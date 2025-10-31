FOTO: CSU Alba Iulia – Hidro Mecanica Șugag 6-0 (1-0), în ultima etapă a turului în Seria 7! Studenții, „set” cu „lanterna roșie”

CSU Alba Iulia – Hidro Mecanica Șugag 6-0 (1-0), în ultima etapă a turului în Seria 7! Studenții, „set” cu „lanterna roșie”, în derby „de Alba” disproporționat!

La Sebeș, pe „Pielarul”, în ultimul derby „de Alba” al turului Seriei 7, pe „Pielarul”, la Sebeș, CS Universitar Alba Iulia – Hidro Mecanica Șugag, scor 6-0 (1-0). Un meci în care „alb-albaștrii” au forțat atât cât trebuia și au realizat cel mai clar succes din stagiunea curentă, un set la zero, rotunjindu-și golaverajul pe baza neputincioasei „lanternei roșii”, care a primit golurl pe bandă rulantă în actul secund.

Partida a avut un singur sens, spre buturile vizitatorilor, care în actul secund au căzut din toate punctele de vedere.

Studenții au realizat a doua victorie consecutivă, iar echipa de pe Valea Sebeșul a înregistrat a 10-a înfrângere la rând. O confruntare dominată teritorial de studenți, care au ratat o ocazie mare în minutul 8, când Dreghiciu a intervenit salutar din careul mic (ocazie Rusu). Jocul a devenit o luptă surdă, întreruptă de intervenția lui Dreghiciu (34) la șutul din unghi trimis de Stănilă. Mihai a punctat din apropiere (37, a doua rundă la rând în care a înscris) la centrarea lui Tamaș din stânga. Un scor firesc după derularea ostilităților, nou-promovata, fără 7 jucători, nereușind să șuteze spre poarta adversă. Și în actul secund s-a jucat în același ritm, Tamaș (49) – șutând în plasa laterală din careu. Stănilă (55) a șutat modest din poziție bună. Tamaș (55) a majorat avantajul cu un șut din careu (MVP-ul întâlnirii, cu o reușită și 3 pase decisive). Pandor (68) a dus scorul la unul de neprezentare, cu o finalizare din careu (prima sa reușită în eșalonul terț). Velțan (73) a marcat pentru 4-0 după o nouă acțiune în stânga. Trifu (82) și Rusu (84) au punctat pentru un „set”

