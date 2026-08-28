Superliga Alba, la debut, sâmbătă, cu o ediție interesantă: derby-ul rundei, pe „Pielarul”, în nocturnă, CSM Sebeș – Viitorul Sântimbru | Confruntare de tradiție la Aiud, în startul stagiunii 2026/2027

Superliga Alba, la debut, cu o ediție interesantă | Derby-ul rundei, pe „Pielarul”, în nocturnă, CSM Sebeș – Viitorul Sântimbru. Tot sâmbătă, 29 august, confruntare tradițională între Aiud și Ocna Mureș

SuperLiga Alba pornește la drum în weekend, anunțându-se o ediție extrem de interesantă. AJF Alba a stabilt un nou sistem competițional, cu play-off și play-out, unul în premieră, care va mări atractivitatea sezonului. Sunt 10 combatante la start, după ce CS Zlatna a renunțat și va activa doar la nivel juvenil, iar AFC Micești a preferat prezența în Liga 4, situație care a bulversat țintarul la toate nivelurile fotbalului amator din județ. Cele 5 întâlniri sunt prevăzute sâmbătă, 29 august, cu derby-ul rundei pe „Pielarul”, în nocturnă, unde formația la care va activa Dan Comșa are parte de un duel maxim, cu Viitorul Sântimbru, campioana ediției anterioare, grupare care a luat tot: campionat, Cupa României, Supercupa AJF (6-1 cu ACS Crăciunel) și promovarea în Liga 3 (dar nu s-a înscris).

Program: *sâmbătă, 29 august, ora 11.00: Spicul Daia Română – Inter Unirea, CSM Aiud – CS Ocna Mureș; ora 18.00: ACS Performanța Ighiu – ACS Industria Galda de Jos, Academia Șona – Școala de Fotbal Valea Frumoasei; ora 19.00: CSM Sebeș – Viitorul Sântimbru.

Comparativ cu sezonul precedent, noutățile sunt Academia Șona (promovată din Liga 4), CSM Aiud și CSM Sebeș (nou-înființate), lipsind CS Zlatna, Fortuna Lunca Mureșului, AFC Micești, ACS Oiejedea, Sportul Câmpeni și Viitorul Vama Seacă.

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