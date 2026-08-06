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E jale! 11 luni consecutive de scădere a consumului. Cea mai severă, chiar în iunie 2026. Ultimele date publicate de INS

Bogdan Ilea

Publicat

acum 45 de minute

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E jale! 11 luni consecutive de scădere a consumului. Cea mai severă contracție, în iunie 2026. Ultimele date publicate de INS

Consumul populației a continuat să scadă în iunie 2026, înregistrând cel mai accentuat declin din ultimele 11 luni, potrivit datelor publicate joi de Institutul Național de Statistică (INS). Volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul s-a redus pentru a 11-a lună consecutiv comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. 

În iunie, comerțul cu amănuntul, cu excepția vânzărilor de autovehicule și motociclete, s-a contractat cu 7,3% față de iunie 2025, potrivit seriei ajustate în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate. Este cea mai mare scădere anuală înregistrată din august 2025, momentul în care a început seria neîntreruptă de rezultate negative. Ca serie brută, declinul anual a fost de 5,7%, scrie Știri pe surse.

Datele indică o deteriorare accelerată a consumului, după ce în mai scăderea anuală fusese de 5,1%, în aprilie de 6,2%, iar în martie de 3,8%.

11 luni consecutiv de declin

Graficul INS privind evoluția anuală a comerțului cu amănuntul arată că ultima creștere a fost consemnată în iulie 2025, când volumul vânzărilor era cu 3,5% mai mare decât cu un an înainte.

Din august 2025, indicatorul a rămas permanent în teritoriu negativ:

august și septembrie 2025: minus 2,1%;

octombrie: minus 4,1%;

noiembrie: minus 3,9%;

decembrie: minus 2%;

ianuarie 2026: minus 6%;

februarie: minus 5,9%;

martie: minus 3,8%;

aprilie: minus 6,2%;

mai: minus 5,1%;

iunie: minus 7,3%.

Astfel, iunie 2026 marchează atât a unsprezecea lună consecutivă de scădere anuală, cât și cel mai grav rezultat din această perioadă. Evoluția este cu atât mai abruptă cu cât, în iunie 2025, comerțul cu amănuntul crescuse cu 2,6% față de iunie 2024, mai notează sursa citată.

Consumul, mai scăzut față de luna mai

Situația s-a deteriorat și în comparație cu luna precedentă. Ca serie ajustată, volumul comerțului cu amănuntul a scăzut în iunie cu 1,2% față de mai 2026.

Vânzările de alimente, băuturi și tutun s-au redus cu 2,3%, cele de carburanți cu 0,9%, iar cele de produse nealimentare cu 0,4%.

Seria brută indică o creștere lunară de 0,5%, însă aceasta a fost determinată de majorarea sezonieră a vânzărilor de carburanți, cu 6,6%, și a celor de produse nealimentare, cu 0,8%. Vânzările de alimente au scăzut chiar și în seria brută, cu 3,1%.

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