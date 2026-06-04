Prețurile locuințelor din România ar putea scădea cu 50%! Economist: „S-a ignorat aspectul salarial în comparația cu Germania și Franța”
Prețurile locuințelor din România ar putea scădea cu 50%! Economist: „S-a ignorat aspectul salarial în comparația cu Germania și Franța”
Economistul Radu Georgescu susține că piața imobiliară din România se află într-o bulă speculativă mai mare decât cea din perioada premergătoare crizei financiare din 2008 și estimează că prețurile locuințelor ar putea înregistra o corecție semnificativă în anii următori.
Radu Georgescu își bazează analiza pe experiența acumulată în perioada 2008-2011, când a ocupat funcția de director financiar în cadrul diviziei financiare a General Electric România, companie care opera pe toate segmentele majore de creditare: ipotecare, leasing, carduri și credite de consum.
„Am participat la ședințe de top management la nivel european în timpul crizei financiare din 2008 și am văzut din primul rând cum s-a format și cum s-a spart bula imobiliară de atunci. Din perspectiva mea, bula actuală este mult mai mare”, afirmă economistul.
Potrivit acestuia, unul dintre principalele motive îl reprezintă nivelul redus al veniturilor populației raportat la costurile locuințelor. Georgescu arată că România se află printre statele cu cele mai mici salarii nete din Uniunea Europeană, în timp ce taxarea muncii rămâne ridicată.
În același timp, românii suportă unele dintre cele mai mari costuri de finanțare din Europa. Conform datelor invocate de economist, dobânda medie la un credit ipotecar în România este de aproximativ 8,5% DAE, comparativ cu circa 3,5% în Bulgaria. În cazul unui împrumut de 100.000 de euro pe 30 de ani, diferența dintre dobânzile plătite poate depăși 130.000 de euro.
Un alt argument invocat este declinul demografic. Radu Georgescu menționează că România a pierdut un număr semnificativ de locuitori în ultimele două decenii, iar recensământul arată că aproximativ un sfert dintre locuințe sunt neocupate.
Economistul pune accent și pe gradul de accesibilitate al locuințelor. Potrivit unei reguli utilizate la nivel internațional, costurile lunare legate de locuință nu ar trebui să depășească 30% din venitul net al unei gospodării. În opinia sa, pentru o mare parte a populației din România, acest prag este deja depășit.
„Mulți cumpărători au fost convinși ani la rând că prețurile din România se vor alinia celor din Germania și Franța. S-a ignorat însă faptul că salariile din aceste țări sunt de câteva ori mai mari, iar dobânzile la creditele ipotecare sunt semnificativ mai mici”, spune Radu Georgescu.
În rezumat, economistul Radu Georgescu consideră că diferența dintre veniturile populației, costul finanțării și nivelul actual al prețurilor imobiliare reprezintă un risc major pentru piață și susține că o corecție de până la 50% a prețurilor nu poate fi exclusă în următorii ani.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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