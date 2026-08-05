Vârstnic din Albac, reținut de polițiști după ce le-a propus unor adolescente, de 15 și 17 ani, să întrețină relații sexuale cu el. Este cercetat pentru corupere de minori și agresiune sexuală
Vârstnic din Albac, reținut de polițiști după ce le-a propus unor adolescente, de 15 și 17 ani, să întrețină relații sexuale cu el. Este cercetat pentru corupere de minori și agresiune sexuală
Un vârstnic de 65 de ani, din Albac, a fost reținut de polițiști pentru săvârșirea infracțiunilor de coruperea sexuală a minorilor, racolarea minorilor în scopuri sexuale și agresiune sexuală săvârșită asupra unui minor.
Potrivit IPJ Alba, la data de 4 august 2026, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Alba au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 65 de ani, din localitatea Albac, cercetat pentru coruperea sexuală a minorilor, racolarea minorilor în scopuri sexuale și agresiune sexuală săvârșită asupra unui minor.
Din cercetări a reieșit că, în seara zilei de 3 august 2026, bărbatul, în vârstă de 65 de ani, ar fi abordat o tânără de 15 ani, i-ar fi propus să întrețină relații sexuale și ar fi încercat să o determine să intre în locuința lui.
De asemenea, în perioada 1 – 3 august 2026, bărbatul i-ar fi propus, în repetate rânduri, inclusiv prin intermediul unor apeluri pe o rețea de socializare, tinerei să întrețină raporturi sexuale și i-ar fi oferit și bani în acest sens.
Cercetările au relevat faptul că bărbatul, în perioada 1 – 29 decembrie 2024, i-ar fi propus unei tinere de 17 ani să întrețină raporturi sexuale, iar în perioada 1 august – 1 iunie 2026, ar fi atins-o, în repetate rânduri, în zone intime ale corpului, fără consimțământul acesteia.
În cursul zilei de azi, 5 august 2026, bărbatul, în vârstă de 65 de ani, va fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia, în vederea dispunerii măsurilor legale.
Cercetările sunt continuate.
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