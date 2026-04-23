Concediu medical 2026 | CNAS: „Putem să controlăm şi decizia medicală în cazul concediilor de boală”

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate va putea controla şi decizia medicală în cazul concediilor de boală, depăşindu-se limitele verificărilor administrative care se efectuau până în prezent, a declarat miercuri, 22 aprilie 2026 preşedintele CNAS, Horaţiu Moldovan.

„Până în momentul de faţă, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate avea un mare handicap din perspectiva controlului pe concedii medicale. Noi puteam să controlăm doar chestiuni administrative şi nu decizia medicală. Acum putem să controlăm decizia medicală şi vom face acest lucru cu toată responsabilitatea. În momentul în care există o suspiciune a unui concediu medical eliberat fictiv, angajatorul poate să sesizeze casa de asigurări de sănătate. Casa de asigurări de sănătate, prin serviciul medical care există pe hârtie la casele de asigurări de sănătate, dar îl vom resuscita, îl vom învia…

Acolo există medici care pot să aibă o judecată medicală şi pot să aibă şi ei o confirmare a acestei suspiciuni că acel concediu medical nu se corelează cu datele clinice aferente consultaţiei. Dacă lucrul acesta se suspicionează de către serviciul medical al casei de asigurări de sănătate atunci casa va transmite concediul respectiv cu documentaţia aferentă către comisiile de expertiză medicală ale capacităţii de muncă din zona administrativă respectivă care vor confirma sau vor infirma”, a afirmat Horațiu Moldovan, potrivit Agerpres.

Conform acestuia, în situaţia în care se confirmă suspiciunea, acel concediu medical nu se va plăti şi va fi sesizat Colegiul Medicilor care, prin comisia de disciplină, va avea instrumente „foarte clare” de a acţiona.

„Practic, acelaşi proces decizional şi de sancţionare ca pentru orice altă abatere de la mustrare până la retragerea dreptului de liberă practică”, a explicat Horaţiu Moldovan.

