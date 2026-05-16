VIDEO | Motivul pentru care coșarii împart dulciuri pe stradă celor care îi privesc: „Este o tradiție foarte veche”

Bogdan Ilea

Cea de-a treia ediție a Paradei Coșarilor a avut loc sâmbătă, 16 mai 2026, în Cetatea Alba Carolina din Alba Iulia. Coșari din toată țara și din străinătate s-au întâlnit în inima cetății.

În cadrul evenimentului a fost respectată și o tradiție veche, aceea prin care coșarii împart dulciuri privitorilor. Despre acest obicei și motivul din spatele lui, unul dintre coșarii prezenți a explicat, pentru ziarulunirea.ro, că:

,,Coșarii împart întotdeauna bomboane pe stradă, tuturor celor pe care îi întâlnesc. Este o tradiție foarte veche. În trecut, copiii care deveneau coșari erau adesea luați din familii sărace și erau supuși unui fel de bullying”.

Din acest motiv, erau nevoiți să găsească diverse metode prin care să se împrietenească cu ceilalți copii. Astfel, din puținul pe care îl primeau, au decis să împartă și cu ceilalți.

,,Ceilalți copii râdeau de ei. După ce curățau un coș de fum, primeau de la proprietari o bucată de pâine sau alte alimente. Ieșeau apoi pe stradă și, pentru a se apropia de ceilalți și a fi acceptați, împărțeau ceea ce primiseră, de multe ori dulciuri.

De atunci a rămas obiceiul ca, în timpul evenimentelor dedicate coșarilor, aceștia să împartă dulciuri pe stradă celor care îi privesc”, a mai explicat bărbatul prezent la eveniment. 

FOTO | Polițiștii din Alba, activități informativ-preventive pe raza județului în săptămâna 11-15 mai 2026: Au verificat motocicliștii și au vizitat mai multe școli

Bogdan Ilea

Polițiștii din Alba, activități informativ-preventive pe raza județului în săptămâna 11-15 mai 2026: Au verificat motocicliștii și au vizitat mai multe școli În săptămâna 11-15 mai 2026, polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Alba au desfășurat activități informativ-preventive, în rândul cetățenilor din județ, dar și în rândul celor care tranzitează județul nostru, potrivit unui comunicat transmis […]

FOTO | ACCIDENT rutier la Alba Iulia: Două autoturisme s-au lovit pe strada Mărășești

Bogdan Ilea

ACCIDENT rutier la Alba Iulia: Două autoturisme s-au lovit pe strada Mărășești Un accident rutier a avut loc astăzi, 16 mai 2026, la Alba Iulia pe strada Mărășești. Din primele informații disponibile, două autoturisme sunt implicate în evenimentul rutier. Potrivit ISU Alba, detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru asigurarea măsurilor specifice și prim ajutor […]

Tânăr din Unirea, prins BĂUT și fără permis conducând un moped. Pasagerul său, proprietarul vehiculului, l-a lăsat să conducă. Amândoi sunt cercetați de oamenii legii

Bogdan Ilea

Tânăr din Unirea, prins BĂUT și fără permis la volanul unui moped. Pasagerul său, proprietarul vehiculului, l-a lăsat să conducă. Amândoi sunt cercetați de oamenii legii Un tânăr de 24 de ani din Unirea s-a ales cu dosar penal după ce a fost prins de polițiști conducând un moped, deși nu deținea permis de conducere […]

