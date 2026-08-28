Premierul interimar Ilie Bolojan, avertisment pentru autorități privind investițiile finanțate prin PNRR care nu vor fi gata până în august: Vor trebui să contribuie cu bani din bugetele proprii

Premierul Ilie Bolojan anunță că investițiile finanțate prin PNRR care nu vor fi finalizate și recepționate până la sfârșitul lunii august vor trebui continuate din fondurile autorităților locale. Acesta precizează că mai sunt doar câteva zile pentru finalizarea recepțiilor și depunerea documentelor necesare.

Bolojan a anunțat că din cele peste 15.000 de proiecte contractate în toată țara, la începutul acestei luni mai erau de recepționat peste 4.500.

Potrivit acestuia, peste 2.000 de investiții au fost recepționate în luna august. Proiectele finalizate până la sfârșitul lunii vor beneficia de finanțarea nerambursabilă prevăzută prin PNRR. Bolojan avertizează că autoritățile locale care vor continua lucrările după luna august vor trebui să contribuie cu bani din bugetele proprii.

„Asta înseamnă că au avut întârzieri sau probleme cu constructorii”, a transmis premierul.

Situația este și mai complicată pentru proiectele care nu vor fi finalizate până la sfârșitul acestui an. În acest caz, autoritățile locale vor trebui să ramburseze și banii încasați pentru lucrările realizate până la sfârșitul lunii august.

„Sper să fie cât mai puține autorități în această situație”, a spus Bolojan.

Prin PNRR au fost finanțate proiecte din mai multe domenii, de la autostrăzi și căi ferate până la spitale, școli, investiții în energie, anveloparea blocurilor și numeroase proiecte locale.

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