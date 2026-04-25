Liga 3, play-out: CSU Alba Iulia – victorie netă cu „lanterna roșie”, scor 5-1 | CIL Blaj, remiză prețioasă la Sântana, rezultate pozitive pentru conjudețene

În etapa a 4-a play-out-ului Seriei 7 din Liga 3, CSU Alba Iulia a câștigat categoric în deplasare cu Unirea DMO, iar CIL Blaj a luat un punct prețios la Sântana

Unirea Sântana – CIL Blaj 1-1 (1-1), în play-out

Punct prețios pentru echipa din „Mica Romă”

CIL Blaj a luat un punct prețios în deplasare, cu Unirea Sântana, scor 1-1 (1-1), după o prestație solidă. La oaspeți s-a remarcat Taifas, dar este de consemnat și debutul jucătorului de 15 ani Alin Răhăian, utilizat în final. Este prima remiză în deplasare din acest an pentru formația lui Daniel Tătar, care nu mai reușise rezulatte pozitive pe terenuri străine din 24 octombrie 2025 (1-1 la Șag).

Blăjenii au început excelent, cu reușită Taifas (2, la pasă Gallini). Se joacă pe contre cu ocazii la ambele buturi: Taifas (7, scoate de pe linia porții), Nica (17, intervenție Păduraru). Putea fi 1-1 (bară Pașca, 19), dar și 0-2 (transversală Jica, 22). A egalat Pașca (34, cap după un corner), Blajul amenință iar (Taifas, 43, intervenție Rusu), repriza încheindu-se cu o nouă intervenție Păduraru (44, la șut Hlistei). La reluare, mai periculoși oaspeții, prin Taifas (73, șut prins de portar și 84, cap alături), CIL fiind foarte aproape de a pleca cu toate punctele. În ultimele două minute, la „galben-albaștrii” a debutat Alin Răhăian (15 ani împliniți în ianuarie), un nou jucător de la CSȘ Blaj

Arădenii aveau un start perfect de play-out, cu două victorii, totalizând 4 succese la rând. De asemenea, Unirea Sântana pierde primele puncte cu CIL Blaj în stagiunea curentă, după două succese.

Arbitri V. Fătu (Bistrița), Cr. Mureșan (Cavnic), B. Stoica (Cluj-Napoca), rezervă R. Dan (Timișoara) Observatori C. Tranca (Timișoara), S. Moatăr (Lugoj)

Unirea DMO – CS Universitar Alba Iulia 1-5 (1-3)

Succes indubitabil al studenților, triplă Velțan!

CS Universitar Alba Iulia a câștigat categoric în deplasare cu Unirea DMO, „lanterna roșie” a Seriei 7, scor 5-1 (3-1), remarcându-se Velțan, care și-a trecut în cont o triplă.

Cel mai concludent succes al anului și primul din play-out pentru tânăra formație universitară, care a avut o prestație excelentă la Sântămâria Orlea. Au marcat Velțan (4, 17), Pîrv (25), gazdele au înscris prin Nai (31, la greșeală E. Vlad), scor la pauză. La reluare au majorat avantajul Trifu (75, șut din afara careului, din postura de rezervă), și Velțan (90), care a realizat tripla în disputa ultimelor două clasate din Seria 7. Punctele sunt importante pentru universitari, pentru a evita clasarea pe locul 6, o gură mare de oxigen și o relaxare înaintea ultimelor etape. Nou-promovata, deja retrogradată, are 6 eșecuri consecutive și un punct din 8 confruntări). Vizitatorii au 3 victorii directe (3-1 la Hațeg, tur) și 1-0 (pe „Pielarul”, în 20 martie, penultima rundă a sezonului regular), aceasta ultima fiind cea mai clară. Unirea DMO are un singur joc adjudecat acasă, cu Hidro Mecanica Șugag, în 29 septembrie, acum aproape 7 luni.

Arbitri A. Preda (Tîrnova), V. Bernat (Arad), A. Kotroczo (Dorobanti), rezervă P. Duma (Mediaș) Observatori M. Salomir (Cluj-Napoca), Fl. Știube (Reșița)

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI