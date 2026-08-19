Concursul separat de admitere la liceu din 2027 ar putea fi amânat: Proiectul Ministerului Educației, aspru criticat
Concursul separat de admitere la liceu din 2027 ar putea fi amânat: Proiectul Ministerului Educației, aspru criticat
Concursul separat de admitere la liceele din România, care ar urma să fie organizat din 2027 pentru maximum 50% dintre locuri, ar putea fi amânat, a anunțat Mihai Dimian, ministrul Educației și Cercetării, pe pagina de Facebook. Acesta a spus că după discuții cu parlamentari din mai multe partide, crede că există o majoritate pentru prorogarea aplicării prevederii. Deputata Raluca Turcan s-a oferit să inițieze modificarea legislativă, potrivit ministrului.
Dimian respinge în același timp acuzațiile că Ministerul Educației ar fi introdus acum concursul: „Nu Ministerul a propus săptămâna trecută introducerea acestui concurs”. Prevederea a fost votată de Parlament în 2023, iar Ministerul este obligat să o aplice atât timp cât legea nu este schimbată, susține acesta.
Mesajul ministrului vine după controversele provocate de proiectul pus în dezbatere publică privind admiterea în clasa a IX-a din 2027.
Amintim că în urma cu 2 zile, pe 17 august, ministrul Mihai Dimian a pasat către Parlament responsabilitatea pentru regulile examenului de admitere la liceu, elaborate de ministerul pe care-l conduce. A ocolit, într-un comentariu pe Facebook, toate problemele legate de proiect, ridicate în întrebarea care i-a fost pusă.
Mesajul integral al ministrului Mihai Dimian despre admiterea la liceu din 2027
Despre concursul de admitere la liceu prevăzut pentru 2027:
1. Concursul de admitere nu este o propunere făcută acum de Minister.
Parlamentul a votat în 2023, prin Legea învățământului preuniversitar, că unitățile de învățământ liceal pot organiza, începând cu admiterea din 2027, concurs de admitere în clasa a IX-a pentru maximum 50% din numărul de locuri atribuite.
Concluzie: Nu Ministerul a propus săptămâna trecută introducerea acestui concurs. Prevederea există în lege din 2023, cu aplicare din 2027, iar Ministerul are obligația să pună în aplicare legea în vigoare.
2. Nici organizarea concursului la nivelul liceului nu este o decizie luată acum de Minister.
Aceeași lege stabilește o diferență clară între Evaluarea Națională și concursul de admitere.
Evaluarea Națională este organizată conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educației. În schimb, în cazul concursului de admitere, legea prevede: „Organizarea concursului și criteriile de admitere se stabilesc prin hotărârea consiliului de administrație al unității de învățământ.”
Concluzie: Nu Ministerul a decis săptămâna trecută ca organizarea concursului din 2027 să fie stabilită de unitatea de învățământ. Parlamentul a stabilit acest lucru prin lege, în urmă cu trei ani.
Din acest motiv proiectul de ordin conține detalii privind organizarea Evaluării Naționale – inclusiv aspecte precum supravegherea video și anonimizarea lucrărilor –, deoarece acestea intră, potrivit legii, în atribuțiile Ministerului. În schimb, detaliile privind organizarea concursului de admitere sunt stabilite, în limitele legii, de unitatea de învățământ care decide să utilizeze această posibilitate.
Dar, rolul dezbaterii publice a unui proiect de ordin este tocmai acela de a îmbunătăți proiectul. Toate propunerile formulate oficial în cadrul procesului de consultare vor fi analizate, iar cele care sunt compatibile cu prevederile legii vor fi evaluate inclusiv din perspectiva integrării lor în forma finală a proiectului.
3. Ministerul are și obligații stabilite explicit prin aceeași lege în legătură cu acest concurs.
Legea din 2023 atribuie Ministerului responsabilități privind elaborarea subiectelor pentru concursul de admitere și stabilirea datei desfășurării acestuia, în corelare cu calendarul Evaluării Naționale. Aceste elemente trebuie stabilite în timp util pentru anul școlar 2026–2027.
În concluzie, educația nu trebuie sa fie tărâmul războiului politic! Apelez la înțelepciunea parlamentarilor să continuăm buna colaborare avută până acum în cadrul celor 5 luni de mandat și să nu mai fie lansate îndemnuri către Ministerul Educatiei si Cercetarii la nerespectarea legii, ci să initieze un proiect de lege prin care să decidă, în urma unor dezbateri, dacă păstrează, amână, revizuiesc, sau elimină aceste prevederi referitoare la concursul de admitere.
Personal, nu mă consider un susținător al concursului separat de admitere în liceu. Nu pot spune nici că sunt împotrivă pentru că există și anumite argumente rezonabile în această privință. Însă, ca ministru, părerile mele personale contează mai puțin în fața unor prevederi legale. De asemenea, începând cu 5 mai, Ministerul nu mai poate iniția proiecte de lege și nici ordonanțe de urgență. Însă a oferit și oferă tuturor parlamentarilor suportul necesar pentru inițiative legislative privind educația și cercetarea.
Am discutat în această săptămână cu mai mulți parlamentari, de la diverse partide parlamentare, și cred că se poate constitui o majoritate parlamentară în jurul inițiativei de prorogare a termenului de aplicare a acestei prevederi legale, timp în care se poate stabili, cu răbdare și prin dialog constructiv, calea de urmat. Mulțumesc, în special, doamnei deputat Raluca Turcan care s-a oferit să inițieze acest demers parlamentar.
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