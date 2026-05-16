Femeie din Aiudul de Sus, înșelată cu peste 50.000 de lei: Escrocii au făcut-o să acceseze un credit bancar. Cum au reușit să o convingă

O femeie, de 50 de ani, din Aiudul de Sus, a fost înșelată de persoane necunoscute să transfere suma de 24.404 lei către adrese de portofele electronice , prin intermediul unui terminal de tranzacționare a criptomonedelor.

Mai mult decât atât, escrocii au convins-o să acceseze și un credit bancar în valoare de 30.300 de lei.

Potrivit IPJ Alba, în perioada 12- 13 mai 2026, o femeie, în vârstă de 50 de ani, din localitatea Aiudul de Sus, a fost contactată de către persoane necunoscute și, sub pretextul că o vor ajuta să prevină solicitarea unui credit bancar în numele ei, au determinat-o, prin intermediul unui terminal de tranzacționare a criptomonedelor, să transfere suma de 24.404 lei, către adrese de portofele electronice. 

Ulterior, răufăcătorii au determinat-o, pe femeie, să acceseze un credit bancar în valoare de 30.300 de lei, sumă pe care femeia a trimis-o, în același mod, către adrese de portofele electronice.

Polițiștii continuă cercetările sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Aiud, pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciunea, în vederea identificării autorilor și recuperării prejudiciului. 

Pentru a fi la curent cu cele mai recente metode de fraudă și recomandări de prevenire, îndrumăm cetățenii să urmărească informările publice transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Alba, prin canalele oficiale și să consulte, în permanență, pagina de internet a Directoratul Național de Securitate Cibernetică, unde sunt publicate alerte și ghiduri actualizate privind securitatea online.

În situația în care ați fost victima unei astfel de infracțiuni sau aveți suspiciuni cu privire la săvârșirea unor astfel de fapte, sesizați de îndată unitatea bancară și adresați-vă celei mai apropiate unități de poliție!

