Sport

CSM Unirea Alba Iulia, schimbări șoc! Bogdan Apostu – conducător, Cristian Pustai – antrenor! Dăscălescu și Militaru, puși pe liber!!!

Dan HENEGAR

Publicat

acum 41 de minute

în

De

ALBA FEST 2026

CSM Unirea Alba Iulia, schimbări șoc! Bogdan Apostu – conducător, Cristian Pustai – antrenor! Dăscălescu și Militaru, puși pe liber!!!

Decizii rapide luate de divizionara terță CSM Unirea Alba Iulia după al doilea sezon consecutiv de ratare a promovării în Liga 2. Autoritățile locale au luat taurul de coarne și-l vor instala în funcția de conducător pe Bogdan Apostu, iar ca antrenor principal pe Cristian Pustai (cel care a negociat și cu Olimpia Satu Mare)

Sacrificați au fost Mihai Dăscălescu, președintele secției de fotbal, care pleacă după 15 ani, și antrenorul Dragoș Militaru – venit în vară.e

După anumite surse, „B.A,”, are șanse să rămână în club, salvându-se (de ce oare?)

Hunedoreanul Bogdan Apostu (44 de ani) a conlucrat cu Cristian Pustai (58 de ani) la Gloria Bistrița sezonul trecut, când bistrițenii au promovat în Liga 2 după o luptă cu CSM Unirea Alba Iulia. Pustai a fost jucător la Unirea Alba Iulia, timp de trei sezoane 1995-1998, în Divizia B

Apostu este implicat de 5 ani la Corvinul Hunedoara, acum în Liga 1, promovată în această vară, are activitate și la Gloria Bistrița și se va ocupa în viitoarea stagiune de CSM Unirea Alba Iulia. Mutările șoc urmează să fie confirmate oficial zilele viitoare!

Foto: Gloria Bistrița, Liga2.ro

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Sport

Sport

FOTO | Alecsandru Boloage (taekwondo) – sporturi olimpice și Andrei Irimie (powerlifting) – sporturi neolimpice, sportivii anului 2025 – în Alba | Alin Moldovan și Ovidiu Pănăzan, antrenorii anului, la Gala Sportului Județean 2025

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 12 minute

în

11 iunie 2026

De

Alecsandru Boloage (taekwondo) – sporturi olimpice și Andrei Irimie (powerlifting) – sporturi neolimpice, sportivii anului 2025 – în Alba | Alin Moldovan și Ovidiu Pănăzan, antrenorii anului, la Gala Sportului Județean 2025 Sportivii și antrenorii desemnați cei mai buni din județul Alba în anul 2025 provin din taekwondo (la secțiunea sporturi olimpice) și powerlifting (la […]

Citește mai mult

Sport

FRF, poziție oficială după scandalul „CSL Ștefăneștii de Jos”: a sesizat Comisia de Disciplină! CSM Unirea Alba Iulia a depus memoriu la TAS!

Dan HENEGAR

Publicat

acum 4 ore

în

11 iunie 2026

De

FRF, poziție oficială după scandalul „CSL Ștefăneștii de Jos”: a sesizat Comisia de Disciplină! CSM Unirea Alba Iulia a depus memoriu la TAS! FRF, poziție oficială după scandalul „CSL Ștefăneștii de Jos”: a sesizat Comisia de Disciplină! CSM Unirea Alba Iulia a depus memoriu la TAS! Cartoful fierbinte din Curtea Federației Române de Fotbal! Citește […]

Citește mai mult

Sport

Duminică, pe „Cetate”, Viitorul Sântimbru – Școala de Fotbal Valea Frumoasei, finala Cupei României, faza județeană, ora 18.00

Dan HENEGAR

Publicat

acum 5 ore

în

11 iunie 2026

De

Duminică, pe „Cetate”, Viitorul Sântimbru – Școala de Fotbal Valea Frumoasei, finala Cupei României, faza județeană, la ora 18.00 Duminică, 14 iunie, la ora 18.00, pe „Cetate”, se dispută finala Cupei României, faza județeană, între Viitorul Sântimbru și Școala de Fotbal Valea Frumoasei. Citește și: SuperLiga Alba, etapa 16: ȘF Valea Frumoasei a dat lovitura: […]

Citește mai mult