Cristian Pustai și-a ales colaboratorii la CSM Unirea Alba Iulia: Valentin Avădanei și Florin Anton (Ceahlăul Piatra Neamț) | Negocieri cu staff-ul lui Militaru, pentru rezilierea contractelor

Cristian Pustai, noul principal al divizionarei terțe CSM Unirea Alba Iulia și-a ales colaboratorii pe banca tehnică a „alb-negrilor”: Valentin Avădanei (46 de ani, secund) și Florin Anton (56 ani, antrenor cu portarii), cu cei doi lucrând în Liga 2, la Ceahlăul Piatra Neamț, timp de 5 luni (septembrie 2025-februarie 2026).

Moldovenii au retrogradat în vară, la fel ca Olimpia Satu Mare, unde Pustai a fost implicat înainte de a accepta propunerea Unirii

Informații publicate pe monitorulneamt.ro (Monitorul de Neamț), de Cezar Filip

În același timp, oficialii ardeleni trebuie să negocieze încheiarea contractelor, ce mai erau în vigoare încă un sezon, cu Dragoș Militaru (principal), Moundir Moussaddak (secund) și Vasile Șleam (antrenor cu portarii). E foarte probabil ca albaiulianul Mircea Oprea să rămână în staff-ul echipei din orașul natal. În același context există semnale că brazilienii Rafael Tavares (26 ani, atacant, 29 de partide, 4 reușite) și Gabriel Tonini (30 ani, mijlocaș, 10 minute sezonul trecut) să ajungă iarăși sub comanda lui Pustai. Cei doi au colaborat cu antrenorul medieșean în stagiunea promovării (2024/2025) și au rămas în Liga 2 la Gloria Bistrița.

Punctual, Comisia de Disciplină și Etică a FRF a acordat un nou termen, luni, 22 iunie, în cazul CSL Ștefăneștii de Jos. Jucătorul Dănăilă David Andrei a primit o nouă amendă de 2500 de lei (a mai fost una de 1000 lei) pentru neprezentare. În plus s-au respins cererile de intervenție ale SC Popești-Leordeni (netaxată) și CSM Unirea Alba Iulia (ca inadmisibilă), în ședința de vineri

Informații: Monitorul de Neamț, Foto: Monitorul de Neamț, Ceahlăul Piatra Neamț

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