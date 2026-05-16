SuperLiga Alba, etapa 21: Industria Galda de Jos a câștigat derby-ul rundei, la Ocna Mureș! Inter Unirea a urcat pe podium!

SuperLiga Alba, etapa 21: Industria Galda de Jos a câștigat derby-ul rundei, 3-2 la Ocna Mureș! Inter Unirea a urcat pe podium!

În derby-ul rundei, în disputa formațiilor clasate pe podium, Industria Galda de Jos s-a impus la Ocna Mureș, grație acestul rezultat Inter Unirea urcând pe treapta a treia a podiumului.

*Sportul Câmpeni – Performanța Ighiu 2-2 (2-1)

În prologul etapei, egal cu iz de eșec pentru ighieni, în compania „lanternei roșii” (ce venea după 3 înfrângeri), un rol important având portarul Bistraie, împotriva fostei echipe. Gazdele au două puncte în 14 reprezentații, iar oaspeții rămân cu un gust amar, deși au 4 întâlniri imbatabile (8 puncte);

*CS Ocna Mureș – Industria Galda de Jos 2-3 (1-1)

În derby-ul etapei s-au impus elevii lui Paul Ciucă, „galben-albaștrii” revenind de la 0-1 și conducând cu 3-1. La al treilea meci la rând acasă, „Soda dragă”, dublă Coltor, a pierdut după 4 partide adjudecate și 6 fără eșec (16 puncte);

*Școala de Fotbal Valea Frumoasei – Fortuna Lunca Mureșului 9-3 (4-3)

În disputa vecinelor din ierarhie, cea mai clară victorie stagională a formației din Săsciori, triplă Nazarie, dublă Greapcă, care are un parcurs deosebit, cu 16 puncte în ultimele 6 runde, dar și cel mai drastic insucces al sezonului pentru Fortuna;

*Inter Unirea – CS Zlatna 4-2 (3-1) Formația din Curbă a câștigat al patrulea joc succesiv, dublă Bucșă, iar aurarii au suferit al patrulea eșec consecutiv, cu 7 meciuri fără a se impune;

*Viitorul Sântimbru – ACS Oiejdea.

*AFC Micești – Spicul Daia Română;

Etapa 21: *vineri, 22 mai, ora 19.00: CS Zlatna – Viitorul Sântimbru (în tur, 0-8); *sâmbătă, 23 mai, ora 11.00: Performanța Ighiu – CS Ocna Mureș (1-2); ora 18.00: Școala de Fotbal Valea Frumoasei – Sportul Câmpeni (1-0), Fortuna Lunca Mureșului – Inter Unirea (0-1), Industria Galda de Jos – Spicul Daia Română (1-0), ACS Oiejdea – AFC Micești (1-0).

