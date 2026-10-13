Comunicat de presă – 13 octombrie 2026: Lansare proiect „Dezvoltarea de Soluții Digitale în Administrația Publică Locală”

Comunicat lansare proiect

Dezvoltarea de Soluții Digitale în Administrația Publică Locală

Scopul proiectului: Susținerea dezvoltării digitale și creșterea digitalizării solicitantului prin dezvoltarea, testarea și operaționalizarea unei platforme interoperabile de servicii digitale bazate pe tehnologii informatice inovative.

Beneficiar: PARTENERIAT ÎNTRE UAT ORAȘUL CUGIR ȘI UAT COMUNA ȘIBOT, AVÂND DREPT LIDER DE PARTENERIAT UAT ORAȘUL CUGIR

Perioada de implementare: 30.09.2026-30.12.2029

Valoarea totală a proiectului (Lei) Valoarea cofinanțării UE (lei)

2.513.775,00 2.104.931,50

Rezumat proiect și activități:

Proiectul „Dezvoltarea de Soluții Digitale în Administrația Publică Locală” contribuie la îndeplinirea obiectivului strategic de dezvoltare a Județului Alba pentru 2021-2027, respectiv „Întărirea capacității de management al dezvoltării, a accesibilității și calității serviciilor publice furnizate de administrația publică locală”, implementarea soluțiilor digitale în administrația publică locală fiind esențială pentru a crea o administrație modernă, eficientă, transparentă și centrată pe cetățean. Pe lângă beneficiile economice și administrative, digitalizarea contribuie la creșterea satisfacției cetățenilor, la dezvoltarea comunității și la consolidarea relației dintre cetățeni și administrație.

Obiectivul general al proiectului va fi indeplinit prin atingerea următoarelor obiective specifice, care includ următoarele soluții digitale:

1. Portal de colaborare – Orașul Cugir, Comuna Șibot.

2. Chatbot interactiv integrând tehnologii lingvistice bazate pe inteligență artificială – Orașul Cugir.

3. Ghișeu digital unic pentru eficiență energetică incluzând servicii electronice pentru cetățeni și mediul de afaceri – Orașul Cugir.

4. Asistent digital pentru cetățeni și mediul de afaceri – aplicație mobilă – Orașul Cugir, Comuna Șibot.

5. Asistent digital pentru funcționarii publici – aplicație web și mobilă – Orașul Cugir, Comuna Șibot.

6. Platformă de date deschise, pentru gestiune integrată de accesare a datelor de către cetățeni și companii – Orașul Cugir, Comuna Șibot.

7. Soluție de analiză și raportare a performanței de tip Business Intelligence – Orașul Cugir.

8. Platformă pentru digitalizarea procesului de gestionare activități Poliție locală – Orașul Cugir.

9. Platformă e-Learning pentru formarea adaptivă continuă a funcționarilor publici –– Orașul Cugir.

10. Modul de securitate cibernetică – anonimizare a datelor și managementul identității digitale, integrat în fiecare din soluțiile dezvoltate – Orașul Cugir, Comuna Șibot.

Valoarea și finanțarea proiectului:

Investiția este finanțată de Uniunea Europeană cu cofinanțare de la Bugetul de Stat si bugetul local al Orașului Cugir, prin intermediul Agenției pentru Dezvoltare Regionala Centru în calitate de Autoritate de Management, prin Programul Regiunea Centru 2021-2027, prioritatea 2 “O regiune digitala”.

Valoarea totală a proiectului este de 2.476.390,00 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din partea fondurilor FEDR 2.104.931,50 lei la care se adaugă 321.930,70 lei valoare eligibilă nerambursabilă din Bugetul de Stat, contribuția proprie de 49.527,80 lei si valoarea neeligibilă a proiectului de 37.385,00 lei.

Finalizarea proiectului este estimata la data de 30.12.2029.

Rezultate/indicatori de impact:

1. Integrarea permanentă a soluțiilor digitaleîn activitățile curente.

2. Monitorizarea și evaluarea performanței: Primăria poate monitoriza câți cetățeni folosesc platformele digitale pentru plăți sau depunerea cererilor, analizând astfel gradul de adoptare și eventualele nevoi de ajustare.

3. Creșterea transparenței și a încrederii cetățenilor: Publicarea rapoartelor de cheltuieli și a stadiilor proiectelor locale pe o platformă online permite cetățenilor să verifice cum sunt utilizate fondurile publice.

4. Simplificarea accesului la servicii pentru cetățeni și mediul de afaceri: Crearea unui portal online pentru obținerea autorizațiilor de construcție poate încuraja dezvoltarea afacerilor și investițiile locale.

5. Consolidarea infrastructurii și îmbunătățirea securității cibernetice: Investițiile în soluții de securitate, cum ar fi criptarea datelor și verificările regulate ale vulnerabilităților, contribuie la menținerea unui mediu sigur pentru gestionarea informațiilor.

6. Optimizarea resurselor și reducerea impactului asupra mediului: Trecerea de la documente fizice la arhive electronice reduce consumul de hârtie și spațiul necesar pentru depozitarea documentelor, sprijinind astfel sustenabilitatea.

Informații suplimentare:

Primăria Orașului Cugir – lider: loc. Cugir, str. I. L. Caragiale nr. 1, jud. Alba, telefon: 0258.751.001, [email protected]

Primăria Comunei Șibot – partener: loc. Șibot, str. Principală, nr. 153, jud. Alba, telefon: 0258.760.001,

[email protected]

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