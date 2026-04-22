Concediu medical 2026 | Ce categorii de persoane beneficiază de prima zi de concediu medical plătită: Decizie în Parlament
Ce categorii de persoane beneficiază de prima zi de concediu medical plătită: Decizie în Parlament
În Plenul Camerei Deputaților s-au votat, miercuri, 22 aprilie 2026 excepții propuse de Ministerul Sǎnǎtǎții și care au fost introduse de parlamentari. Astfel, prima prima zi de concediu medical va fi plătităpentru anumite categorii de persoane.
Este vorba de:
*pacienții cronici
*pacienții incluși în programele naționale de sănătate
*pacienții care beneficiază de spitalizare de zi
*urgențele medico-chirurgicale
„Pentru mulți români, acea primă zi însemna o alegere imposibilă: mergi bolnav la muncă sau pierzi bani. Nu e o alegere corectă. Și nu este un sistem care își protejează oamenii.
Mulțumesc comisiilor de sănătate și de muncǎ din Parlament și tuturor colegilor parlamentari care au înțeles nevoia de a introduce aceste excepții pentru plata primei zile de concediu medical. Multumesc și felicit colegii parlamentari care au preluat excepțiile propuse de Ministerul Sǎnǎtǎții în proiectul de lege PL-x 147/2026.
Concediul medical nu este un beneficiu acordat cu jumătate de măsură. Este o formă de protecție reală – pentru pacient, pentru cei din jur și pentru întregul sistem.
Când o decizie bună nu trece din prima, nu o abandonezi. O corectezi, o explici și o duci până la capăt.Pentru că încrederea se construiește din decizii care contează în viața de zi cu zi. Încrederea ne face bine”, a scris ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, pe Facebook.
Știri recente din categoria Actualitate
Ilie Bolojan după consultările de la Palatul Cotroceni: „Îmi asum în continuare mandatul de premier”
Ilie Bolojan după consultările de la Palatul Cotroceni: „Îmi asum în continuare mandatul de premier” Premierul Ilie Bolojan, preşedinte al PNL, a declarat miercuri, 22 aprilie 2026, după consultările cu preşedintele Nicuşor Dan de la Palatul Cotroceni, că a prezentat poziţia PNL, care reflectă deciziile partidului şi îşi asumă în continuare mandatul de premier. Ilie […]
PENSII 2026 | Când vor fi achitate pensiile în luna mai, care începe cu o sărbătoare legală: Calendarul plății ajutoarelor pentru pensionari
Când vor fi achitate pensiile în luna mai 2026, care începe cu o sărbătoare legală: Calendarul plății ajutoarelor pentru pensionari Luna mai 2026 aduce unele decalări în plata pensiilor generate de zilele nelucrătoare și de weekend, în special în contextul Zilei Internaționale a Muncii (1 mai). Zilele libere vor aduce unele întârzieri în plata pensiilor […]
VIDEO | Sorin Grindeanu, după discuțiile cu președintele Nicușor Dan: ,,PSD poate să treacă în opozitie”
Sorin Grindeanu, după discuțiile cu președintele Nicușor Dan: ,,PSD poate să treacă în opozitie” Delegația PSD, formată din Sorin Grindeanu, președinte, Claudiu Manda, secretar general și vicepremierul Marian Neacșu, au participat astăzi, 22 aprilie 2026, la o serie de discuții cu Președintele României, Nicușor Dan, la Palatul Cotroceni Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a spus la […]
VIDEO | Bărbat din Stremț, REȚINUT după ce a lovit cu mașina un minor de 9 ani, pe o stradă din Petrești. Șoferul avea carnetul suspendat
Bărbat din Stremț, REȚINUT după ce a lovit cu mașina un minor de 9 ani, pe o stradă din Petrești....
Doliu la Cugir: Petru Micu, fost antrenor al clubului Metalurgistul, s-a stins din viață la vârsta de 83 de ani
Doliu la Cugir: Petru Micu, fost antrenor al clubului Metalurgistul, s-a stins din viață la vârsta de 83 de ani...
23-27 aprilie 2026 | Hramul Seminarului Teologic Ortodox „Sfântul Simion Ștefan” Alba Iulia: Evenimente cultural-religioase la împlinirea a 35 de ani de la înființarea instituției de învățământ
23-27 aprilie 2026 | Hramul Seminarului Teologic Ortodox „Sfântul Simion Ștefan” Alba Iulia: Evenimente cultural-religioase la împlinirea a 35 de...
22 aprilie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul radar e-SIGUR, în zonele cu risc rutier din județ. Ce trebuie să facă șoferii surprinși de radar
Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul radar e-SIGUR, în zonele cu risc rutier din județ. Ce trebuie să facă...
Nicolaie Moldovan, despre fondurile UE: ,,Unul dintre cei mai importanți catalizatori pentru crearea condițiilor necesare unei dezvoltări economice sustenabile”
Nicolaie Moldovan, despre fondurile UE: ,,Unul dintre cei mai importanți catalizatori pentru crearea condițiilor necesare unei dezvoltări economice sustenabile” Fondurile...
Miniștrii PSD, demisie în bloc miercuri seară sau joi dimineață. Liderii partidului vor discuta cu președintele Nicușor Dan
Miniștrii PSD, demisie în bloc miercuri seară sau joi dimineață. Liderii partidului vor discuta cu președintele Nicușor Dan PSD își...
Ziua mondială a creativităţii şi inovaţiei, sărbătorită la data de 21 aprilie
Ziua mondială a creativităţii şi inovaţiei, sărbătorită la data de 21 aprilie Ziua Mondială a Creativităţii şi Inovării este celebrată...
Când pică Paștele ortodox și catolic în 2027 și în următorii ani – calendar
Calendar creștin: Când pică Paștele ortodox 2027 și Paștele catolic 2027. Sărbători de Paște 2027 și în urmatorii ani. Când...