Accident rutier în zona Bucium Cerbu: Un șofer din Brașov a intrat cu o autoutilitară într-un cap de podeț. Un tânăr de 20 de ani a ajuns la spital

Un accident rutier a avut loc pe raza localității Bucium Cerbu, marți, 30 iunie 2026. Un bărbat, de 38 de ani, care conducea o autoutilitară a ajuns într-un cap de podeț.

Un tânăr de 20 de ani, pasager, a fost transportat de urgență la spital.

Potrivit IPJ Alba, la data de 30 iunie 2026, în jurul orei 05.06, Poliția Orașului Abrud a fost sesizată, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că, pe DN 74, pe raza localității Bucium Cerbu, a avut loc un eveniment rutier soldat cu victime.

Polițiștii s-au deplasat la fața locului și au constatat faptul că un bărbat, în vârstă de 38 de ani, din localitatea Ucea, județul Brașov, în timp ce conducea o autoutilitară pe DN 74, pe raza localității Bucium Cerbu, a părăsit partea carosabilă și a intrat în coliziune cu un cap de podeț.

În urma evenimentului rutier, un tânăr de 20 de ani, din localitatea Arpașu de Jos, județul Sibiu, pasager în autoutilitara condus de bărbatul de 37 de ani, a suferit leziuni corporale ce au necesitat transportul la spital pentru a-i fi acordate îngrijiri medicale de specialitate.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

FOTO: Arhivă (Rol ilustrativ)

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