CS Universitar Alba Iulia – Timișul Șag 0-1 (0-0) | Studenții, start cu stângul în retur

CSU Alba Iulia – Timișul Șag 0-1 (0-0), în prima rundă a returului în Liga 3 Seria 7

CS Universitar Alba Iulia a pierdut primul joc din returul Seriei 7 din Liga 3, 0-1 (0-0), pe „Pielarul”, cu Timișul Șag. O prestație modestă a amfitrionlor care nu au reușit să amenințe buturile adverse și a pierdut 3 puncte prețioase, care ar fi însemnat oarecare liniște.

Bănățenii și-au luat revanșa după eșecul intern din runda inagurală (2-3), unicul gol fiind înscris de experimentatul Petre Ivanovici (65). Căpitanul vizitatorilor, în fapt cel mai vârstnic jucător prezent pe teren, la 35 de ani împliniți, a punctat cu un șut din 12 metri, după o centrare venită din stânga. Universitarii au încercat, au presat, dar nu și-au creat situații periculoase. CSU venea după două succese la rând și părea favorită în compania unui adversar ce nu câștigase de 3 runde! După acest insucces, situația se complică pentru CSU Alba Iulia, în lupta din subsolul ierarhiei, Timișul Șag apropiindu-se la două „lungimi”. Etapa viitoare este un derby „de Alba” în deplasare cu CIL Blaj. Timișul Șag are două succese externe, singurele puncte realizate pe terenuri străine, în Alba, la Șugag (7-2) și Sebeș (1-0).

CSU: Pauletti/cpt. – Blagu, Rusu, Milchiș, Sebaș, S. Pîrv, E. Vlad, Grosu, A. Mihai, Tamaș, Stănilă; rezerve Crîng, Bălan, Cârja, Dumitrescu, D. Olălău, Pandor, R. Păcurar, Trifu, Velțan. Antrenor Nicolae Ghișa.

Foto: arhivă

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI