Accident pe DJ 107 M: Un tânăr de 21 de ani, ,,beat mangă”, a pierdut controlul asupra mașinii și a intrat într-un stâlp de lemn și în gardul unei case

Un accident rutier a avut loc miercuri după-masa pe DJ 107 M. Un tânăr de 21 de ani, ,,beat mangă”, a pierdut controlul asupra mașinii și a intrat stâlp de lemn și în gardul unei case.

Potrivit IPJ Alba, la data de 5 august 2026, în jurul orei 16.55, polițiștii Secției 3 de Poliție Rurală Aiud au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că, pe DJ 107 M, a avut loc un eveniment rutier soldat cu pagube materiale.

Polițiștii s-au deplasat la fața locului și au constatat că un tânăr, în vârstă de 21 de ani, din localitatea Aiudul de Sus, în timp ce conducea un autoturism, la intersecția cu drumul către satul Izvoarele, într-o curbă, nu ar fi adaptat viteza corespunzătoare, intrând în coliziune cu un stâlp de telefonie din lemn și cu gardul unui imobil.

În urma evenimentului, au rezultat doar pagube materiale.

Bărbatul a fost testat cu aparatul etilometru, rezultând valoarea de 0,77 mg/litru alcool pur în aerul expirat, fiind condus la spital, pentru stabilirea alcoolemiei.

Cercetările sunt continuate.

Foto: arhivă, cu rol ilustrativ

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