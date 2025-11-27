Creșterea salariului minim în 2026 urmează să fie analizată în decembrie de coaliția de guvernare: „Discuția va avea loc în cel mai scurt timp”

Creșterea salariului minim în 2026 urmează să fie analizată în decembrie de coaliția de guvernare. Ministrul Finanțelor: „Discuția va avea loc în cel mai scurt timp”

Coaliția de guvernare va relua dezbaterile despre creșterea salariului minim, cel mai probabil, ]n a doua săptămână din decembrie, conform declarațiilor făcute de ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

„În privința salariului minim, știu că această discuție va avea loc în coaliție în cel mai scurt timp. Posibil va avea loc în a doua săptămână din decembrie. Poziția mea în privința salariului minim o cunoașteți. Știți foarte bine că m-am referit la competitivitatea unor companii, multor companii din România, care mi-au spus că, în acest moment, cu resursele pe care le au, nu-și mai permit o creștere suplimentară a salariului minim. Aceasta este opinia companiilor românești și străine”, a declarat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

El a continuat prin a spune că este nevoie să se țină cont de opinia companiilor, la fel cum ar trebui să conteze și nevoile românilor.

,,Trebuie să ținem cont de companii, cum trebuie să ținem cont și de nevoile românilor, care, evident, reclamă că și-ar dori salarii mai mari. Unele companii își permit salarii mai mari”, a mai spus ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

Sindicatele cer ca, de anul viitor, salariul minim să crească de la 4.050 de lei la 4.325 de lei brut și invocă scăderea puterii de cumpărare a salariaților, în condițiile în care inflația este ridicată, potrivit EuropaFM.

