Berea revine pe stadioane: Suporterii vor putea consuma băuturi alcoolice. Parlamentul a aprobat vânzarea
Berea revine pe stadioane: Suporterii vor putea consuma băuturi alcoolice. Parlamentul a aprobat vânzarea
Camera Deputaților a adoptat proiectul de lege cunoscut drept „Legea Paraschiv”, care modifică legislația privind consumul de alcool pe stadioane. Noile prevederi permit comercializarea și consumul băuturilor alcoolice cu o concentrație de până la 5,5% atât în timpul meciurilor de fotbal, cât și la concertele și celelalte evenimente organizate pe stadioane.
Proiectul ce a fost adoptat de Senat în noiembrie și marți de Camera Deputaților, decizională în acest caz, prevede permiterea „în arena sportivă, vânzarea, distribuirea sau consumul băuturilor fără alcool şi a celor slab alcoolizate, cu o concentrație alcoolică de până la 5% în volum, numai în pahare fără capac din hârtie sau din material plastic.”, potrivit Hotnews.
De asemenea, pe lângă bere, în zonele VIP se va putea bea și vin: „dacă arena sportivă unde este organizat jocul sportiv deţine o zonă separată şi privată pentru mâncare şi băutură şi acces la anumite locuri premium şi/sau loje, organizatorul poate distribui în zona respectivă şi vin, indiferent de concentraţia alcoolică a acestuia.”
Potrivit legii, spectatorilor li se interzice „să pătrundă în stare vădită de beţie sau să ajungă în această stare ca urmare a consumului de băuturi alcoolice de până la 5%, în timpul evenimentului sportiv sau să introducă sau să încerce introducerea de băuturi în arena sportivă.”
Proiectul a fost inițiat în principal de deputați PSD, AUR și Uniți pentru România, dar a fost semnat și de parlamentari PNL, UDMR, SOS, minorități sau neafiliați.
Noua lege modifică Legea 4/2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive şi Legea 60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice.
Inițiatorii au subliniat că un „aspect important îl reprezintă posibilitatea comercializării băuturilor slab alcoolizate.”
„În România, legislația actuală este în mod nejustificat şi contraproductiv restrictivă, însă experienţa altor țări europene precum Germania, Italia, Franţa sau Regatul Unit arată că un consum moderat, reglementat, poate contribui la o atmosferă festivă, încurajând comportamentul responsabil al spectatorilor”, se spune în expunerea de motive.
Secțiune Știri sub articolul principal
Adăugați Ziarul Unirea ca sursă de ȘTIRI GOOGLE
Știri recente din categoria Actualitate
1-3 iulie 2026 | Alertă de CANICULĂ și FURTUNI în Alba și alte județe: CODURI PORTOCALIU și GALBEN. Anunțul de ultimă oră al meteorologilor
Alertă de CANICULĂ și FURTUNI în Alba și alte județe: CODURI PORTOCALIU și GALBEN. Anunțul de ultimă oră al meteorologilor Alba și alte județe vor fi afectate și în primele zile ale lunii kiulie 2026 de caniculă și furtuni, conform atenționărilor meteo Cod Portocaliu și Cod Galben actualizate miercuri, 1 iulie 2026, de Administrația Națională […]
Calendar ortodox IULIE 2026: Sfântul ILIE, cea mai importantă sărbătoare a lunii și 13 sărbători cu cruce neagră
Calendar ortodox IULIE 2026: Sfântul ILIE, cea mai importantă sărbătoare a lunii și 13 sărbători cu cruce neagră Luna iulie 2026 are 31 de zile şi începe într-o zi de miercuri, când avem prăznuirea Sfântului Leontie de la Rădăuţi şi a Sfinţilor Cosma şi Damian, doctorii fără de arginţi. Deşi prima zi a lunii iulie […]
Pensii iulie 2026: data la care vin banii prin Poșta Română și când intră pensiile pe card. Anunț pentru milioane de pensionari
Pensii iulie 2026: data la care vin banii prin Poșta Română și când intră pensiile pe card. Anunț pentru milioane de pensionari Pensionarii din România trebuie să știe când își primesc pensiile în luna iulie 2026. Plata se face diferit pentru cei care primesc banii prin Poșta Română față de cei care au optat pentru […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
1-3 iulie 2026 | Alertă de CANICULĂ și FURTUNI în Alba și alte județe: CODURI PORTOCALIU și GALBEN. Anunțul de ultimă oră al meteorologilor
Alertă de CANICULĂ și FURTUNI în Alba și alte județe: CODURI PORTOCALIU și GALBEN. Anunțul de ultimă oră al meteorologilor...
Berea revine pe stadioane: Suporterii vor putea consuma băuturi alcoolice. Parlamentul a aprobat vânzarea
Berea revine pe stadioane: Suporterii vor putea consuma băuturi alcoolice. Parlamentul a aprobat vânzarea Camera Deputaților a adoptat proiectul de...
Știrea Zilei
FOTO | Portofel cu bani, documente și carduri bancare, furat în Autogara Alba Iulia: Victima, o turistă din Cehia. A fost recuperat de jandarmi
Portofel cu bani, documente și carduri bancare, furat în Autogara Alba Iulia: Victima, o turistă din Cehia. A fost recuperat...
FOTO | Salvan-Ancău Remus-Ioan, elev la Școala Gimnazială Micești din Alba Iulia, cea mai mare medie din Alba la Evaluarea Națională 2026
Salvan-Ancău Remus-Ioan, elev la Școala Gimnazială Micești din Alba Iulia, cea mai mare medie din Alba la Evaluarea Națională 2026...
Curier Județean
Lecție de spirit civic la Teiuș: Trei tineri au găsit un portofel cu peste 2.000 de lei și documente. Au alertat imediat autoritățile
Lecție de spirit civic la Teiuș: Trei tineri au găsit un portofel cu peste 2.000 de lei și documente. Au...
Intervenție pentru îndepărtarea unor elemente de construcție pe o stradă din Alba Iulia. Pompierii intervin cu o autoscară
Intervenție pentru îndepărtarea unor elemente de construcție pe o stradă din Alba Iulia. Pompierii intervin cu o autoscară Pompierii din...
Politică Administrație
Comunicat PSD Alba | Victor Negrescu organizează la Alba Iulia cea de-a doua ediție a „Transylvania EU Funds Day”, dedicată viitorului fondurilor europene pentru România
Victor Negrescu organizează la Alba Iulia cea de-a doua ediție a „Transylvania EU Funds Day”, dedicată viitorului fondurilor europene pentru...
Călin Matieș, AUR Alba, ales Vicepreședinte PABSEC: ,,România trebuie să fie un actor important în dezvoltarea regiunii Mării Negre”
Călin Matieș, AUR Alba, ales Vicepreședinte PABSEC: ,,România trebuie să fie un actor important în dezvoltarea regiunii Mării Negre” Călin...
Opinii Comentarii
29 iunie 2026 | Praznicul Sfinților Apostoli Petru și Pavel, una dintre cele mai importante sărbători ale creștinătății ortodoxe: Tradiții și obiceiuri
29 iunie 2026 | Praznicul Sfinților Apostoli Petru și Pavel, una dintre cele mai importante sărbători ale creștinătății ortodoxe: Tradiții...
Nume care se sărbătoresc de Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel 2026 – aproape 500.000 de români îşi serbează onomastica
Ce nume se sărbătoresc de Sfântul Petru şi Pavel 2026? Români care îşi serbează onomastica de Sfinţii Petru şi Pavel:...