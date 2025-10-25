FOTO: Volei Alba Blaj – Dinamo 3-1, în Divizia A1! Campioana, victorie importantă în derby-ul rundei secunde!
Volei Alba Blaj – Dinamo 3-1, în Divizia A1! Campioana, victorie importantă în derby-ul rundei secunde, în „Alba Blaj” Arena!
La prima reprezentație în Divizia A1 în stagiunea curentă în fața fanilor, campioana Volei Alba Blaj campioana Volei Alba Blaj a învins rivala Dinamo București, scor 3-1 (25-23, 25-13, 19-25, 25-22), în fața a peste 1000 de spectatori.
Citește și: FOTO: Volei Alba Blaj a pierdut acasă Supercupa României! CSO Voluntari a dat lovitura și a luat trofeul în „Alba Blaj” Arena!
O confruntare echilibrată, disputată, în care echipa din „Mica Romă” a avut mult de tras pentru a realiza prima victorie stagională. În primul set, gazdele au remontat spectaculos, de la 12-18 și 14-20, reușind să-și adjudece parțialul, unul pe muchie de cuțit, scor 25-23, după o revenire spectaculoasă.
Al doilea set a fost la discreția gazdelor, care au controlat autoritar întâlnirea. Condusă cu 2-0, Dinamo a reușit să revină în meci după ce s-a impus în setul 3 (25-19), jocul relansându-se. Și în ultimul parțial, jocul a fost pe muchie de cuțit, în echilibru, cu multe emoții, de la 19-21 Volei Alba Blaj ajungând la 23-21. Ultima fază a meciului a fost una tranșată de arbitru, care a solicitat verificare video, mingea fiind dată gazdelor.
Partida a durat o oră și 56 de minute, cele mai multe puncte ale gazdelor fiind reușite de Vittoria Piani – 22 și Ariana Pîrv – 16. Raportul blocajelor a fost 12-15, iar al așilor 3-2.
La Dinamo, Radostina Marinova a reușit 20 de puncte, Ana Miron 14 și Oleksandra Milenko 12.
Pentru campioana Volei Alba Blaj acest duel important, primul în campionat în fața fanilor, a reprezintat un prilej de reabilitare după startul sezonului, unul dezamăgitor, cu două eșecuri împotriva contracandidatei CSO Voluntari, unul pe teren propriu, în Supercupa României (1-3) și altul în deplasare, în runda inaugurală (2-3).
Etapa viitoare este dispută externă cu CSM Lugoj, sâmbătă, 1 noiembrie
Foto: Nicu GOGA, Radio Blaj
