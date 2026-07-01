Tânăr din Sebeș, prins băut la volan: Ce alcoolemie avea. Este cercetat de polițiști

Un tânăr din Sebeș, de 20 de ani, a fost prins băut de polițiștii Biroului Drumuri Naționale și Europene, în timp ce se afla la volanul unei mașini.

Conform IPJ Alba, la data de 30 iunie 2026, în jurul orei 23.30, polițiștii Biroului Drumuri Naționale și Europene au oprit, pentru control, pe raza municipiului Sebeș, un autoturism condus de un tânăr, în vârstă de 20 de ani, din municipiul Sebeș.

În urma testării acestuia, cu aparatul etilometru, a rezultat valoarea de 0,58 mg/litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital în vederea stabilirii alcoolemiei.

Cercetările sunt continuate.

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