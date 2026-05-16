Modificări importante la liceele pedagogice din anul școlar 2026-2027: Absolvenții care vor să devină învățători trebuie să facă și facultate pentru a se titulariza

Începând din anul școlar 2026-2027, liceele pedagogice din România vor funcționa după un nou sistem de specializări, iar una dintre cele mai importante modificări îi vizează pe elevii care vor să devină învățători. Aceștia nu se vor mai putea titulariza doar cu diploma de liceu, ci vor avea nevoie și de studii universitare.

Se separă educația timpurie de învățământul primar

Până acum, în liceele pedagogice exista specializarea clasică de învățător-educatoare, însă din anul școlar 2026-2027 aceasta dispare, iar cele două direcții vor fi tratate separat.

Astfel, elevii vor putea urma specializarea „Educație timpurie”, destinată celor care vor să devină educatori pentru creșe și grădinițe, sau „Pedagogia învățământului primar”, pentru cei care își doresc să ajungă învățători.

Directoarea colegiului din Iași a explicat că această schimbare vine în contextul importanței tot mai mari acordate educației timpurii.

Potrivit acesteia, noile programe vor pune accent mai mare pe practică în creșe și grădinițe, acolo unde până acum existau mai puține oportunități pentru formarea reală a viitorilor educatori.

Absolvenții care vor să devină învățători trebuie să facă și facultate

Una dintre cele mai importante modificări este legată de titularizare. Elevii care termină specializarea „Pedagogia învățământului primar” nu vor mai putea deveni titulari doar cu studiile liceale.

Pentru a ocupa funcția de profesor pentru învățământul primar și pentru a se titulariza, aceștia vor avea obligația să finalizeze și studii universitare de licență.

Adriana Robu a explicat că în primii ani absolvenții vor putea lucra ca suplinitori, în paralel cu facultatea, iar ulterior se vor putea titulariza.

Această nouă regulă vine din dorința de a aduce mai multă rigoare în sistem și de a alinia pregătirea învățătorilor la standardele europene.

Educatorii pentru creșe și grădinițe se pot titulariza doar cu liceul pedagogic

Situația este diferită pentru cei care aleg specializarea „Educație timpurie”. Aceștia vor putea ocupa funcția de educator sau educatoare doar cu diploma de bacalaureat obținută la liceul pedagogic.

Această specializare este destinată exclusiv pregătirii pentru creșe și grădinițe și răspunde unei nevoi tot mai mari de personal calificat în acest domeniu.

Directoarea colegiului a subliniat că în prezent există un deficit important de specialiști pentru creșe, iar noua organizare ar putea ajuta la rezolvarea acestei probleme.

Ce va scrie pe diplomele absolvenților

Noile denumiri vor apărea și pe diplomele de absolvire. Astfel, elevii vor primi titulatura de „specialist în pedagogia învățământului primar” sau „specialist în pedagogia educației timpurii”, în funcție de profilul urmat.

Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023 prevede și alte specializări, precum pedagogia educației nonformale sau mediere școlară, însă nu toate liceele pedagogice au solicitat aceste profile pentru anul următor.

Din anul școlar 2026-2027 nu se mai organizează admitere pentru specializările învățător-educatoare și educator-puericultor, acestea nemaifiind prevăzute în noua lege a învățământului.

Ce se întâmplă cu elevii deja înscriși

Elevii care sunt deja înscriși în liceele pedagogice sau foștii absolvenți ai specializării învățător pot fi încadrați pe postul de învățător sau învățătoare, conform prevederilor tranzitorii din lege.

De asemenea, persoanele care finalizează studiile liceale pedagogice până în anul 2027 beneficiază în continuare de vechile reguli privind ocuparea funcției didactice.

Schimbarea îi vizează în special pe elevii care vor intra în sistem începând cu noua reorganizare, iar pentru mulți dintre ei facultatea devine obligatorie dacă își doresc o carieră stabilă în învățământul primar.

