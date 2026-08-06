Curier Județean

6-7 august | Cod portocaliu de caniculă și disconfort termic deosebit de accentuat în Alba: Temperaturi de până la 38 de grade

Bogdan Ilea

Publicat

acum o oră

în

De

Cod portocaliu de caniculă și disconfort termic deosebit de accentuat în Alba: Temperaturi de până la 38 de grade

Județul Alba se află, joi, sub Cod portocaliu de caniculă, potrivit meteorologilor ANM. Avertizarea este valabilă în intervalul 6 august, ora 10:00 – 7 august, ora 10:00, perioadă în care sunt prognozate temperaturi maxime cuprinse între 35 și 38 de grade, pe fondul unui val de căldură persistent și al unui disconfort termic deosebit de accentuat, transmit autoritățile din Alba.

Potrivit ISU Alba, județul Alba se află sub Cod Portocaliu de caniculă și disconfort termic deosebit de accentuat, val de căldură persistent, noapte tropicală valabil din 6 august, ora 10.00, pana în 7 august, ora 10.00.

Astfel, se vor înregistra temperaturi maxime între 35 și 38 de grade.

Vă rugăm să fiți precauți și să luați măsuri pentru a vă proteja sănătatea, mai transmit autoritățile.

Pentru siguranța dumneavoastră, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „UNIREA”” al județului Alba recomandă respectarea următoarelor măsuri:

  • Evitați aglomerația, efortul fizic intens și expunerea prelungită la soare!
  • Evitați expunerea prelungită la soare!
  • Purtați pălării de soare și haine lejere de culori deschise!
  • Consumați suficientă apă pentru a vă hidrata corespunzător! Evitați consumul băuturilor alcoolice!
  • Consumați fructe și legume proaspete!
  • Evitați deplasările la orele de vârf; dacă totuși este necesar, deplasați-vă prin locuri umbrite și faceți repaus.

De asemenea, pe cât posibil, păstrați legătura cu persoanele în vârstă, rudele, vecinii sau bolnavii cronici. 

La cel mai mic semn privind înrăutățirea stării de sănătate,  contactați medicul de familie. 

În caz de nevoie, apelați numărul unic pentru apeluri de urgență 112. 

Secțiune Știri sub articolul principal

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

15 august 2026 | Tradiționalul pelerinaj la Sanctuarul „Fecioara Săracilor” de la Cărbunari (Blaj): Program

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

6 august 2026

De

Tradiționalul pelerinaj la Sanctuarul „Fecioara Săracilor” de la Cărbunari (Blaj): Program Cu prilejul sărbătorii Adormirii Maicii Domnului, sâmbătă, 15 august 2026, va avea loc tradiționalul pelerinaj la Sanctuarul Arhieparhial Major „Fecioara Săracilor” de la Cărbunari (Blaj). Sfânta Liturghie va fi celebrată de Preasfinția Sa Cristian, Episcop auxiliar de Alba Iulia și Făgăraș. Credincioșii sunt invitați […]

Citește mai mult

Curier Județean

21-23 august 2026 | Alba Iulia devine, timp de trei zile, capitala metalului simfonic: Symphonic Metal Echoes revine în Cetatea Alba Carolina

Ioana Oprean

Publicat

acum 13 ore

în

5 august 2026

De

Alba Iulia devine, timp de trei zile, capitala metalului simfonic: Symphonic Metal Echoes revine în Cetatea Alba Carolina Alba Iulia se pregătește pentru trei zile de muzică intensă, atmosferă gotică și emoții duse la extrem. Între 21 și 23 august 2026, la Spațiile Ryma, în Cetatea Alba Carolina, are loc cea de-a treia ediție a […]

Citește mai mult

Curier Județean

14-16 august 2026 | Festivalul Roman Apulum: Trei zile cu romani, daci, gladiatori, lupte și foc în inima Cetății Alba Carolina. Programul complet

Ioana Oprean

Publicat

acum 15 ore

în

5 august 2026

De

Festivalul Roman Apulum 2026: Trei zile cu romani, daci, gladiatori, lupte și foc în inima Cetății Alba Carolina. Programul complet Alba Iulia se întoarce în Antichitate, între 14 și 16 august 2026, la Festivalul Roman Apulum. Timp de trei zile, orașul va deveni scena uneia dintre cele mai spectaculoase reconstituiri istorice din România, cu legiuni […]

Citește mai mult