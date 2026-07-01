Sport

CS Universitar Alba Iulia, miza pe tineri și în stagiunea viitoare | Grosu a plecat la CSM Sebeș, echipă nou-înființată

Dan HENEGAR

Publicat

acum 49 de minute

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CS Universitar Alba Iulia, miza pe tineri și în stagiunea viitoare din Liga 3 | Grosu a plecat la CSM Sebeș, echipă nou-înființată

CS Universitar Alba Iulia va miza pe jucători tineri în stagiunea viitoare, la fel ca în campionatul precent, aceasta fiind strategia formației universitare în perspectiva celui de-al cincilea sezon consecutiv în Liga 3.

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În această vară, formația studențească se va muta la Stadionul din „Micești”, după ce jucat pe rând pe „Cetate”, la Galtiu sau „Pielarul” din Sebeș (în ultimele două campionate).

Pregătirile vor fi reluate luni, 13 iulie, cu aceeași formulă, Vasile Ursu, Nicolae Ghișa și Bogdan Bucurică.

Amicalele sunt în luna august, în deplasare, cu ACS Mediaș (1 august), Jiul Petroșani (8 august), Metalurgistul Cugir (14 august) și Viitorul Cluj (22 august), însă primul joc oficial va fi în 29 iulie, în Cupa României.
Pe lângă despărțirile sigure de Sebaș (Metalurgistul Cugir), Bălan, Buzilă, Cîrja și Dumitrescu, au ales alte destinații D. Milchiș (a semnat cu Sănătatea Cluj) și Grosu (la CSM Sebeș).

Marea majoritate a echipierilor de bază vor rămâne, nume precum Pauletti, B. Pop, Gâțan, Tamaș, Velțan, Stănilă, plus E. Vlad și A. Mihai (s-a vehiculat că e dorit de Metalul Buzău, unde a ajuns albaiulianul S. Bran). E posibil să mai plece jucători (Trifu, la Viitorul Sântimbru, sau Blagu), țintele de transferuri fiind tineri din zonă.

Foto: CSU Alba Iulia

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