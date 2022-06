Copiii, victime ale schimbărilor climatice: Pot fi afectați înainte să fie născuți. STUDIU

Un nou studiu arată faptul că schimbările climatice ar afecta copiii chiar înainte de a fi născuți.

Efectele schimbărilor climatice sunt din ce în ce mai clare și pronunțate. Sunt tot mai vizibile nivelurile crescute de poluare a aerului, vremea extremă și imprevizibilă, dar și canicula, scrie Medical News Today. Schimbările climatice afectează pe toată lumea, dar studiile au arătat că sugarii și copiii sunt cei mai vulnerabili.

Un nou studiu colectează informații despre cum schimbările climatice afectează sănătatea copiilor de astăzi și pe cea a generațiilor viitoare. Autorii studiului, profesorul Frederica Perera și dr. Kari Nadeau, scriu: „Protecția sănătății copiilor necesită ca profesioniștii din domeniul sănătății să înțeleagă daunele multiple aduse copiilor din cauza schimbărilor climatice și a poluării aerului și să utilizeze strategiile disponibile pentru a reduce aceste daune.”

Studiul a fost publicat în The New England Journal of Medicine.

Efectele căldurii extreme

Planeta se încălzește în mod constant din cauza arderii continue a combustibililor fosili și a utilizării cărbunelui și gazelor naturale. Împreună, ei sunt responsabili pentru cele două gaze cheie cu efect de seră, dioxidul de carbon și metanul. În ultimii ani, miliarde de tone de dioxid de carbon și 120 de milioane de tone metrice de metan au fost emise anual.

Potrivit studiului, expunerea la căldură înainte de naștere este asociată cu un risc mai mare de nașteri premature, precum și cu greutate mică la naștere și este legată de hipertermia și decesul sugarului.

În cazul copiilor, căldura poate favoriza bolile de rinichi și stresul termic. În cazul tinerilor, subliniază studiul, „boala legată de căldură este o cauză principală și în creștere de deces și îmbolnăvire în rândul studenților sportivi”.

Dr. Ruth McDermott-Levy, profesor și co-director al Centrului Mid-Atlantic pentru Sănătatea Copiilor și Mediul de la Universitatea Villanova din Pennsylvania, a spus Medical News Today: „Copiii petrec mai mult timp în aer liber și sunt expuși la căldură, care poate duce la deshidratare, epuizare termică, insolație și moarte. Acest lucru este îngrijorător în special în lunile de vară, când copiii pot fi în tabere, supravegheați de alte persoane.”

Vreme extremă

Intensificarea evenimentelor meteorologice, cum ar fi inundațiile majore și uraganele, provoacă mai multe răni, cazuri de înec și stres traumatic în copilărie.

„Pentru copiii din comunitățile sărace și marginalizate, toate provocările legate de schimbările climatice vor fi agravate.”, a spus dr. McDermott-Levy.

Studiul subliniază că peste 50 de milioane de copii din întreaga lume au fost forțați să-și părăsească casele din cauza evenimentelor meteorologice extreme. Potrivit studiului, „7,4 milioane de copii din Statele Unite au fost expuși la fumul provenit de la incendii, care dăunează plămânilor, în fiecare an între 2008 și 2012”.

În plus, „cu secete și inundații, ne putem aștepta la o reducere a producției de alimente și animale, dar și la probleme cu calitatea apei”, a spus dr. McDermott-Levy.

Poluarea aerului

„Ne putem aștepta la mai multe cazuri și episoade de exacerbare a astmului bronșic din cauza calității proaste a aerului. Plămânii copiilor continuă să se dezvolte în a doua decadă a vieții.. Ei respiră mai repede decât adulții (primând mai mult aer poluat) și petrec mai mult timp în aer liber.”, a spus dr. McDermott-Levy.

Alte probleme de sănătate asociate cu nivelurile crescute de poluare a aerului includ decesele copiilor, problemele la naștere, astmul și infecțiile respiratorii.

Cercetătorii menționează, de asemenea, schimbări structurale și funcționale în creierul copiilor expuși la niveluri ridicate de poluare a aerului înainte de naștere sau în copilăria timpurie, împreună cu „cogniție redusă, probleme de atenție, tulburare de deficit de atenție-hiperactivitate și trăsături autiste”.

Sursa: dcnews.ro