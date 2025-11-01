CSM Lugoj – Volei Alba Blaj 1-3, în Divizia A1 | Campioana, victorie muncită în Banat
În etapa a treia a Diviziei A1 la volei feminin, CSM Lugoj – Volei Alba Blaj 1-3, campioana realizând o victorie muncită în Banat
Campioana României, Volei Alba Blaj a realizat o victorie în deplasare cu CSM Lugoj, scor 3-1 (25-14, 25-15, 18-15, 25-22), meci contând pentru etapa a treia a Diviziei A1 la volei feminin.
Citește și: FOTO: Volei Alba Blaj – Dinamo 3-1, în Divizia A1! Campioana, victorie importantă în derby-ul rundei secunde!
Echipa din „Mica Romă” a câștigat al doilea joc din stagiunea curentă, trecând, nu fără emoții, de reprezentanta României în Cupa Challenge, după un meci cu două părți distincte. Volei Alba Blaj și-a făcut singură jocul ușor, în primele două parțiale fiind mereu în față. În setul al treilea, Lugojul a avut o tresărire de orgoliu, s-a distanțat la 16-11 și 19-15 și nu a mai putut fi ajunsă, reducând ecartul pe fondul relaxării oponentelor Setul următor a fost unul disputat, Lugojul a avut 13-11, Blajul a condus cu 17-15, dar echilibrul a fost prezent pînă la 21-21. Blajul s-a aflat în față și a fructificat a doua minge de meci, Antrenorul Guillermo Naranjo Hernandez a mizat pe aceeași formulă ca în partida precedentă cu Dinamo, lucrurile dereglându-se neașteptat, după un 2-0 facil. Se părea că meciul se îndreaptă spre un succes în minimum de seturi al campioanei, care însă a suferit în următoarele parțiale. Confruntarea a durat 100 de minute, iar cele mai multe puncte le-a realizat Vittoria Piani – 18.
În această săptămână urmează două partide lejere, miercuri, 5 noiembrie, în deplasare cu Medicina Târgu Mureș (contând pentru etapa a șaptea), respectiv sâmbătă, 8 noiembrie, în „Alba Blaj” Arena, cu „U” Cluj
Foto: Volei Alba Blaj
