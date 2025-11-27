Scumpiri în lanţ înainte de sărbătorile de iarnă: Preţuri mai mari la carne, legume, băuturi, dar și la detergenți

Sărbătorile de iarnă din 2025 vin cu scumpiri. Furnizorii mici şi mijlocii au notificat magazinele că vor majora preţurile în următoarea perioadă, în special la alimentele de bază, iar creşterea este şi de 10 la sută în unele cazuri.

Cele mai mari scumpiri se anunţă la carnea de pasăre. Majorările de preţ variază între 6 şi 12 procente, când vine vorba de pui. Şi între 7 şi 20 de procente la curcan.

Val de scumpiri

Ouăle se scumpesc şi ele cu 6 la sută. La fel şi macroul congelat. Ne costă mai mult şi postul Crăciunului. Stocul de legume româneşti este pe terminate, aşa că trebuie să ne mulţumim cu cele din import, cu 6 procente mai scumpe. Iar produse vegane şi de post gata făcute vin şi ele cu o majorare de 7 la sută.

Vom plăti mai mult şi pentru băuturile de sărbători. Spirtoasele şi şampania de import se scumpesc cu 10 – 15 procente. Iar preţul la sucuri urcă şi el cu până la 10 la sută.

În categoria produselor nealimentare, cele mai importante scumpiri sunt la detergenţi – cu 5%.

