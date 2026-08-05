Ştirea zilei

Vârstnic din Albac, reținut de polițiști după ce le-a propus unor adolescente, de 15 și 17 ani, să întrețină relații sexuale cu el. Este cercetat pentru corupere de minori și agresiune sexuală

Ioana Oprean

Publicat

acum 19 minute

în

De

Vârstnic din Albac, reținut de polițiști după ce le-a propus unor adolescente, de 15 și 17 ani, să întrețină relații sexuale cu el. Este cercetat pentru corupere de minori și agresiune sexuală

Un vârstnic de 65 de ani, din Albac, a fost reținut de polițiști pentru săvârșirea infracțiunilor de coruperea sexuală a minorilor, racolarea minorilor în scopuri sexuale și agresiune sexuală săvârșită asupra unui minor.

Potrivit IPJ Alba, la data de 4 august 2026, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Alba au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 65 de ani, din localitatea Albac, cercetat pentru coruperea sexuală a minorilor, racolarea minorilor în scopuri sexuale și agresiune sexuală săvârșită asupra unui minor.

Din cercetări a reieșit că, în seara zilei de 3 august 2026, bărbatul, în vârstă de 65 de ani, ar fi abordat o tânără de 15 ani, i-ar fi propus să întrețină relații sexuale și ar fi încercat să o determine să intre în locuința lui.

De asemenea, în perioada 1 – 3 august 2026, bărbatul i-ar fi propus, în repetate rânduri, inclusiv prin intermediul unor apeluri pe o rețea de socializare, tinerei să întrețină raporturi sexuale și i-ar fi oferit și bani în acest sens.

Cercetările au relevat faptul că bărbatul, în perioada 1 – 29 decembrie 2024, i-ar fi propus unei tinere de 17 ani să întrețină raporturi sexuale, iar în perioada 1 august – 1 iunie 2026, ar fi atins-o, în repetate rânduri, în zone intime ale corpului, fără consimțământul acesteia.

În cursul zilei de azi, 5 august 2026, bărbatul, în vârstă de 65 de ani, va fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia, în vederea dispunerii măsurilor legale.

Cercetările sunt continuate.

Secțiune Știri sub articolul principal

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Ştirea zilei

Ştirea zilei

VIDEO | După ce în această iarnă 50.000 de familii din Apuseni au rămas fără curent, electricienii ,,își fac vara sanie”: Intervenție de toaletare a vegetației în preajma liniilor de electricitate

Bogdan Ilea

Publicat

acum o oră

în

5 august 2026

De

După ce în această iarnă 50.000 de familii din Apuseni au rămas fără curent, electricienii ,,își fac vara sanie”: Intervenție de toaletare a vegetației în preajma liniilor de electricitate O acțiune de amploare pentru toaletarea vegetației din proximitatea liniilor electrice are loc astăzi, 5 august 2026, în județul Alba. Intervențiile de astăzi au loc pe […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

VIDEO | Mesaj emoționant de mulțumire de la familia din Dolj, salvată de jandarmii montani din Șugag, după ce s-au rătăcit și rămas blocați pe un drum forestier: ,,Doi oameni pe care îi vom purta mereu în suflet”

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

5 august 2026

De

Mesaj emoționant de mulțumire de la familia din Dolj, salvată de jandarmii montani din Șugag, după ce s-au rătăcit și rămas blocați pe un drum forestier: ,,Doi oameni pe care îi vom purta mereu în suflet” Familia din Dolj care a fost salvată în noaptea de duminică spre luni de jandarmii montani Șugag, după ce […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

Foto | Alba Iulia, două săptămâni sub semnul tragediilor rutiere: Două vieți pierdute și un șir de accidente care ridică din nou problema siguranței în trafic

Ioana Oprean

Publicat

acum 15 ore

în

4 august 2026

De

Alba Iulia, două săptămâni sub semnul tragediilor rutiere: Două vieți pierdute și un șir de accidente care ridică din nou problema siguranței în trafic Mai multe accidente rutiere grave într-un interval scurt au readus în prim-plan vulnerabilitatea participanților la trafic în Alba Iulia. Două persoane și-au pierdut viața, iar alte victime au ajuns la spital […]

Citește mai mult