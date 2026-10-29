Foto | XEO Talks 2026: 13 echipe de robotică reunite la Alba Iulia. În premieră, evenimentul a devenit internațional, prin participarea unei echipe din Republica Moldova
XEO Talks 2026: 13 echipe de robotică reunite la Alba Iulia. În premieră, evenimentul a devenit internațional, prin participarea unei echipe din Republica Moldova
În perioada 23–25 octombrie 2026, Alba Iulia a fost un punct de întâlnire pentru tinerii pasionați de robotică, tehnologie și dezvoltare personală. Asociația Educație prin Robotică, alături de echipele XEO și XEO Academy, a organizat cea de-a IX-a ediție a XEO Talks, un eveniment educațional care reunește peste 180 de liceeni, profesori și mentori din comunitatea FIRST Tech Challenge (FTC).
Ediția din acest an a marcat un moment special: participarea, pentru prima dată în istoria XEO Talks, a unei echipe internaționale. Echipa SIRIUS SOCRATE, de la Liceul de Limbi Moderne și Tehnologii Informaționale „Socrate” din Chișinău, Republica Moldova, s-a alăturat comunității de robotică reunite la Alba Iulia.
Această premieră reprezintă un pas important în dezvoltarea evenimentului, deschizând noi oportunități de colaborare, schimb de experiență și prietenie între tineri din România și Republica Moldova.
13 echipe, aceeași pasiune pentru robotică
La cea de-a IX-a ediție au participat următoarele echipe: XEO, XEO Academy, The Resistance, ARRA, Rubix, IDeaL Electronics, Esentza Robotics, Peppers, CyLiis, Aces, PrimeTech, StarLight și SIRIUS SOCRATE (Republica Moldova).
Dincolo de competițiile de robotică, XEO Talks le-a oferit participanților ocazia de a învăța unii de la ceilalți, de a construi prietenii și de a descoperi oportunități de dezvoltare academică și profesională.
Programul a inclus trei conferințe dedicate dezvoltării personale, leadershipului și oportunităților pentru tineri:
*„Fear of 2nd Place” – Crina Gilia Florea;
*„Fund Your Future” – Sebastian Băeșan;
*„Lead, Connect, Inspire” – Maria Balaș.
Conferințele au urmărit să îi încurajeze pe participanți să își depășească limitele, să identifice resurse pentru propriile proiecte și să înțeleagă importanța comunicării, a inițiativei și a leadershipului.
De la idei la practică: două ateliere interactive
Participanții au avut posibilitatea să își dezvolte competențele prin intermediul a două ateliere:
*„Build to Work. Tested to Win.” – Nicolae Albu;
*„Event Lab: Make It Happen” – Diana Diacu.
Atelierele au completat experiența educațională prin activități practice și schimburi de experiență, încurajând gândirea aplicată, colaborarea și transformarea ideilor în rezultate concrete.
O comunitate construită în jurul educației și tehnologiei
XEO Talks continuă tradiția de a aduce împreună elevi, profesori, mentori și reprezentanți ai mediului profesional, într-un cadru în care învățarea depășește limitele sălii de clasă.
Evenimentul reflectă valorile comunității FIRST Tech Challenge: inovație, creativitate, colaborare, respect reciproc și dorința de a contribui la dezvoltarea comunității.
În anul în care echipa XEO marchează 10 ani de activitate, cea de-a IX-a ediție a XEO Talks reafirmă angajamentul organizatorilor față de educația STEM și formarea unei noi generații de tineri capabili să transforme pasiunea pentru tehnologie în proiecte cu impact.
Parteneri și sponsori – o investiție în educația generațiilor viitoare
Organizarea XEO Talks 2026 este posibilă datorită implicării unor companii care înțeleg importanța investiției în educație, tehnologie și dezvoltarea tinerilor.
Evenimentul XEO Talks 2026 se desfășoară în parteneriat cu Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia și Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia, instituții care susțin dezvoltarea educației STEM, încurajează performanța și contribuie la formarea viitoarelor generații de tineri pasionați de știință și tehnologie.
Sponsorul principal al celei de-a IX-a ediții este ELIT SRL, companie care, prin sprijinul acordat, contribuie la desfășurarea evenimentului și la crearea unui cadru în care tinerii pasionați de robotică pot învăța, colabora și împărtăși experiențe.
Alături de sponsorul principal, evenimentul beneficiază de susținerea următoarelor companii:
- Albaco Exim SRL;
- ViaCom SRL;
- Transavia SA;
- Star Assembly SRL;
- Albatros Gold SRL;
- KangooPack SRL;
- Solina România SA.
Sprijinul acestor companii demonstrează că parteneriatul dintre mediul economic și educație poate genera oportunități reale pentru tineri. Prin implicarea lor, sponsorii contribuie nu doar la organizarea unui eveniment, ci și la dezvoltarea unei comunități în care pasiunea pentru tehnologie, creativitatea și spiritul de echipă sunt încurajate și valorificate.
Asociația Educație prin Robotică și echipele XEO și XEO Academy le mulțumesc tuturor partenerilor și sponsorilor pentru încrederea acordată și pentru contribuția la dezvoltarea educației prin robotică.
XEO Talks – De 10 ani, #roboticauneșteRomânia. Acum și dincolo de granițe.
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Curier Județean
Video | Două persoane din aceeași familie, reținute pentru trafic de droguri la Pianu: Sute de ramuri și plante de canabis, descoperite în urma perchezițiilor
Două persoane din aceeași familie, reținute pentru trafic de droguri la Pianu: Sute de ramuri și plante de canabis, descoperite în urma perchezițiilor Două persoane din aceeași familie, de 48 și 51 de ani, au fost reținute după ce ar fi vândut canabis timp de mai mulți ani. În urma a șapte percheziții făcute la […]
Vârstnică din Cugir, înșelată cu 74.500 de lei prin metoda „investiții la bursă”: Persoane necunoscute i-au promis un câștig rapid
Vârstnică din Cugir, înșelată cu 74.500 de lei prin metoda „investiții la bursă”: Persoane necunoscute i-au promis un câștig rapid O femeie de 74 de ani, din Cugir, a rămas fără 74.500 de lei după ce persoane necunoscute ar fi convins-o să facă mai multe transferuri bancare, sub pretextul unor investiții la bursă care i-ar […]
29 octombrie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier
29 octombrie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier Polițiștii rutieri acționează astăzi, 29 octombrie 2026, cu sistemul de monitorizare a traficului e-SIGUR, pentru a depista posibile încălcări ale normelor de circulație pe drumurile publice, în zonele cu risc rutier din județul […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Valoarea tichetelor de masă ar putea crește din noiembrie 2026: Câți bani ar putea primi în plus angajații din România
Valoarea tichetelor de masă ar putea crește din noiembrie 2026: Câți bani ar putea primi în plus angajații din România...
Care va fi următoarea minivacanță în 2026: Patru zile libere consecutive rămase până la finalul anului
Care va fi următoarea minivacanță în 2026: Patru zile libere consecutive rămase până la finalul anului Angajații din România care...
Știrea Zilei
Premieră medicală la Spitalul din Alba Iulia: Dr. Bogdan Nicolae introduce tratamentul minim invaziv pentru adenomul de prostată voluminos
Premieră medicală la Spitalul din Alba Iulia: Dr. Bogdan Nicolae introduce tratamentul minim invaziv pentru adenomul de prostată voluminos Dr....
Conducta veche de 40 de ani care alimentează un oraș de munte din Alba cu apă brută va fi înlocuită
Conducta veche de 40 de ani care alimentează un oraș de munte din Alba cu apă brută va fi înlocuită...
Curier Județean
Foto | XEO Talks 2026: 13 echipe de robotică reunite la Alba Iulia. În premieră, evenimentul a devenit internațional, prin participarea unei echipe din Republica Moldova
XEO Talks 2026: 13 echipe de robotică reunite la Alba Iulia. În premieră, evenimentul a devenit internațional, prin participarea unei...
Video | Două persoane din aceeași familie, reținute pentru trafic de droguri la Pianu: Sute de ramuri și plante de canabis, descoperite în urma perchezițiilor
Două persoane din aceeași familie, reținute pentru trafic de droguri la Pianu: Sute de ramuri și plante de canabis, descoperite...
Politică Administrație
Investiție pentru modernizarea unui bloc din Zlatna: Aproape 30 de locuințe vor beneficia de lucrări pentru creșterea eficienței energetice
Investiție pentru modernizarea unui bloc din Zlatna: Aproape 30 de locuințe vor beneficia de lucrări pentru creșterea eficienței energetice Cinci...
Marius Hațegan: Așa cum era de așteptat, PSD duce România în „cap”!
Marius Hațegan: Așa cum era de așteptat, PSD duce România în „cap”! După ce s-au victimizat că vor la guvernare...
Opinii Comentarii
29 octombrie 2026: 151 de ani de la nașterea Reginei Maria a României. Povestea suveranei care a devenit un simbol al Marii Uniri
29 octombrie 2026: 151 de ani de la nașterea Reginei Maria a României. Povestea suveranei care a devenit un simbol...
Foto: Show de excepție la Alba Iulia! Orchestra Simfonică București a ridicat sala în picioare cu Vivaldi Rocks
Show de excepție la Alba Iulia! Orchestra Simfonică București a ridicat sala în picioare cu Vivaldi Rocks, un spectacol senzațional...