Concediu medical 2026 | Ce categorii de persoane beneficiază de prima zi de concediu medical plătită: Decizie în Parlament

Ce categorii de persoane beneficiază de prima zi de concediu medical plătită: Decizie în Parlament

În Plenul Camerei Deputaților s-au votat, miercuri, 22 aprilie 2026 excepții propuse de Ministerul Sǎnǎtǎții și care au fost introduse de parlamentari. Astfel, prima prima zi de concediu medical va fi plătităpentru anumite categorii de persoane.

Este vorba de:

*pacienții cronici

*pacienții incluși în programele naționale de sănătate

*pacienții care beneficiază de spitalizare de zi

*urgențele medico-chirurgicale

„Pentru mulți români, acea primă zi însemna o alegere imposibilă: mergi bolnav la muncă sau pierzi bani. Nu e o alegere corectă. Și nu este un sistem care își protejează oamenii.

Mulțumesc comisiilor de sănătate și de muncǎ din Parlament și tuturor colegilor parlamentari care au înțeles nevoia de a introduce aceste excepții pentru plata primei zile de concediu medical. Multumesc și felicit colegii parlamentari care au preluat excepțiile propuse de Ministerul Sǎnǎtǎții în proiectul de lege PL-x 147/2026.

Concediul medical nu este un beneficiu acordat cu jumătate de măsură. Este o formă de protecție reală – pentru pacient, pentru cei din jur și pentru întregul sistem.

Când o decizie bună nu trece din prima, nu o abandonezi. O corectezi, o explici și o duci până la capăt.Pentru că încrederea se construiește din decizii care contează în viața de zi cu zi. Încrederea ne face bine”, a scris ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, pe Facebook.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

