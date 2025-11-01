Rămâi conectat

Sport

CSM Lugoj – Volei Alba Blaj 1-3, în Divizia A1 | Campioana, victorie muncită în Banat

Dan HENEGAR

Publicat

acum 32 de minute

în

De

În etapa a treia a Diviziei A1 la volei feminin, CSM Lugoj – Volei Alba Blaj 1-3, campioana realizând o victorie muncită în Banat

Campioana României, Volei Alba Blaj a realizat o victorie în deplasare cu CSM Lugoj, scor 3-1 (25-14, 25-15, 18-15, 25-22), meci contând pentru etapa a treia a Diviziei A1 la volei feminin.

Citește și: FOTO: Volei Alba Blaj – Dinamo 3-1, în Divizia A1! Campioana, victorie importantă în derby-ul rundei secunde!

Echipa din „Mica Romă” a câștigat al doilea joc din stagiunea curentă, trecând, nu fără emoții, de reprezentanta României în Cupa Challenge, după un meci cu două părți distincte. Volei Alba Blaj și-a făcut singură jocul ușor, în primele două parțiale fiind mereu în față. În setul al treilea, Lugojul a avut o tresărire de orgoliu, s-a distanțat la 16-11 și 19-15 și nu a mai putut fi ajunsă, reducând ecartul pe fondul relaxării oponentelor  Setul următor a fost unul disputat, Lugojul a avut 13-11, Blajul a condus cu 17-15, dar echilibrul a fost prezent pînă la 21-21. Blajul s-a aflat în față și a fructificat a doua minge de meci, Antrenorul Guillermo Naranjo Hernandez a mizat pe aceeași formulă ca în partida precedentă cu Dinamo, lucrurile dereglându-se neașteptat, după un 2-0 facil. Se părea că meciul se îndreaptă spre un succes în minimum de seturi al campioanei, care însă a suferit în următoarele parțiale. Confruntarea a durat 100 de minute, iar cele mai multe puncte le-a realizat Vittoria Piani – 18.

În această săptămână urmează două partide lejere, miercuri, 5 noiembrie, în deplasare cu Medicina Târgu Mureș (contând pentru etapa a șaptea), respectiv sâmbătă, 8 noiembrie, în „Alba Blaj” Arena, cu „U” Cluj

Foto: Volei Alba Blaj

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Sport

Sport

SuperLiga Alba, etapa 10 Liderul Viitorul Sântimbru – victorie netă, Industria Galda și-a adjudecat derby-ul, Inter Unirea – pe podium

Dan HENEGAR

Publicat

acum 3 ore

în

1 noiembrie 2025

De

SuperLiga Alba, etapa 10: Liderul Viitorul Sântimbru –  victorie netă, Industria Galda și-a adjudecat derby-ul cu CS Ocna Mureș, Inter Unirea – pe podium! Inter Unirea, revelația toamnei în SuperLiga Alba, continuă seria imbatabilă și a urcat pe podium! Viitorul Sântimbru rămâne lider și după această rundă, la 3 puncte în fața grupului urmăritoarelor, echipa din […]

Citește mai mult

Sport

CSC Ghiroda și Giarmata Vii – CSM Unirea Alba Iulia 1-1 (0-1) | „Alb-negrii”, doar remiză sub privirile lui Șunda!

Dan HENEGAR

Publicat

acum 5 ore

în

1 noiembrie 2025

De

În ultima etapă a turului Seriei 7 din Liga 3, CSC Ghiroda și Giarmata Vii – CSM Unirea Alba Iulia 1-1 (0-1) | „Alb-negrii”, doar remiză sub privirile lui Șunda! CSM Unirea Alba Iulia a înregistrat un rezultat de egalitate în ultima etapă a turului, în deplasare cu CSC Ghiroda și Giarmata Vii, prima remiză […]

Citește mai mult

Sport

Hidro Mecanica Șugag, aproape de retragerea din Liga 3! Președintele Ioan Budin și-a anunțat demisia!

Dan HENEGAR

Publicat

acum o zi

în

31 octombrie 2025

De

Hidro Mecanica Șugag, aproape de retragerea din Liga 3! Președintele Ioan Budin și-a anunțat demisia la finele întâlnirii cu CSU Alba Iulia, scor 0-6, din ultima etapă a turului Seriei 7! Nou-promovata Hidro Mecanica Șugag intenționează să se retragă din eșalonul terț, o decizie urmând să fie luată la începutul săptămânii viitoare. După confruntarea pierdută […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 4 minute

VIDEO | Tragedie în județul vecin! Un bărbat și-a pierdut viața în urma unui incendiu. Casa s-a făcut scrum

Tragedie în județul vecin. Un bărbat de 50 de ani și-a pierdut viața în urma unui incendiu Un bărbat de...
Actualitateacum 6 ore

Ce sancțiuni riscați dacă parcați pe locurile destinate femeilor însărcinate sau părinților cu copii mici

Ce sancțiuni riscați dacă parcați pe locurile destinate femeilor însărcinate sau părinților cu copii mici În România a intrat în...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum 5 minute

VIDEO | Investiții în servicii sociale la Zlatna. Primarul Silviu Ponoran: „Datorită acestui proiect, oferim sprijin real copiilor și vârstnicilor din comunitatea noastră”

Investiții în servicii sociale la Zlatna. Primarul Silviu Ponoran: „Datorită acestui proiect, oferim sprijin real copiilor și vârstnicilor din comunitatea...
Ştirea zileiacum 2 ore

VIDEO | De la soarele Spaniei la răcoarea Transilvaniei: un portocal adus în ghiveci s-a aclimatizat la Lancrăm

Portocal adus din Spania, aclimatizat într-o gospodărie din Lancrăm Legăturile puternice cu Spania ale familiei Vasile și Gabriela Popescu din...

Curier Județean

Curier Județeanacum 2 ore

FOTO | Lukas Orzeiu și Maya Urs, CSM Unirea Alba Iulia, participă la Campionatul Mondial de Dans Sportiv organizat la Sibiu. Clubul ,,Life is Dance”: ,,O mândrie națională”

Lukas Orzeiu și Maya Urs, CSM Unirea Alba Iulia, participă la Campionatul Mondial de Dans Sportiv organizat la Sibiu. Clubul...
Curier Județeanacum 4 ore

VIDEO | Caresta Bags, cea mai mare fabrică de marochinărie din Alba, furnizori oficiali ai Casei Regale a României

VIDEO | Caresta Bags, cea mai mare fabrică de marochinărie din Alba, furnizori oficiali ai Casei Regale a României Caresta...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum o oră

Fosta consilieră USR Carmen Spătăcean obține în justiție suspendarea ordinului de prefect prin care a fost demisă din Consiliul Local Blaj. Femeia a fost exclusă din partid după un conflict cu conducerea organizației USR Alba

Fosta consilieră USR Carmen Spătăcean obține în justiție suspendarea ordinului de prefect prin care a fost demisă din Consiliul Local...
Politică Administrațieacum 2 zile

FOTO | Un sat din comuna Sântimbru, în continuă dezvoltare: Mai multe străduțe, modernizate. Primar: ,,Pentru noi, fiecare gospodărie este importantă”

Un sat din comuna Sântimbru, în continuă dezvoltare: Mai multe străduțe, modernizate. Primar: ,,Pentru noi, fiecare gospodărie este importantă” Localitatea...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 14 ore

Luna NOIEMBRIE: Tradiții și obiceiuri în BRUMAR. Fetele nemăritate îşi pot afla ursitul stând noaptea în faţa unei oglinzi

Luna NOIEMBRIE: Tradiții și obiceiuri în BRUMAR. Fetele nemăritate îşi pot afla ursitul stând noaptea în faţa unei oglinzi Luna...
Opinii - Comentariiacum 15 ore

1 noiembrie 1599: 425 de ani de la intrarea triumfală a lui Mihai Viteazul, în Cetatea Alba Iulia

1 noiembrie 1599: 425 de ani de la intrarea triumfală a lui Mihai Viteazul, în Cetatea Alba Iulia Deși au...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea