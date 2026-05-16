FOTO | Ministerul Transporturilor: Alertă de fraudă. Ce este ,,amenda prin SMS”, noua tentativă de înșelătorie
Ministerul Transporturilor: Alertă de fraudă. Ce este ,,amenda prin SMS”, noua tentativă de înșelătorie
Ministerul Transporturilor și Infrastructurii a transmis un avertisment cu privire la o campanie de tip fraudă prin SMS care vizează cetățenii români în aceste zile.
Cum funcționează capcana?
Primești un mesaj alarmist (adesea prin iMessage sau SMS) de la un număr necunoscut (ex: prefix de Filipine +63), care te anunță că ai „încălcări ale regulilor de circulație”. Escrocii te amenință cu penalități de 30% dacă nu plătești urgent și îți oferă un link fals către o pagină care imită site-ul de plăți oficial.
CE TREBUIE SĂ ȘTII:
MTI NU TRIMITE SMS-uri de plată: Ministerul Transporturilor și Infrastructurii nu are atribuții de amendare a șoferilor și nu solicită niciodată plăți prin mesaje text.
Atenție la link-uri: Site-ul din imagine (ghisaul.lat) este un SITE CLONĂ. Platforma oficială este www.ghiseul.ro!
Urgența falsă: Mesajele care te presează să plătești „până la miezul nopții” sunt un semn clar de fraudă. Infractorii vor să te facă să acționezi sub impulsul momentului.
CE SĂ FACI DACĂ PRIMEȘTI MESAJUL?
- NU da click pe link-ul primit!
- NU introduce datele cardului bancar sau date personale pe site-uri suspecte.
- Blochează numărul de telefon imediat.
- Șterge conversația și avertizează-ți apropiații.
Siguranța ta online depinde de vigilență! Dacă ai căzut victimă și ai introdus datele cardului, sună imediat la bancă pentru a bloca instrumentul de plată, se arată în mesajul publicat de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Zi liberă în școli, pe data de 5 iunie 2026. Se sărbătorește Ziua Învățătorului
Zi liberă în școli, pe data de 5 iunie 2026. Se sărbătorește Ziua Învățătorului Elevii, profesorii și întreg personalul din învățământul preuniversitar vor avea liber vineri, 5 iunie, zi declarată nelucrătoare pentru sistemul de educație. Vineri, 5 iunie, elevii, profesorii și întreg personalul din învățământul preuniversitar vor avea o zi liberă, deoarece se sărbătorește Ziua […]
ANAF va lansa aplicația prin care românii pot verifică dacă un bon fiscal a fost emis corect. Ce este „iBon” și cum funcționează
ANAF va lansa aplicația prin care românii pot verifică dacă un bon fiscal a fost emis corect. Ce este „iBon” și cum funcționează Lansarea aplicației „iBon”, care le va permite utilizatorilor să verifice rapid dacă un bon fiscal a fost emis corect, a fost anunțată vineri, 15 mai 2026, de către Ministerul Finanțelor și ANAF. […]
Ratingul României ar putea fi retrogradat. Avertismentul transmis de agenția de evaluare financiară S&P Global: ,,Dizolvarea coaliţiei formate din patru partide va complica eforturile”
Ratingul României ar putea fi retrogradat. Avertismentul transmis de agenția de evaluare financiară S&P Global: ,,Dizolvarea coaliţiei formate din patru partide va complica eforturile” Agenția de evaluare financiară S&P Global avertizează că ratingul României ar putea fi retrogradat dacă blocajul politic și impasul privind formarea unui nou guvern vor continua. Este primul semnal oficial transmis […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
FOTO | Ministerul Transporturilor: Alertă de fraudă. Ce este ,,amenda prin SMS”, noua tentativă de înșelătorie
Ministerul Transporturilor: Alertă de fraudă. Ce este ,,amenda prin SMS”, noua tentativă de înșelătorie Ministerul Transporturilor și Infrastructurii a transmis...
Zi liberă în școli, pe data de 5 iunie 2026. Se sărbătorește Ziua Învățătorului
Zi liberă în școli, pe data de 5 iunie 2026. Se sărbătorește Ziua Învățătorului Elevii, profesorii și întreg personalul din...
Știrea Zilei
VIDEO | Parada Coșarilor la Alba Iulia 2026: Eveniment unic, dedicat breslei coșarilor din toata lumea. Defilare în ținute de breaslă, purtate cu mândrie și tradiție
Parada Coșarilor la Alba Iulia 2026: Eveniment unic, dedicat breslei coșarilor din toata lumea. Defilare în ținute de breaslă, purtate...
Femeie din Aiudul de Sus, înșelată cu peste 50.000 de lei: Escrocii au făcut-o să acceseze un credit bancar. Cum au reușit să o convingă
Femeie din Aiudul de Sus, înșelată cu peste 50.000 de lei: Escrocii au făcut-o să acceseze un credit bancar. Cum...
Curier Județean
FOTO | Polițiștii din Alba, activități informativ-preventive pe raza județului în săptămâna 11-15 mai 2026: Au verificat motocicliștii și au vizitat mai multe școli
Polițiștii din Alba, activități informativ-preventive pe raza județului în săptămâna 11-15 mai 2026: Au verificat motocicliștii și au vizitat mai...
FOTO | ACCIDENT rutier la Alba Iulia: Două autoturisme s-au lovit pe strada Mărășești
ACCIDENT rutier la Alba Iulia: Două autoturisme s-au lovit pe strada Mărășești Un accident rutier a avut loc astăzi, 16...
Politică Administrație
Fostul premier Theodor Stolojan: „Primul candidat de prim-ministru va cădea la vot, al doilea trebuie să fie Bolojan”
Fostul premier Theodor Stolojan: „Primul candidat de prim-ministru va cădea la vot, al doilea trebuie să fie Bolojan” Fostul premier...
Premieră națională: Alba, primul județ din România care a publicat noul Plan de Amenajare Teritoriului Județean (PATJ)
Premieră națională: Alba, primul județ din România care a publicat noul Plan de Amenajare Teritoriului Județean (PATJ) Alba este primul...
Opinii Comentarii
16 mai – Cuviosul Teodor cel Sfințit, un mare sfânt al cărui nume îl poartă foarte mulţi români
16 mai – Cuviosul Teodor cel Sfințit, un mare sfânt al cărui nume îl poartă foarte mulţi români Cuviosul Teodor...
16 mai: Ziua Internațională a Luminii
16 mai: Ziua Internațională a Luminii La 19 septembrie 2016, Comitetul executiv al UNESCO a adoptat o rezoluţie pentru susţinerea...