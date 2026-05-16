VIDEO | Parada Coșarilor la Alba Iulia 2026: Eveniment unic, dedicat breslei coșarilor din toata lumea. Defilare în ținute de breaslă, purtate cu mândrie și tradiție

Parada Coșarilor la Alba Iulia 2026: Eveniment unic, dedicat breslei coșarilor din toata lumea. Defilare în ținute de breaslă, purtate cu mândrie și tradiție

Cea de-a treia ediție a Paradei Coșarilor are loc sâmbătă, 16 mai 2026, în Cetatea Alba Carolina din Alba Iulia. Coșari din toată țara și din străinătate se întâlnesc în inima cetății Alba Iulia.



Parada include coșari îmbrăcați în haine tradiționale (cu joben și perie), oferind publicului ocazia să descopere istoria și simbolurile norocului asociate acestei bresle.

,,Practic meseria de coșar din anul 2012, anul în care am trecut o rezervă de la ISU ALBA, și o practic cu mândrie. Am ajuns să umblăm în toată Europa, în toată lumea”, a explicat Cioica Căbulea Ioan Călin, unul dintre bărbații prezenți la eveniment

Întrebat dacă în ziua de astăzi se mai practică meseria, acesta a răspuns că: ,,Avem tehnica mai modernă, suntem cu tije flexibile, cu curățare, cu aspiratoare, nu mai suntem cu sârma în spate, iar coșurile moderne, orice fel de coș, de fapt, au nevoie de curățare, dar coșurile moderne, care sunt la 7, 8, 9, 10 metri, în sus nu pot fi curățate cu o perie de sârma. Sculele noastre sunt tradiționale, nu fac pagube coșurilor de fum.”

Evenimentul promite să fie un spectacol vizual inedit, fiind o ocazie rară de a vedea o astfel de adunare într-un decor istoric deosebit, au transmis organizatorii.

,,Un eveniment unic, dedicat breslei coșarilor din toată lumea, revine, anul acesta, într-o nouă locație, chiar în inima cetății Alba Iulia. Tradiția, cultura, norocul și voia bună, toate într-o atmosferă de sărbătoare pentru întreaga familie. Parada începe la ora 11:00, de la intrarea principală a cetății și o va transforma într-o explozie de culoare și tradiție”, au mai explicat organizatorii.

Acest eveniment este organizat de Asociația Hornarilor, Constructorilor de Coșuri de Fum și Șeminee (ASFOCH), aducând împreună specialiști în domeniu din țară( ASOCIAȚIA COȘARILOR DIN ROMÂNIA) și din întreaga lume, pentru a celebra tradiția și importanța acestei meserii.

