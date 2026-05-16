FOTO | Polițiștii din Alba, activități informativ-preventive pe raza județului în săptămâna 11-15 mai 2026: Au verificat motocicliștii și au vizitat mai multe școli
În săptămâna 11-15 mai 2026, polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Alba au desfășurat activități informativ-preventive, în rândul cetățenilor din județ, dar și în rândul celor care tranzitează județul nostru, potrivit unui comunicat transmis de Poliția din Alba.
Astfel, la data de 13 mai 2026, în contextul Planului de măsuri privind creșterea gradului de siguranță rutieră în rândul motocicliștilor, polițiștii rutieri din Abrud au verificat motocicliștii pe care i-au întâlnit pe drumurile publice, oferindu-le și sfaturi preventive.
Aceștia au primit recomandări legate de portul echipamentului de protecție, respectarea limitelor legale de viteză, precum și interdicția de a consuma alcool sau substanțe interzise atunci când intenționează să se deplaseze cu motocicleta.
În 13 mai 2026, polițiștii Serviciului Rutier Alba au desfășurat mai multe activități educativ-preventive dedicate siguranței rutiere, în contextul implementării obiectivelor stabilite prin Concepția Poliției Române pentru Educație Rutieră 2026.
Activitățile au fost desfășurate la Școala Gimnazială Scărișoara, Școala Gimnazială Miraslău, Școala Gimnazială Avram Iancu, Școala Gimnazială „Nicodim Ganea” Bistra, Școala Gimnazială Ciugud, Școala Gimnazială Berghin, Școala Gimnazială Ghirbom, Școala Gimnazială „Augustin Bena” Pianu de Jos, Școala Gimnazială Pianu de Sus și la Școala Gimnazială Strungari.
Peste 240 de copii au participat la discuții interactive privind respectarea regulilor de circulație, traversarea corectă a străzii, semnificația culorilor semaforului, siguranța deplasărilor cu bicicleta sau trotineta și importanța utilizării centurii de siguranță.
Activitatea s-a desfășurat într-un cadru educativ și interactiv, adaptat vârstei participanților, având ca scop formarea unui comportament rutier responsabil încă de la cele mai fragede vârste.
În perioada 14- 15 mai 2026, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba au fost prezenți la Târgul Ofertelor Educaționale, organizat în municipiul Alba Iulia, unde le-au prezentat tinerilor mai multe informații despre profesia de polițist și despre traseul educațional pe care cei care își doresc o carieră în Poliția Română, trebuie să-l parcurgă.
Totodată, polițiștii le-au prezentat tinerilor tehnica din dotare, mijloacele de intervenție, precum și specificul muncii de poliție.
