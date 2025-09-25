Comunicat de presă | Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba și consilier județean: Tarife mai mari la salubritate, de anul viitor, în urma votului aleșilor PNL. PSD Alba s-a opus majorării!
Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba și consilier județean: Tarife mai mari la salubritate, de anul viitor, în urma votului aleșilor PNL. PSD Alba s-a opus majorării!
TARIFE MAI MARI LA SALUBRITATE – asta îi așteaptă de anul viitor pe locuitorii din județul Alba, după ce Consiliul Județean, cu votul tuturor consilierilor PNL, a aprobat majorarea tarifelor practicate de operatorul care are în concesiune groapa de gunoi și instalația de sortare de la Galda de Jos.
Un impact puternic va fi simțit și de micile afaceri, în cazul cărora tarifele vor crește cu peste 20%.
Eu și colegii mei social democrați NE-AM OPUS ACESTEI MAJORĂRI și am solicitat eliminarea proiectului de pe ordinea de zi. Proiectul de majorare a tarifelor a trecut însă cu votul TUTUROR CONSILIERILOR JUDEȚENI PNL. Liberalii au votat aproape cu ochii închiși de teamă să nu își supere liderul suprem – președintele Ion Dumitrel.
De ce s-a opus grupul consilierilor județeni PSD?
1. Creșterea tarifelor nu este deplin justificată și nu a existat o dezbatere serioasă și o informare a cetățenilor;
2. Consiliul Județean Alba are un proces în instanță cu operatorul de salubritate, iar acest conflict juridic ar trebui încheiat înainte de aprobarea majorării tarifelor. Operatorul de salubritate cere prin instanță chiar majorarea tarifelor și, în cazul în care va câștiga, poate impune tarife mai mari și poate obține daune interese;
3. Înainte de a trece la creșterea tarifelor, Consiliul Județean Alba ar fi trebuit să aibă negocieri cu operatorul, astfel încât să se stingă procesul din instanță și să se ajungă la o înțelegere cât mai avantajoasă pentru cetățenii județului.
În stilul lipsit de profesionalism cu care ne-a obișnuit în ultima vreme, Consiliul Județean Alba, condus de domnul Ion Dumitrel, bulibășește încă o dată sistemul de salubritate din județ. Să ne amintim că, în urmă cu cinci ani, domnul Dumitrel și CJ Alba au generat o adevărată criză a gunoiului din cauza modului defectuos în care au implementat Sistemul de Management Integrat al Deșeurilor.
Atunci, Alba Iulia a fost practic îngropată în gunoaie din cauză că administrația județeană a întârziat extrem de mult finalizarea proiectului și concesionarea gropii de gunoi de la Galda de Jos.
Consilier județean Corneliu Mureșan,
Președinte PSD Alba
