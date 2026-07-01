Berea revine pe stadioane: Suporterii vor putea consuma băuturi alcoolice. Parlamentul a aprobat vânzarea

Camera Deputaților a adoptat proiectul de lege cunoscut drept „Legea Paraschiv”, care modifică legislația privind consumul de alcool pe stadioane. Noile prevederi permit comercializarea și consumul băuturilor alcoolice cu o concentrație de până la 5,5% atât în timpul meciurilor de fotbal, cât și la concertele și celelalte evenimente organizate pe stadioane.

Proiectul ce a fost adoptat de Senat în noiembrie și marți de Camera Deputaților, decizională în acest caz, prevede permiterea „în arena sportivă, vânzarea, distribuirea sau consumul băuturilor fără alcool şi a celor slab alcoolizate, cu o concentrație alcoolică de până la 5% în volum, numai în pahare fără capac din hârtie sau din material plastic.”, potrivit Hotnews.

De asemenea, pe lângă bere, în zonele VIP se va putea bea și vin: „dacă arena sportivă unde este organizat jocul sportiv deţine o zonă separată şi privată pentru mâncare şi băutură şi acces la anumite locuri premium şi/sau loje, organizatorul poate distribui în zona respectivă şi vin, indiferent de concentraţia alcoolică a acestuia.”

Potrivit legii, spectatorilor li se interzice „să pătrundă în stare vădită de beţie sau să ajungă în această stare ca urmare a consumului de băuturi alcoolice de până la 5%, în timpul evenimentului sportiv sau să introducă sau să încerce introducerea de băuturi în arena sportivă.”

Proiectul a fost inițiat în principal de deputați PSD, AUR și Uniți pentru România, dar a fost semnat și de parlamentari PNL, UDMR, SOS, minorități sau neafiliați.

Noua lege modifică Legea 4/2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive şi Legea 60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice.

Inițiatorii au subliniat că un „aspect important îl reprezintă posibilitatea comercializării băuturilor slab alcoolizate.”

„În România, legislația actuală este în mod nejustificat şi contraproductiv restrictivă, însă experienţa altor țări europene precum Germania, Italia, Franţa sau Regatul Unit arată că un consum moderat, reglementat, poate contribui la o atmosferă festivă, încurajând comportamentul responsabil al spectatorilor”, se spune în expunerea de motive.

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