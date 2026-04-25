Liga 3, play-out: CSU Alba Iulia – victorie netă cu „lanterna roșie", scor 5-1 | CIL Blaj, remiză prețioasă la Sântana
În etapa a 4-a play-out-ului Seriei 7 din Liga 3, CSU Alba Iulia a câștigat categoric în deplasare cu Unirea DMO, iar CIL Blaj a luat un punct prețios la Sântana
Citește și: CIL Blaj – CSU Alba Iulia 0-0, în derby „de Alba”, în play-out-ul Ligii 3 | Remiză albă în duelul conjudețenelor
Unirea Sântana – CIL Blaj 1-1 (1-1), în play-out
Punct prețios pentru echipa din „Mica Romă”
CIL Blaj a luat un punct prețios în deplasare, cu Unirea Sântana, scor 1-1 (1-1), după o prestație solidă. La oaspeți s-a remarcat Taifas, dar este de consemnat și debutul jucătorului de 15 ani Alin Răhăian, utilizat în final. Este prima remiză în deplasare din acest an pentru formația lui Daniel Tătar, care nu mai reușise rezulatte pozitive pe terenuri străine din 24 octombrie 2025 (1-1 la Șag).
Blăjenii au început excelent, cu reușită Taifas (2, la pasă Gallini). Se joacă pe contre cu ocazii la ambele buturi: Taifas (7, scoate de pe linia porții), Nica (17, intervenție Păduraru). Putea fi 1-1 (bară Pașca, 19), dar și 0-2 (transversală Jica, 22). A egalat Pașca (34, cap după un corner), Blajul amenință iar (Taifas, 43, intervenție Rusu), repriza încheindu-se cu o nouă intervenție Păduraru (44, la șut Hlistei). La reluare, mai periculoși oaspeții, prin Taifas (73, șut prins de portar și 84, cap alături), CIL fiind foarte aproape de a pleca cu toate punctele. În ultimele două minute, la „galben-albaștrii” a debutat Alin Răhăian (15 ani împliniți în ianuarie), un nou jucător de la CSȘ Blaj
Arădenii aveau un start perfect de play-out, cu două victorii, totalizând 4 succese la rând. De asemenea, Unirea Sântana pierde primele puncte cu CIL Blaj în stagiunea curentă, după două succese.
Arbitri V. Fătu (Bistrița), Cr. Mureșan (Cavnic), B. Stoica (Cluj-Napoca), rezervă R. Dan (Timișoara) Observatori C. Tranca (Timișoara), S. Moatăr (Lugoj)
Unirea DMO – CS Universitar Alba Iulia 1-5 (1-3)
Succes indubitabil al studenților, triplă Velțan!
CS Universitar Alba Iulia a câștigat categoric în deplasare cu Unirea DMO, „lanterna roșie” a Seriei 7, scor 5-1 (3-1), remarcându-se Velțan, care și-a trecut în cont o triplă.
Cel mai concludent succes al anului și primul din play-out pentru tânăra formație universitară, care a avut o prestație excelentă la Sântămâria Orlea. Au marcat Velțan (4, 17), Pîrv (25), gazdele au înscris prin Nai (31, la greșeală E. Vlad), scor la pauză. La reluare au majorat avantajul Trifu (75, șut din afara careului, din postura de rezervă), și Velțan (90), care a realizat tripla în disputa ultimelor două clasate din Seria 7. Punctele sunt importante pentru universitari, pentru a evita clasarea pe locul 6, o gură mare de oxigen și o relaxare înaintea ultimelor etape. Nou-promovata, deja retrogradată, are 6 eșecuri consecutive și un punct din 8 confruntări). Vizitatorii au 3 victorii directe (3-1 la Hațeg, tur) și 1-0 (pe „Pielarul”, în 20 martie, penultima rundă a sezonului regular), aceasta ultima fiind cea mai clară. Unirea DMO are un singur joc adjudecat acasă, cu Hidro Mecanica Șugag, în 29 septembrie, acum aproape 7 luni.
Arbitri A. Preda (Tîrnova), V. Bernat (Arad), A. Kotroczo (Dorobanti), rezervă P. Duma (Mediaș) Observatori M. Salomir (Cluj-Napoca), Fl. Știube (Reșița)
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Sport
FOTO: Minaur Baia Mare – Metalurgistul Cugir 4-1 (2-1) | „Roș-albaștrii”, al treilea eșec la rând! Înfrângere drastică împotriva formației lui Pelici
Minaur Baia Mare – Metalurgistul Cugir 4-1 (2-1) | „Roș-albaștrii”, al treilea eșec la rând! Înfrângere drastică împotriva formației lui Pelici Minaur Baia Mare a învins Metalurgistul Cugir, scor 4-1 (2-1), în etapa a patra (ultima a turului), în play-off-ul Serei 7 din eșalonul terț. Cel mai drastic insucces al anului pentru „roș-albaștrii”, respectiv cel mai […]
FOTO | Ioana Maria Șandru (LPS Sebeș), CAMPIOANĂ NAȚIONALĂ la tenis de câmp U18: „Felicitări, Mary”
Ioana Maria Șandru (LPS Sebeș), CAMPIOANĂ NAȚIONALĂ la tenis de câmp U18 Performanță extraordinară a unei eleve a Liceului cu Program Sportiv „Florin Fleșeriu” Sebeș. Ioana Maria Șandru (în clasa a X-a A la liceul cu profil sportiv din municipiul Sebeș), a obținut rezultate de excepție la Campionatele Naționale de Tenis („de Vară”) U18 desfășurate […]
VIDEO: SuperLiga Alba, etapa 19: Viitorul Sântimbru, victorie în derby-ul extern cu Industria Galda de Jos! Trupa lui Galtiu se desprinde, după ce a întors scorul prin dubla lui Budin
SuperLiga Alba, etapa 19: Viitorul Sântimbru, victorie în derby-ul extern cu Industria Galda de Jos! Trupa lui Galtiu se desprinde, după ce a întors scorul prin dubla lui Budin Marele meci al returului, Industria Galda de Jos – Viitorul Sântimbru, a fost adjudecat de vizitatori care s-au impus cu 2-1 (0-0), prin dubla lui Budin […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Crește vârsta de pensionare a militarilor şi poliţiştilor. Bolojan: ,,Nu există altă posibilitate”
Crește vârsta de pensionare a militarilor şi poliţiştilor. Bolojan: ,,Nu există altă posibilitate” Premierul Ilie Bolojan a declarat vineri, 24...
Unul din doi elevi din România, în zona analfabetismului funcțional: Jumătate dintre tinerii de 15 ani nu știu să calculeze un procent simplu
Unul din doi elevi din România, în zona analfabetismului funcțional: Jumătate dintre tinerii de 15 ani nu știu să calculeze...
Știrea Zilei
Bani mai mulți în 2026 pentru bisericile din Alba. Consiliul Județean finanțează 186 de parohii cu 2 MILIOANE de lei. LISTA
Bani mai mulți în 2026 pentru bisericile din Alba. Consiliul Județean finanțează 186 de parohii cu 2 MILIOANE de lei....
CALENDARUL evenimentelor 2026 în județul ALBA. Când vor avea loc Târgul de Fete, Ziua Rozelor, Târgul Apulum Agraria și alte spectacole și concerte
CALENDARUL evenimentelor 2026 în județul ALBA. Când vor avea loc Târgul de Fete, Ziua Rozelor, Târgul Apulum Agraria și alte...
Curier Județean
ACCIDENT pe DN 1, în Alba Iulia: Impact între două vehicule în zona Hanului dintre Sălcii
ACCIDENT pe DN 1, în Alba Iulia: Impact între două vehicule în zona Hanului dintre Sălcii Un accident rutier s-a...
INCENDIU în Alba Iulia: Focul a cuprins un apartament de pe strada Vasile Goldiș
INCENDIU în Alba Iulia: Focul a cuprins un apartament de pe strada Vasile Goldiș Un indendiu s-a produs în seara...
Politică Administrație
Cine ia locul miniștrilor PSD care au demisionat. Ilie Bolojan: ,,Guvernul trebuie să funcționeze fără sincope. Vom trimite propunerile preşedintelui”
Cine ia locul miniștrilor PSD care au demisionat. Ilie Bolojan: ,,Guvernul trebuie să funcționeze fără sincope. Vom trimite propunerile preşedintelui”...
Comunicat de presă | PSD Alba Iulia: Albaiulienii, „pedepsiți” din nou de conducerea PNL a CJ Alba. Banii destinați municipiului, distribuiți prietenilor politici
PSD Alba Iulia: Albaiulienii, „pedepsiți” din nou de conducerea PNL a CJ Alba. Banii destinați municipiului, distribuiți prietenilor politici Conducerea...
Opinii Comentarii
25 aprilie: Ziua Justiţiei Militare în România
25 aprilie: Ziua Justiţiei Militare în România Anual la data de 25 aprilie este sărbătorită Ziua Justiţiei Militare, marcând, astfel,...
Ce nume se sărbătoresc de SFÂNTUL GHEORGHE 2026: Peste 900.000 de români își serbează onomastica în 23 aprilie
Nume sărbătorite de Sfântul Gheorghe 2026 • Nume derivate de la Gheorghe: George, Georgeta, Georgiana, Geta, Gina, Gelu, Geo, Gică,...