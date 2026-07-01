1 iulie 2026 | Avarie la apă în municipiul Alba Iulia: Furnizarea apei potabile pe strada Zlatnei, întreruptă temporar

Avarie la apă în municipiul Alba Iulia: Furnizarea apei potabile pe strada Zlatnei, întreruptă temporar.

SC APA CTTA SA – Sucursala Alba Iulia anunță întreruperea furnizării apei potabile în municipiul Alba Iulia, pe str. Zlatnei, din cauza unei avarii produse la rețeaua de distribuție a apei potabile.

Echipa de intervenție se află la fața locului și depune eforturi pentru remedierea acestei defecțiuni în cel mai scurt timp.

Estimare reluare furnizare apă potabilă: ora 12.00.

„După reluarea alimentării cu apă pot apărea depășiri ale parametrului turbiditate, caz în care rugăm consumatorii să utilizeze apa doar în scopuri menajere.

Eventualele perturbații, precum și zonele în care acestea apar, pot fi semnalate la numărul unic Call Center: 0377.900.400 (program L–J: 08:00–16:30, V: 08:00–14:00), iar în afara programului, la Dispeceratul Sucursalei Alba Iulia, la numărul de telefon 0258/810.463, în vederea intervenției.

Vă mulțumim pentru înțelegere și ne cerem scuze pentru disconfortul creat!”, au precizat reprezentanții companiei de apă.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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