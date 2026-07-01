1-3 iulie 2026 | Alertă de CANICULĂ și FURTUNI în Alba și alte județe: CODURI PORTOCALIU și GALBEN. Anunțul de ultimă oră al meteorologilor

Alertă de CANICULĂ și FURTUNI în Alba și alte județe: CODURI PORTOCALIU și GALBEN. Anunțul de ultimă oră al meteorologilor

Alba și alte județe vor fi afectate și în primele zile ale lunii kiulie 2026 de caniculă și furtuni, conform atenționărilor meteo Cod Portocaliu și Cod Galben actualizate miercuri, 1 iulie 2026, de Administrația Națională de Meteorologie.

COD PORTOCALIU

Interval de valabilitate: 1 iulie, ora 10 – 1 iulie, ora 21

Fenomene vizate: val de căldură intens și persistent, local caniculă, disconfort termic accentuat

Zone afectate: Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania și Moldova

În Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania și Moldova valul de căldură intens va persista, local va fi caniculă și disconfort termic accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se vor încadra între 31…32 de grade în estul Transilvaniei și până în jurul a 37 de grade în nordul Crișanei și în nord-vestul Transilvaniei.

COD PORTOCALIU

Interval de valabilitate: 01 iulie, ora 15 – 02 iulie, ora 06

Fenomene vizate: vijelii puternice, averse torențiale importante cantitativ, grindină de medii și posibil mari dimensiuni, frecvente descărcări electrice

Zone avertizate: Banat, Crișana, vestul Transilvaniei, Oltenia, Muntenia, Carpații Occidentali și cea mai mare parte a Carpaților Meridionali

În Banat, Crișana, vestul Transilvaniei, Oltenia, Muntenia, Carpații Occidentali și cea mai mare parte a Carpaților Meridionalivor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată ce se va manifesta prin vijelii puternice cu rafale de 70…90 km/h și izolat de peste 100 km/h, averse torențiale, grindină de medii și posibil mari dimensiuni (2…5 cm) și frecvente descărcări electrice. În intervale scurte de timp (1…3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 25…40 l/mp și pe arii restrânse de peste 50…60 l/mp.

COD GALBEN

Interval de valabilitate: 2 iulie, ora 10 – 2 iulie, ora 21

Fenomene vizate: val de căldură persistent, temperaturi deosebit de ridicate, disconfort termic ridicat

Zone afectate: Maramureș, Transilvania, nordul și centrul Moldovei

Joi (1 iulie) valul de căldură va persista, iar în Maramureș, Transilvania, nordul și centrul Moldovei se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată, disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se vor încadra între 31 și 34 de grade.

COD GALBEN

Interval de valabilitate: 2 iulie, ora 10 – 3 iulie, ora 10

Fenomene vizate: instabilitate atmosferică, averse însemnate cantitativ, intensificări ale vântului, vijelii, grindină de mici dimensiuni

Zone afectate: toată țara

Joi (2 iulie) vor fi perioade cu instabilitate atmosferică în toate regiunile, ce se va manifesta prin averse torențiale, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii (viteze la rafală de 50…70 km/h și izolat de peste 80 km/h) și grindină de mici dimensiuni (1…2 cm). În intervale scurte de timp (1…3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 15…25 l/mp și pe arii restrânse de peste 30…40 l/mp.

foto: arhivă 9cu rol ilustrativ)

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