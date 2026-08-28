Economie

Comunicat de presă – 28 august 2026: Finalizarea proiectului cu titlul „Renovarea energetică a Policlinicii din orașul Ocna Mureș, str. Axente Sever, nr. 43A”

Dana Opruta

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Comunicat de presă
„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

Privind finalizarea proiectului

„Renovarea energetică a Policlinicii din orașul Ocna Mureș, str.Axente Sever nr.43A
UAT ORAȘ OCNA MUREȘ în calitate de beneficiar,

anunță finalizarea proiectului cu titlul:
„C10-I3-627 „Renovarea energetică a Policlinicii din orașul Ocna Mureș, str.Axente Sever nr.43A”
finanțat din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României

 

Titlu proiect: RENOVAREA ENERGETICĂ A POLICLINICII DIN ORAȘUL OCNA MUREȘ, STR.AX.SEVER, NR.43A

Obiectivul proiectului: – Investiția I.3- Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătății serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale

Investiția I.1.3-Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde-puncte de reîncărcare vehicule electrice

Obiectivul proiectului –Renovarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătății serviciile publice prestate din Orașul Ocna Mureș

Impactul proiectului:

Implementarea proiectului va avea un impact semnificativ asupra:

  • reducerii consumului de energie primară și a emisiilor de dioxid de carbon prin anvelopare termică și modernizarea sistemelor de încălzire din clădirile publice.
  • creșterea confortului și optimizarea modului în care autoritățile locale oferă servicii directe cetățenilor.
  • scăderea facturilor la utilități pentru primării, ceea ce eliberează fonduri locale pentru alte investiții
  • reabilitarea unor clădiri vechi (construite înainte de 2000), transformându-le în spații europene, accesibile și prietenoase cu mediul
  • facilitează conectarea comunităților la rețelele de transport modern, sustenabil și eficient.

Valoarea totală a proiectului: 5.339.098,09 lei inclusiv TVA,din care valoare eligibilă din PNRR 5.291.247,76 lei și neelegibil 47.850,34 lei .

Datele de începere și de finalizare a proiectului:16.02.2023-30.06.2026.

Cod proiect:C10-I3-627                                                                              

Date de contact:

UAT Oraș Ocna Mureș – persoană de contact: Vințeler Silviu
str. Nicolae Iorga nr. 27, Ocna Mureș, 515700, jud. Alba

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