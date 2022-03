Consiliul Județean Alba cumpără indicatoare rutiere pentru drumurile aflate în administrare: Investiție de peste 320.000 de lei

Poşta Română transportă gratuit în Ucraina ajutoare umanitare: LISTA centrelor din ALBA în care sunt colectate

Compania Națională Poșta Română continuă să se implice în sprijinul cetățenilor afectați de criza umanitară din Ucraina. După punerea la dispoziție a spațiilor interne de cazare pentru găzduirea refugiaților, operatorul național de servicii poștale își pune la dispoziție întreaga infrastructură pentru a colecta și distribui ajutoarele umanitare donate pentru oamenii afectați de criza din Ucraina. Ajutoarele umanitare vor fi colectate la nivelul unor centre dedicate din rețeaua poștală.

Donațiile se pot face sub forma produselor din următoarele categorii:

• Alimentare neperisabile (apă, conserve, alimente ambalate etc)

• Produse de igienă (scutece, șervețele umede dezinfectante, hârtie igienică, absorbante, etc)

• Îmbrăcăminte și încălțăminte (femei/bărbați/copii, îmbrăcăminte termică, mănuși, rucsacuri, încălțăminte în condiție bună/noi etc)

• Suport (perne, corturi, saltele, tacâmuri, binocluri, paturi pliabile, baterii portabile cu capacitate mare, stații walkie-talkie, stații radio emisie recepție, camere cu termoviziune etc)

• Produse din categoria celor de încălzire și de iluminat (corturi, pături termice, saci de dormit, radiatoare electrice sau alte mijloace de încălzire, lanterne, lumânări, lămpi etc)

• Echipamente medicale de susținere a răniților (trusă de prim ajutor, scaune cu rotile pliabile și cadre destinate persoanelor cu deficiențe locomotorii, bastoane etc).

Pentru eficientizarea procesului de colectare, donatorii sunt rugați să sorteze separat produsele pe fiecare dintre categoriile menționate mai sus și să le ambaleze după modelul unui colet trimis prin serviciul de curierat.

Cetățenii sau ONG-urile care doresc să trimită ajutoare umanitare în Ucraina, au la dispoziție centrele județene dedicate acestei campanii, care vor prelua coletele. Aici, produsele vor fi încărcate în mașinile companiei și vor fi transportate către cele patru puncte de trecere a frontierei cu Ucraina. De aici, vor fi preluate de Poșta Ucraineană – Ukrposhta și distribuite acolo unde este nevoie.

LISTA centrelor din ALBA unde pot fi aduse coletele cu ajutoare: