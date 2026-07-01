Curier Județean

Accident rutier în zona Bucium Cerbu: Un șofer din Brașov a intrat cu o autoutilitară într-un cap de podeț. Un tânăr de 20 de ani a ajuns la spital

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

De

Accident rutier în zona Bucium Cerbu: Un șofer din Brașov a intrat cu o autoutilitară într-un cap de podeț. Un tânăr de 20 de ani a ajuns la spital

Un accident rutier a avut loc pe raza localității Bucium Cerbu, marți, 30 iunie 2026. Un bărbat, de 38 de ani, care conducea o autoutilitară a ajuns într-un cap de podeț.

ziarul unirea ca sursa de stiri google

Un tânăr de 20 de ani, pasager, a fost transportat de urgență la spital.

Potrivit IPJ Alba, la data de 30 iunie 2026, în jurul orei 05.06, Poliția Orașului Abrud a fost sesizată, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că, pe DN 74, pe raza localității Bucium Cerbu, a avut loc un eveniment rutier soldat cu victime.

Polițiștii s-au deplasat la fața locului și au constatat faptul că un bărbat, în vârstă de 38 de ani, din localitatea Ucea, județul Brașov, în timp ce conducea o autoutilitară pe DN 74, pe raza localității Bucium Cerbu, a părăsit partea carosabilă și a intrat în coliziune cu un cap de podeț.

În urma evenimentului rutier, un tânăr de 20 de ani, din localitatea Arpașu de Jos, județul Sibiu, pasager în autoutilitara condus de bărbatul de 37 de ani, a suferit leziuni corporale ce au necesitat transportul la spital pentru a-i fi acordate îngrijiri medicale de specialitate.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

FOTO: Arhivă (Rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal

Adăugați Ziarul Unirea ca sursă de ȘTIRI GOOGLE

Ultimele știri publicate în ZiarulUnirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

FOTO | Accident rutier la Alba Iulia: Două autoturisme s-au lovit în sensul giratoriu din zona Unirea

Bogdan Ilea

Publicat

acum 34 de secunde

în

1 iulie 2026

De

Accident rutier la Alba Iulia: Două autoturisme s-au lovit în sensul giratoriu din zona Unirea Un accident rutier a avut loc miercuri, 1 iulie 2026, în sensul giratoriu din zona Unirea.  Din primele informații disponibile, este vorba despre două autoturisme care s-au ciocnit. Polițiștii din Alba au intervenit la fața locului.  Știre în curs de […]

Citește mai mult

Curier Județean

Primăria Municipiului Sebeș premiază cuplurile care, în anul 2026, împlinesc sau au împlinit 50 de ani de căsătorie

Bogdan Ilea

Publicat

acum 39 de minute

în

1 iulie 2026

De

Primăria Municipiului Sebeș premiază cuplurile care, în anul 2026, împlinesc sau au împlinit 50 de ani de căsătorie  Primăria Municipiului Sebeș premiază cuplurile care, în anul 2026, împlinesc sau au împlinit 50 de ani de căsătorie.  În acest sens, familiile care locuiesc în municipiul Sebeș, Lancrăm, Petrești, Răhău și împlinesc sau au împlinit, în acest […]

Citește mai mult

Curier Județean

1 iulie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier

Bogdan Ilea

Publicat

acum 48 de minute

în

1 iulie 2026

De

Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier Polițiștii rutieri acționează astăzi, 1 iulie 2026, cu sistemul de monitorizare a traficului e-SIGUR, pentru a depista posibile încălcări ale normelor de circulație pe drumurile publice, în zonele cu risc rutier din județul Alba. Sistemul de monitorizare […]

Citește mai mult