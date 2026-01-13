Comunicat de presă | PSD Alba: Unde a dispărut Ion Dumitrel? Nu are curajul să apere comunitățile din Alba, cărora Ilie Bolojan vrea să le ia din bugetele de investiții

PSD Alba: Unde a dispărut Ion Dumitrel? Nu are curajul să apere comunitățile din Alba, cărora Ilie Bolojan vrea să le ia din bugetele de investiții

Unde a dispărut subit, în aceste zile, domnul Ion Dumitrel, președintele Consiliului Județean Alba și președintele organizației județene a PNL? Obișnuit să pozeze într-o vedetă a rețelelor de socializare, domnul Dumitrel a dispărut din peisajul public în aceste zile, deși ne-am fi așteptat să explice cetățenilor creșterea taxelor și impozitelor locale, dar mai ales să se poziționeze alături de primarii și comunitățile din Alba, cărora Ilie Bolojan vrea să le ia o mare parte din bugetele locale.

Mai exact PNL și Ilie Bolojan se joacă de-a alba-neagra cu bugetele comunităților locale și, deși promit că le lasă primăriilor creșterea din taxele și impozitele locale, le taie în schimb 63% din impozitul pe venitul global. Pe scurt: Bolojan și PNL lasă primarii să încaseze înjurăturile oamenilor pentru creșterea taxelor și impozitelor locale și bagă adânc mâna în bugetele comunităților locale. Și pentru că nu au dreptul să ia creșterile din taxele locale (nu îi lasă legea, nu că nu ar dori), vor să scadă din cotele de IVG (impozitul pe venitul global) pe care guvernul le dădea localităților.

Ceea ce vor să facă Ilie Bolojan și PNL e cea mai mare mojicie și o adevărată naționalizare a veniturilor comunităților locale. În tot acest timp, domnul Ion Dumitrel, care până mai ieri poza triumfător în susținătorul primarilor și al cetățenilor din Alba, nu a avut nicio reacție și încearcă să se ascundă ca struțul în nisip în speranța că nu îl va atinge valul de nemulțumire al oamenilor.

Ion Dumitrel este însă PRIETENUL sau mai bine spus tovarășul lui Ilie Bolojan, în echipa căruia se află ca vicepreședinte regional al PNL. A fost unul dintre susținătorii acestuia pentru funcția de președinte al PNL și ar fi culmea să îi iasă acum din cuvânt și să ia apărarea comunităților din Alba. Ceea ce nu înțelege domnul Dumitrel este că TĂCEREA este o acceptare tacită și practic prin această atitudine lașă și lipsă de asumare, de fapt „marele” lider PNL Alba acceptă jefuirea bugetelor comunelor, orașelor și municipiilor din județul Alba.

Degeaba plătesc cetățenii taxe și impozite mărite, pentru că din cauza domnului Bolojan și cu acceptul domnului Ion Dumitrel banii nu vor rămâne pentru investiții în comunitățile lor ci vor fi luați la București pentru acoperirea găurilor din buget.

PSD avertizează că nu va permite colegilor din coaliție să își bată joc de comunitățile locale. Taxele și impozitele locale trebuie să rămână acolo unde sunt plătite de oameni, pentru a merge în investițiile din comunitățile respective. Nu vom accepta ca premierul Ilie Bolojan să taie, prin chichițe administrative, sumele legale pe care localitățile trebuie să le primească de la bugetul național prin cotele corespunzătoare din impozitul pe venit.

Cât despre domnul Ion Dumitrel, președintele Consiliului Județean Alba și președintele organizației județene a PNL, îl rugăm să pună mai des fotografii de pe unde se plimbă în aceste zile ca să știe cetățenii că este în siguranță și nu a fost, Doamne ferește, răpit. Nu ne așteptăm să ridice vocea și să apere comunitățile din Alba, dar măcar să dea semne virtuale de existență.

Biroul de Presă al PSD Alba

