr Chirilă” Baia de Arieș
  • Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia
  • Școala Gimnazială „David Prodan” Săliștea
  • Școala Gimnazială „Ovidiu Hulea” Aiud
  • Școala Generală Drașov
  • Școala Gimnazială „Axente Sever” Aiud
  • Școala Gimnazială „Iuliu Maniu” Vințu de Jos
  • Școala Gimnazială Câmpeni”, au transmis reprezentanții ISU Alba.

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