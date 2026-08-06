6 august 2026 | Restricții de circulație pe Autostrada A1, la Sebeș: Ce lucrări se execută

Restricții de circulație pe Autostrada A1, la Sebeș: Ce lucrări se execută

Traficul este restricționat temporar, joi, 6 august 2026, pe Autostrada A1, la Sebeș.

Cauza este executarea unor lucrări.

Între kilometrii 304+300 și 304+400 de metri ai autostrăzii, pe calea 2, se execută lucrări de înlocuire parapet median.

Circulația se desfășoară îngreunat pe Banda 1 și Banda de Urgență.

Bannda 2 este restricționată până la ora 14:30.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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