Superliga Alba, la debut, sâmbătă, cu o ediție interesantă: derby-ul rundei, pe „Pielarul”, în nocturnă, CSM Sebeș – Viitorul Sântimbru | Confruntare de tradiție la Aiud
Superliga Alba, la debut, sâmbătă, cu o ediție interesantă: derby-ul rundei, pe „Pielarul”, în nocturnă, CSM Sebeș – Viitorul Sântimbru | Confruntare de tradiție la Aiud, în startul stagiunii 2026/2027
Superliga Alba, la debut, cu o ediție interesantă | Derby-ul rundei, pe „Pielarul”, în nocturnă, CSM Sebeș – Viitorul Sântimbru. Tot sâmbătă, 29 august, confruntare tradițională între Aiud și Ocna Mureș
Citește și: Foto | Viitorul Sântimbru, triumf (și) în Supercupa AJF Alba 2026: Un nou succes, după eventul județean și câștigarea barajului de promovare în Liga 3
SuperLiga Alba pornește la drum în weekend, anunțându-se o ediție extrem de interesantă. AJF Alba a stabilt un nou sistem competițional, cu play-off și play-out, unul în premieră, care va mări atractivitatea sezonului. Sunt 10 combatante la start, după ce CS Zlatna a renunțat și va activa doar la nivel juvenil, iar AFC Micești a preferat prezența în Liga 4, situație care a bulversat țintarul la toate nivelurile fotbalului amator din județ. Cele 5 întâlniri sunt prevăzute sâmbătă, 29 august, cu derby-ul rundei pe „Pielarul”, în nocturnă, unde formația la care va activa Dan Comșa are parte de un duel maxim, cu Viitorul Sântimbru, campioana ediției anterioare, grupare care a luat tot: campionat, Cupa României, Supercupa AJF (6-1 cu ACS Crăciunel) și promovarea în Liga 3 (dar nu s-a înscris).
Program: *sâmbătă, 29 august, ora 11.00: Spicul Daia Română – Inter Unirea, CSM Aiud – CS Ocna Mureș; ora 18.00: ACS Performanța Ighiu – ACS Industria Galda de Jos, Academia Șona – Școala de Fotbal Valea Frumoasei; ora 19.00: CSM Sebeș – Viitorul Sântimbru.
Comparativ cu sezonul precedent, noutățile sunt Academia Șona (promovată din Liga 4), CSM Aiud și CSM Sebeș (nou-înființate), lipsind CS Zlatna, Fortuna Lunca Mureșului, AFC Micești, ACS Oiejedea, Sportul Câmpeni și Viitorul Vama Seacă.
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Sport
Țintar refăcut și în Liga 4, după ce AFC Micești a abandonat SuperLiga | CS Zlatna, fără echipă de seniori în ediția 2026/2027
Țintar refăcut și în Liga 4, după ce AFC Micești a abandonat SuperLiga | CS Zlatna, fără echipă de seniori, în stagiunea 2026/2027! Țintar refăcut și în Liga 4, după ce AFC Micești a abandonat SuperLiga, iar CS Zlatna nu va mai avea echipă de seniori Citește și: Reunire la AFC Micești, cu antrenori noi: Nicolae […]
Foto | Liga 3 2026/2027: Start stagional cu derby „de Alba”, la Cugir, între Metalurgistul și CIL Blaj. CSM Unirea Alba Iulia, pe „Cetate”, cu Sântana, CSU Alba Iulia – deplasare la Moldova Nouă
Liga 3 2026/2027: Start stagional cu derby „de Alba”, la Cugir, între Metalurgistul și CIL Blaj. CSM Unirea Alba Iulia, pe „Cetate”, cu Sântana, CSU Alba Iulia – deplasare la Moldova Nouă Start în Liga 3, cu 4 conjudețene în Seria 7, asta după ce în campionatul anterior au fost 5 (Hidro Mecanica Șugag a […]
Cupa Județeană din Alba, ediția a 2-a, începe pe 30 august 2026: Toate echipele din Liga 5 intră în competiție
Cupa Județeană din Alba, ediția a 2-a, începe pe 30 august 2026: Toate echipele din Liga 5 intră în competiție Cupa Județeană, ediția a 2-a, debutează duminică, 30 august 2026, cu participarea pe parcurs a tuturor echipelor din Liga 5, al șaselea eșalon al fotbalului românesc. AJF Alba continuă astfel o competiție care s-a dovedit […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Radu Bucurică, procurorul care a intrat cu pistolul într-o discotecă din Hunedoara și a făcut scandal, a fost găsit într-un supermaket din Snagov şi arestat pentru 30 de zile
Radu Bucurică, procurorul care a intrat cu pistolul într-o discotecă din Hunedoara și a făcut scandal, a fost găsit într-un...
Medicament oncologic compensat 100% pentru o pacientă cu cancer metastatic: Decizie la Curtea de Apel Alba Iulia
Medicament oncologic compensat 100% pentru o pacientă cu cancer metastatic: Decizie la Curtea de Apel Alba Iulia O pacientă de...
Știrea Zilei
Video | Care sunt prețurile la fructe și legume în Piața agroalimentară din Cetate în Alba Iulia: Cât costă vinetele, ardeii și gogoșarii
Care sunt prețurile la fructe și legume în Piața agroalimentară din Cetate: Cât costă vinetele, ardeii și gogoșarii În luna...
Foto | Băile Sărate Ocnișoara, în linie dreaptă pentru avizul de mediu: Investiție de 17 milioane de lei într-o bază turistică modernă chiar în inima unei arii protejate Natura 2000
Băile Sărate Ocnișoara, în linie dreaptă pentru avizul de mediu: Investiție de 17 milioane de lei într-o bază turistică modernă...
Curier Județean
21 august 2026 | Prețurile carburanților în Alba Iulia: Motorina se menține la 10,20 lei/litru la mai multe stații din oraș. Cât costă benzina
Prețurile carburanților în Alba Iulia: Motorina se menține la 10,20 lei/litru la mai multe stații din oraș. Cât costă benzina...
Video | Două persoane, reținute la Cenade pentru nerespectarea regimului armelor și munițiilor și conducerea unui vehicul fără permis. Amenzi de peste 18.000 de lei aplicate de polițiști
Două persoane, reținute la Cenade pentru nerespectarea regimului armelor și munițiilor și conducerea unui vehicul fără permis. Amenzi de peste...
Politică Administrație
Comunicat de presă | Sprijinul mai mare pentru elevii fără transport public, propus de PSD, a fost respins de PNL și AUR în Consiliul Județean Alba
Sprijinul mai mare pentru elevii fără transport public, propus de PSD, a fost respins de PNL și AUR în Consiliul...
Două blocuri cu 80 de locuințe și sala de evenimente din fosta cantină vor fi reabilitate energetic la Zlatna: Investiție de peste 22 de milioane de lei
Două blocuri cu 80 de locuințe și sala de evenimente din fosta cantină vor fi reabilitate energetic la Zlatna: Investiție...
Opinii Comentarii
26 august | Sfinţii Adrian şi Natalia, o sărbătoare importantă în calendarul ortodox
26 august | Sfinţii Adrian şi Natalia, o sărbătoare importantă în calendarul ortodox Miercuri, 26 august 2026, în calendarul ortodox...
25 august 2012: Voyager 1, prima sondă umană ajunsă în spațiul interstelar
25 august 2012: Voyager 1, prima sondă umană ajunsă în spațiul interstelar 25 august 2012 poate fi considerată o zi...