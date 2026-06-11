CSM Unirea Alba Iulia, schimbări șoc! Bogdan Apostu – conducător, Cristian Pustai – antrenor! Dăscălescu și Militaru, puși pe liber!!!

Decizii rapide luate de divizionara terță CSM Unirea Alba Iulia după al doilea sezon consecutiv de ratare a promovării în Liga 2. Autoritățile locale au luat taurul de coarne și-l vor instala în funcția de conducător pe Bogdan Apostu, iar ca antrenor principal pe Cristian Pustai (cel care a negociat și cu Olimpia Satu Mare)

Sacrificați au fost Mihai Dăscălescu, președintele secției de fotbal, care pleacă după 15 ani, și antrenorul Dragoș Militaru – venit în vară.e

După anumite surse, „B.A,”, are șanse să rămână în club, salvându-se (de ce oare?)

Hunedoreanul Bogdan Apostu (44 de ani) a conlucrat cu Cristian Pustai (58 de ani) la Gloria Bistrița sezonul trecut, când bistrițenii au promovat în Liga 2 după o luptă cu CSM Unirea Alba Iulia. Pustai a fost jucător la Unirea Alba Iulia, timp de trei sezoane 1995-1998, în Divizia B

Apostu este implicat de 5 ani la Corvinul Hunedoara, acum în Liga 1, promovată în această vară, are activitate și la Gloria Bistrița și se va ocupa în viitoarea stagiune de CSM Unirea Alba Iulia. Mutările șoc urmează să fie confirmate oficial zilele viitoare!

Foto: Gloria Bistrița, Liga2.ro

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