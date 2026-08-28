Comunicat de presă – 28 august 2026: Finalizarea proiectului cu titlul „Renovarea energetică a Policlinicii din orașul Ocna Mureș, str. Axente Sever, nr. 43A”

COMUNICAT DE PRESĂ FINALIZARE PROIECT „PNRR: Fonduri pentru România modernă şi reformată!” U.A.T. Oraşul Baia de Arieş în calitate de beneficiar, anunţă finalizarea implementării proiectului „Renovarea energetică a Centrului de Sănătate din Oraşul Baia de Arieş”, Contract de finanţare nr. 5358/16.01.2023, finanţat prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, Componenta 10 Fondul Local, Investiţia […]