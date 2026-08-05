FOTO ȘTIREA TA | Comportament agresiv în traficul din Alba Iulia: Șofer nervos după ce a fost la un pas să lovească doi pietoni care traversau regulamentar. „A început să ne adreseze injurii”

Comportament agresiv în traficul din Alba Iulia: Șofer nervos după ce a fost la un pas să lovească doi pietoni care traversau regulamentar. „A început să ne adreseze injurii”

Mai multe accidente rutiere grave au avut loc într-un interval scurt de timp în Alba Iulia, în ultima perioadă. Cu toate acestea, evenimentele rutiere, în unele cazuri chiar mortale, nu par să fi avut vreun efect asupra comportamentului unor șoferi din oraș.

Un astfel de incident, care arată inconștiența unor conducători auto din Alba Iulia, a avut loc în seara zilei de 3 august 2026, chiar într-o zonă în care, cu doar câteva zile înainte, un bărbat și-a pierdut viața.

,,Un conducător auto aflat la volanul unui autoturism cu numere de înmatriculare din Danemarca a fost foarte aproape de a ne lovi”

Potrivit unei femei, un șofer aflat la volanul unui autoturism înmatriculat în Danemarca a fost foarte aproape de a provoca un nou accident, după ce era să o lovească pe ea și pe soțul său, în timp ce traversau regulamentar strada.

,,În seara zilei de 3 august 2026, în jurul orei 20:30, în timp ce traversam regulamentar strada pe trecerea de pietoni, împreună cu soțul meu, un conducător auto aflat la volanul unui autoturism cu numere de înmatriculare din Danemarca a fost foarte aproape de a ne lovi, întrucât nu a acordat prioritate pietonilor.”, a scris femeia, într-o postare pe o rețea de socializare, într-un grup destinat persoanelor din Alba Iulia.

Aceasta a continuat spunând că soțul ei i-a atras atenția șoferului asupra comportamentului periculos, moment în care conducătorul auto a devenit extrem de agresiv.

,,A început să ne adreseze injurii și să facă gesturi obscene către noi”

,,Acesta a început să ne adreseze injurii și să facă gesturi obscene către noi. În momentul în care a observat că încerc să îl fotografiez, fără a-i adresa vreun cuvânt, s-a înfuriat și mai tare. Ulterior, a accelerat puternic și a părăsit intersecția cu viteză foarte mare, aparent pentru a împiedica identificarea autoturismului și fotografierea numărului de înmatriculare.

Consider că faptele descrise reprezintă un comportament extrem de periculos și agresiv în trafic, care a pus în pericol integritatea noastră fizică și a creat o stare de teamă și indignare. Solicit verificarea incidentului și dispunerea măsurilor legale care se impun, în măsura în care conducătorul auto poate fi identificat, inclusiv prin analizarea imaginilor surprinse de camerele de supraveghere din zona în care s-a produs evenimentul. Incidentul s-a produs în intersecția de la Kaufland din cetate.”, se mai arată în mesajul publicat.

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