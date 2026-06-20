Sport

Cristian Pustai și-a ales colaboratorii la CSM Unirea Alba Iulia: Valentin Avădanei și Florin Anton (Ceahlăul Piatra Neamț) | Negocieri cu staff-ul lui Militaru, pentru rezilierea contractelor

Dan HENEGAR

Publicat

acum 45 de minute

în

De

Cristian Pustai și-a ales colaboratorii la CSM Unirea Alba Iulia: Valentin Avădanei și Florin Anton (Ceahlăul Piatra Neamț) | Negocieri cu staff-ul lui Militaru, pentru rezilierea contractelor

Cristian Pustai, noul principal al divizionarei terțe CSM Unirea Alba Iulia și-a ales colaboratorii pe banca tehnică a „alb-negrilor”: Valentin Avădanei (46 de ani, secund) și Florin Anton (56 ani, antrenor cu portarii), cu cei doi lucrând în Liga 2, la Ceahlăul Piatra Neamț, timp de 5 luni (septembrie 2025-februarie 2026).

Citește și: CSM Unirea Alba Iulia, schimbări șoc! Bogdan Apostu – conducător, Cristian Pustai – antrenor! Dăscălescu și Militaru, puși pe liber!!!

Moldovenii au retrogradat în vară, la fel ca Olimpia Satu Mare, unde Pustai a fost implicat înainte de a accepta propunerea Unirii

Informații publicate pe monitorulneamt.ro (Monitorul de Neamț), de Cezar Filip

În același timp, oficialii ardeleni trebuie să negocieze încheiarea contractelor, ce mai erau în vigoare încă un sezon, cu Dragoș Militaru (principal), Moundir Moussaddak (secund) și Vasile Șleam (antrenor cu portarii). E foarte probabil ca albaiulianul Mircea Oprea să rămână în staff-ul echipei din orașul natal. În același context există semnale că brazilienii Rafael Tavares (26 ani, atacant, 29 de partide, 4 reușite) și Gabriel Tonini (30 ani, mijlocaș, 10 minute sezonul trecut) să ajungă iarăși sub comanda lui Pustai. Cei doi au colaborat cu antrenorul medieșean în stagiunea promovării (2024/2025) și au rămas în Liga 2 la Gloria Bistrița.

Punctual, Comisia de Disciplină și Etică a FRF a acordat un nou termen, luni, 22 iunie, în cazul CSL Ștefăneștii de Jos. Jucătorul Dănăilă David Andrei a primit o nouă amendă de 2500 de lei (a mai fost una de 1000 lei) pentru neprezentare. În plus s-au respins cererile de intervenție ale SC Popești-Leordeni (netaxată) și CSM Unirea Alba Iulia (ca inadmisibilă), în ședința de vineri

Informații: Monitorul de Neamț, Foto: Monitorul de Neamț, Ceahlăul Piatra Neamț

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Sport

Sport

Cum se va realiza accesul suporterilor la meciul de baraj pe care campioana din Alba, Viitorul Sântimbru, îl va juca în județul Mureș: „Doar pietonal”

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 14 ore

în

19 iunie 2026

De

Cum se va realiza accesul suporterilor la meciul de baraj pe care campioana din Alba, Viitorul Sântimbru, îl va juca în județul Mureș: „Doar pietonal” Clubul Viitorul Sântimbru, a făcut în după amiaza zilei de vineri, 19 iunie 2026, precizări cu privire la modul în care se va realiza accesul suporterilor la partida de baraj […]

Citește mai mult

Sport

ACS Școala de Fotbal Valea Frumoasei, 3 titluri, într-un sezon, cu generația 2010/2011 | Patru golgheteri în competițiile județene

Dan HENEGAR

Publicat

acum 14 ore

în

19 iunie 2026

De

ACS Școala de Fotbal Valea Frumoasei a cucerit 3 titluri, într-un sezon, cu generația 2010/2011 | Patru golgheteri în competițiile județene Generația 2010/2011 de la ACS Școala de Fotbal Valea Frumoasei a cucerit, la nivel județean, 3 titluri, la Under 16 județean, Under 16 interjudețean și Under 15 interjudețean Citește și: 21 iunie 2026 | […]

Citește mai mult

Sport

Cazul „Ștefăneștii de Jos & FRF”: Cererile de intervenție principală și în interesul creditorului formulate de CSM Unirea Alba Iulia, respinse ca inadmisibile. Încă o amendă pentru jucătorul David-Andrei Dănăilă, din nou absent

Ioana Oprean

Publicat

acum 18 ore

în

19 iunie 2026

De

Cazul „Ștefăneștii de Jos & FRF”: Cererile de intervenție principală și în interesul creditorului formulate de CSM Unirea Alba Iulia, respinse ca inadmisibile. Încă o amendă pentru jucătorul David-Andrei Dănăilă, din nou absent Cererile de intervenție principală și în interesul creditorului, formulate de CSM Unirea Alba Iulia, în cauza „creditor Dănăilă David-Andrei – debitor CSL […]

Citește mai mult