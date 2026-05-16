FOTO | Ministerul Transporturilor: Alertă de fraudă. Ce este ,,amenda prin SMS", noua tentativă de înșelătorie

Ministerul Transporturilor: Alertă de fraudă. Ce este ,,amenda prin SMS”, noua tentativă de înșelătorie 

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii a transmis un avertisment cu privire la o campanie de tip fraudă prin SMS care vizează cetățenii români în aceste zile. 

Cum funcționează capcana? 

Primești un mesaj alarmist (adesea prin iMessage sau SMS) de la un număr necunoscut (ex: prefix de Filipine +63), care te anunță că ai „încălcări ale regulilor de circulație”. Escrocii te amenință cu penalități de 30% dacă nu plătești urgent și îți oferă un link fals către o pagină care imită site-ul de plăți oficial.

CE TREBUIE SĂ ȘTII:

MTI NU TRIMITE SMS-uri de plată: Ministerul Transporturilor și Infrastructurii nu are atribuții de amendare a șoferilor și nu solicită niciodată plăți prin mesaje text. 

Atenție la link-uri: Site-ul din imagine (ghisaul.lat) este un SITE CLONĂ. Platforma oficială este www.ghiseul.ro! 

Urgența falsă: Mesajele care te presează să plătești „până la miezul nopții” sunt un semn clar de fraudă. Infractorii vor să te facă să acționezi sub impulsul momentului. 

CE SĂ FACI DACĂ PRIMEȘTI MESAJUL?

  • NU da click pe link-ul primit! 
  • NU introduce datele cardului bancar sau date personale pe site-uri suspecte. 
  • Blochează numărul de telefon imediat. 
  • Șterge conversația și avertizează-ți apropiații. 

Siguranța ta online depinde de vigilență! Dacă ai căzut victimă și ai introdus datele cardului, sună imediat la bancă pentru a bloca instrumentul de plată, se arată în mesajul publicat de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii.

Zi liberă în școli, pe data de 5 iunie 2026. Se sărbătorește Ziua Învățătorului

Zi liberă în școli, pe data de 5 iunie 2026. Se sărbătorește Ziua Învățătorului Elevii, profesorii și întreg personalul din învățământul preuniversitar vor avea liber vineri, 5 iunie, zi declarată nelucrătoare pentru sistemul de educație. Vineri, 5 iunie, elevii, profesorii și întreg personalul din învățământul preuniversitar vor avea o zi liberă, deoarece se sărbătorește Ziua […]

ANAF va lansa aplicația prin care românii pot verifică dacă un bon fiscal a fost emis corect. Ce este „iBon" și cum funcționează Lansarea aplicației „iBon", care le va permite utilizatorilor să verifice rapid dacă un bon fiscal a fost emis corect, a fost anunțată vineri, 15 mai 2026, de către Ministerul Finanțelor și ANAF. […]

Ratingul României ar putea fi retrogradat. Avertismentul transmis de agenția de evaluare financiară S&P Global: ,,Dizolvarea coaliţiei formate din patru partide va complica eforturile" Agenția de evaluare financiară S&P Global avertizează că ratingul României ar putea fi retrogradat dacă blocajul politic și impasul privind formarea unui nou guvern vor continua. Este primul semnal oficial transmis […]

