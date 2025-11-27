Rămâi conectat

Actualitate

Scumpiri în lanţ înainte de sărbătorile de iarnă: Preţuri mai mari la carne, legume, băuturi, dar și la detergenți

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

De

Festival de Romania 2025

Scumpiri în lanţ înainte de sărbătorile de iarnă: Preţuri mai mari la carne, legume, băuturi, dar și la detergenți

Sărbătorile de iarnă din 2025 vin cu scumpiri. Furnizorii mici şi mijlocii au notificat magazinele că vor majora preţurile în următoarea perioadă, în special la alimentele de bază, iar creşterea este şi de 10 la sută în unele cazuri.

Cele mai mari scumpiri se anunţă la carnea de pasăre. Majorările de preţ variază între 6 şi 12 procente, când vine vorba de pui. Şi între 7 şi 20 de procente la curcan.

Val de scumpiri

Ouăle se scumpesc şi ele cu 6 la sută. La fel şi macroul congelat. Ne costă mai mult şi postul Crăciunului. Stocul de legume româneşti este pe terminate, aşa că trebuie să ne mulţumim cu cele din import, cu 6 procente mai scumpe. Iar produse vegane şi de post gata făcute vin şi ele cu o majorare de 7 la sută.

Vom plăti mai mult şi pentru băuturile de sărbători. Spirtoasele şi şampania de import se scumpesc cu 10 – 15 procente. Iar preţul la sucuri urcă şi el cu până la 10 la sută.

În categoria produselor nealimentare, cele mai importante scumpiri sunt la detergenţi – cu 5%.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

Document nou pentru românii care vor să viziteze Marea Britanie: Regula intră în vigoare de anul viitor. Cât va costa

Bogdan Ilea

Publicat

acum 27 de minute

în

27 noiembrie 2025

De

Document nou pentru românii care vor să viziteze Marea Britanie: Regula intră în vigoare de anul viitor. Cât va costa Vor avea obligativitatea de a obține o autorizație electronică de călătorie, toți călătorii scutiți de viză, care vor să viziteze sau să tranziteze Regatul Unit.  Electronic Travel Authorisation – ETA intră în vigoare din 25 […]

Citește mai mult

Actualitate

27-30 noiembrie 2025 | Informare meteo de vreme rea în România: Ploi, lapoviță și ninsore, intensificări ale vântului, răcire a vremii

Ioana Oprean

Publicat

acum 59 de minute

în

27 noiembrie 2025

De

27-30 noiembrie 2025 | Informare meteo de vreme rea în România: Ploi, lapoviță și ninsore, intensificări ale vântului, răcire a vremii Meteorologii ANM au emis joi dimineața o informare meteo de vreme rea, valabilă în perioada 27 noiembrie, ora 10.00 – 30 noiembrie, ora 20.00. În intervalul menționat se vor semnala ploi importante cantitativ, precipitații […]

Citește mai mult

Actualitate

Rabla 2026 | Ministrul Mediului, despre continuarea programului ,,Rabla” anul viitor: „Dacă vom avea bani suplimentari va fi luat în considerare”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

27 noiembrie 2025

De

Rabla 2026 | Ministrul Mediului, despre continuarea programului ,,Rabla” anul viitor: „Dacă vom avea bani suplimentari va fi luat în considerare” Diana Buzoianu, Ministrul Mediului, a declarat, în cadrul unei emisiuni televizate că nu există garanții pentru continuarea programului ,,Rabla” în anul viitor. Motivul este că bugetul Administrației Fondului pentru Mediu (AFM) nu este încă […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 27 de minute

Document nou pentru românii care vor să viziteze Marea Britanie: Regula intră în vigoare de anul viitor. Cât va costa

Document nou pentru românii care vor să viziteze Marea Britanie: Regula intră în vigoare de anul viitor. Cât va costa...
Actualitateacum 59 de minute

27-30 noiembrie 2025 | Informare meteo de vreme rea în România: Ploi, lapoviță și ninsore, intensificări ale vântului, răcire a vremii

27-30 noiembrie 2025 | Informare meteo de vreme rea în România: Ploi, lapoviță și ninsore, intensificări ale vântului, răcire a...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum 16 ore

VIDEO | Deficiențele de la Baza sportivă din Aiud, remediate de constructor: ,,Mlaștina artificială” a fost drenată, iar gresia umflată înlocuită

Deficiențele de la Baza sportivă din Aiud, remediate de constructor: ,,Mlaștina artificială” a fost drenată, iar gresia umflată înlocuită Baza...
Ştirea zileiacum 20 de ore

TRAGEDIE în Balomiru de Câmp, județul Alba: Bărbat de 41 de ani, găsit spânzurat de grilajul unei uși

TRAGEDIE în Balomiru de Câmp, județul Alba: Bărbat de 41 de ani, găsit spânzurat de  grilajul unei uși Un bărbat...

Curier Județean

Curier Județeanacum o oră

FOTO | ,,Din Alba Iulia, mesaje pentru România”, de Ziua Națională: Desene și afișe realizate de elevi și expuse la Museikon. Cântece patriotice, poezii și muzică clasică, la vernisajul expoziției

,,Din Alba Iulia, mesaje pentru România”, de Ziua Națională: Desene și afișe realizate de elevi și expuse la Museikon. Cântece...
Curier Județeanacum 14 ore

CTS Alba, apel la DONARE DE SÂNGE grupa O negativ: ,,Avem stoc mic la această grupă și facem fata greu solicitărilor”

CTS Alba, apel la DONARE DE SÂNGE grupa O negativ: ,,Avem stoc mic la această grupă și facem față greu...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum 15 ore

VIDEO | Lucrările de reabilitare la Parcul Primăriei Sebeș, se apropie cu pași rapizi de finalizare: Care sunt schimbările principale

Lucrările de reabilitare la Parcul Primăriei Sebeș, se apropie cu pași rapizi de finalizare: Care sunt schimbările principale Parcul Primăriei...
Politică Administrațieacum 17 ore

FOTO | Investiție de peste 11 milioane de lei în două grădinițe din Alba Iulia: ,,Un mediu mai sănătos, mai eficient și mai prietenos”. Lucrările efectuate

Investiție de peste 11 milioane de lei în două grădinițe din Alba Iulia: ,,Un mediu mai sănătos, mai eficient și...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 5 ore

27 noiembrie: S-a născut prozatorul Liviu Rebreanu, considerat de criticul George Călinescu drept „creator al romanului românesc modern”

27 noiembrie: S-a născut prozatorul Liviu Rebreanu, considerat de criticul George Călinescu drept „creator al romanului românesc modern” La 27...
Opinii - Comentariiacum o zi

26 noiembrie: Masacrul de la închisoarea Jilava. Una din cele mai odioase crime din istoria României

26 noiembrie: Masacrul de la închisoarea Jilava. Una din cele mai odioase crime din istoria României “Masacrul de la Jilava”...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea