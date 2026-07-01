1-3 iulie 2026 | Alertă de CANICULĂ și FURTUNI în Alba și alte județe: CODURI PORTOCALIU și GALBEN. Anunțul de ultimă oră al meteorologilor
Alertă de CANICULĂ și FURTUNI în Alba și alte județe: CODURI PORTOCALIU și GALBEN. Anunțul de ultimă oră al meteorologilor
Alba și alte județe vor fi afectate și în primele zile ale lunii kiulie 2026 de caniculă și furtuni, conform atenționărilor meteo Cod Portocaliu și Cod Galben actualizate miercuri, 1 iulie 2026, de Administrația Națională de Meteorologie.
COD PORTOCALIU
Interval de valabilitate: 1 iulie, ora 10 – 1 iulie, ora 21
Fenomene vizate: val de căldură intens și persistent, local caniculă, disconfort termic accentuat
Zone afectate: Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania și Moldova
În Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania și Moldova valul de căldură intens va persista, local va fi caniculă și disconfort termic accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se vor încadra între 31…32 de grade în estul Transilvaniei și până în jurul a 37 de grade în nordul Crișanei și în nord-vestul Transilvaniei.
COD PORTOCALIU
Interval de valabilitate: 01 iulie, ora 15 – 02 iulie, ora 06
Fenomene vizate: vijelii puternice, averse torențiale importante cantitativ, grindină de medii și posibil mari dimensiuni, frecvente descărcări electrice
Zone avertizate: Banat, Crișana, vestul Transilvaniei, Oltenia, Muntenia, Carpații Occidentali și cea mai mare parte a Carpaților Meridionali
În Banat, Crișana, vestul Transilvaniei, Oltenia, Muntenia, Carpații Occidentali și cea mai mare parte a Carpaților Meridionalivor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată ce se va manifesta prin vijelii puternice cu rafale de 70…90 km/h și izolat de peste 100 km/h, averse torențiale, grindină de medii și posibil mari dimensiuni (2…5 cm) și frecvente descărcări electrice. În intervale scurte de timp (1…3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 25…40 l/mp și pe arii restrânse de peste 50…60 l/mp.
COD GALBEN
Interval de valabilitate: 2 iulie, ora 10 – 2 iulie, ora 21
Fenomene vizate: val de căldură persistent, temperaturi deosebit de ridicate, disconfort termic ridicat
Zone afectate: Maramureș, Transilvania, nordul și centrul Moldovei
Joi (1 iulie) valul de căldură va persista, iar în Maramureș, Transilvania, nordul și centrul Moldovei se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată, disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se vor încadra între 31 și 34 de grade.
COD GALBEN
Interval de valabilitate: 2 iulie, ora 10 – 3 iulie, ora 10
Fenomene vizate: instabilitate atmosferică, averse însemnate cantitativ, intensificări ale vântului, vijelii, grindină de mici dimensiuni
Zone afectate: toată țara
Joi (2 iulie) vor fi perioade cu instabilitate atmosferică în toate regiunile, ce se va manifesta prin averse torențiale, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii (viteze la rafală de 50…70 km/h și izolat de peste 80 km/h) și grindină de mici dimensiuni (1…2 cm). În intervale scurte de timp (1…3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 15…25 l/mp și pe arii restrânse de peste 30…40 l/mp.
foto: arhivă 9cu rol ilustrativ)
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