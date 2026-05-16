VIDEO | Motivul pentru care coșarii împart dulciuri pe stradă celor care îi privesc: „Este o tradiție foarte veche”
Cea de-a treia ediție a Paradei Coșarilor a avut loc sâmbătă, 16 mai 2026, în Cetatea Alba Carolina din Alba Iulia. Coșari din toată țara și din străinătate s-au întâlnit în inima cetății.
În cadrul evenimentului a fost respectată și o tradiție veche, aceea prin care coșarii împart dulciuri privitorilor. Despre acest obicei și motivul din spatele lui, unul dintre coșarii prezenți a explicat, pentru ziarulunirea.ro, că:
,,Coșarii împart întotdeauna bomboane pe stradă, tuturor celor pe care îi întâlnesc. Este o tradiție foarte veche. În trecut, copiii care deveneau coșari erau adesea luați din familii sărace și erau supuși unui fel de bullying”.
Din acest motiv, erau nevoiți să găsească diverse metode prin care să se împrietenească cu ceilalți copii. Astfel, din puținul pe care îl primeau, au decis să împartă și cu ceilalți.
,,Ceilalți copii râdeau de ei. După ce curățau un coș de fum, primeau de la proprietari o bucată de pâine sau alte alimente. Ieșeau apoi pe stradă și, pentru a se apropia de ceilalți și a fi acceptați, împărțeau ceea ce primiseră, de multe ori dulciuri.
De atunci a rămas obiceiul ca, în timpul evenimentelor dedicate coșarilor, aceștia să împartă dulciuri pe stradă celor care îi privesc”, a mai explicat bărbatul prezent la eveniment.
