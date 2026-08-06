6 august 2026 | Restricții de circulație pe Autostrada A1, la Sebeș: Ce lucrări se execută
Restricții de circulație pe Autostrada A1, la Sebeș: Ce lucrări se execută
Traficul este restricționat temporar, joi, 6 august 2026, pe Autostrada A1, la Sebeș.
Cauza este executarea unor lucrări.
Între kilometrii 304+300 și 304+400 de metri ai autostrăzii, pe calea 2, se execută lucrări de înlocuire parapet median.
Circulația se desfășoară îngreunat pe Banda 1 și Banda de Urgență.
Bannda 2 este restricționată până la ora 14:30.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Actualitate
E jale! 11 luni consecutive de scădere a consumului. Cea mai severă, chiar în iunie 2026. Ultimele date publicate de INS
E jale! 11 luni consecutive de scădere a consumului. Cea mai severă contracție, în iunie 2026. Ultimele date publicate de INS Consumul populației a continuat să scadă în iunie 2026, înregistrând cel mai accentuat declin din ultimele 11 luni, potrivit datelor publicate joi de Institutul Național de Statistică (INS). Volumul cifrei de afaceri din comerțul […]
PENSII 2026 | Ce ajutoare de stat primesc pensionarii în 2026: Condiții de acordare. Lista completă
PENSII 2026 | Ce ajutoare de stat primesc pensionarii în 2026: Condiții de acordare. Lista completă Pensionarii din România, cu venituri mici, pot beneficia anul acesta de mai multe forme de sprijin acordate de statul român. Este vorba despre bani virați împreună cu pensia, indemnizații sociale, carduri pentru alimente și ajutoare pentru plata energiei. Regulile […]
Accident pe Autostrada Sebeș-Turda: Două autotiruri implicate în evenimentul rutier de la kilometrul 46
Accident pe Autostrada Sebeș-Turda: Două autotiruri implicate în evenimentul rutier de la kilometrul 46 Un accident rutier s-a produs joi, 6 august 2026, în jurul orei 2.40, pe Autostrada Sebeș-Turda. „Secția de pompieri Aiud intervine pentru asigurarea masurilor specifice si prim ajutor medical la un accident rutier produs pe Autostrada A10, km 46, sensul Sebeș […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
E jale! 11 luni consecutive de scădere a consumului. Cea mai severă, chiar în iunie 2026. Ultimele date publicate de INS
E jale! 11 luni consecutive de scădere a consumului. Cea mai severă contracție, în iunie 2026. Ultimele date publicate de...
6 august 2026 | Restricții de circulație pe Autostrada A1, la Sebeș: Ce lucrări se execută
Restricții de circulație pe Autostrada A1, la Sebeș: Ce lucrări se execută Traficul este restricționat temporar, joi, 6 august 2026,...
Știrea Zilei
Foto | Tulnicăresele din Țara Moților, Golden Award la Balkan Folk Fest 2026: „Mergem mai departe cu aceeași dragoste pentru folclor”
Tulnicăresele din Țara Moților, Golden Award la Balkan Folk Fest 2026: „Mergem mai departe cu aceeași dragoste pentru folclor” Tradiția...
Foto | Investiție de 28 de milioane de euro la Alba Iulia: Sistem de stocare a energiei în baterii, la Bărăbanț
Investiție de 28 de milioane de euro la Alba Iulia: Sistem de stocare a energiei în baterii, la Bărăbanț Un...
Curier Județean
6-7 august | Cod portocaliu de caniculă și disconfort termic deosebit de accentuat în Alba: Temperaturi de până la 38 de grade
Cod portocaliu de caniculă și disconfort termic deosebit de accentuat în Alba: Temperaturi de până la 38 de grade Județul...
15 august 2026 | Tradiționalul pelerinaj la Sanctuarul „Fecioara Săracilor” de la Cărbunari (Blaj): Program
Tradiționalul pelerinaj la Sanctuarul „Fecioara Săracilor” de la Cărbunari (Blaj): Program Cu prilejul sărbătorii Adormirii Maicii Domnului, sâmbătă, 15 august...
Politică Administrație
Rețeaua de alimentare cu gaz va fi extinsă în două sate ale comunei Unirea: În ce stadiu este proiectul
Rețeaua de alimentare cu gaz va fi extinsă în două sate ale comunei Unirea: În ce stadiu este proiectul Locuitorii...
FOTO | Flaviu Rădițoiu, membru USR din Cugir, numit în funcția de administrator special la o filială a Companiei Naționale ROMARM S.A.
Flaviu Rădițoiu, membru USR din Cugir, numit în funcția de administrator special la o filială a Companiei Naționale ROMARM S.A....
Opinii Comentarii
6 august 2026: Dezlegare la pește în Postul Adormirii Maicii Domnului. Ce sărbătoare este prăznuită în această zi
6 august 2026: Dezlegare la pește în Postul Adormirii Maicii Domnului. Ce sărbătoare este prăznuită în această zi 6 august...
De ce nu au fost indexate pensiile în 2025 și 2026. Guvernul invocă presiunea asupra bugetului
De ce nu au fost indexate pensiile în 2025 și 2026. Guvernul invocă presiunea asupra bugetului Milioane de pensionari nu...