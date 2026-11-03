Din Alba, spre piețele internaționale. Produsele din România ajung în peste 75 de țări
Din Alba, spre piețele internaționale. Produsele din România ajung în peste 75 de țări
Cu exporturi de peste 3 miliarde de euro în zece ani, Kronospan Romania ilustrează contribuția reală a industriei de prelucrare a lemnului la balanța comercială a României.
Industria de prelucrare a lemnului se numără printre sectoarele care contribuie pozitiv la balanța comercială a României, iar Sebeșul ocupă un loc important pe această hartă industrială. Prin activitatea Kronospan, produse realizate local ajung pe piețe din Europa, Asia, Africa și Australia, inclusiv în destinații îndepărtate precum Japonia, Nigeria sau Madagascar.
Un material publicat recent de Profit.ro arată că industria de prelucrare a lemnului ajută România să exporte mai mult și să importe mai puțin. Pentru comunități industriale precum Sebeș, exporturile înseamnă comenzi pentru fabricile locale, locuri de muncă, activitate pentru furnizori și venituri care se întorc în economia locală.
Un exemplu relevant este Kronospan România, unul dintre principalii actori industriali prezenți la Sebeș. Compania exportă produse fabricate în România în peste 75 de țări, iar valoarea cumulată a exporturilor din ultimii zece ani depășește 3 miliarde de euro. Aceste rezultate arată că produsele realizate local sunt competitive și căutate pe piețe cu cerințe și standarde diferite.
Relațiile construite pe termen lung reprezintă una dintre bazele acestei performanțe. Kronospan lucrează cu parteneri care cumpără produse din România încă din 2001, inclusiv din țări precum Egipt și Japonia.
„Avem clienți cu tradiție, care cumpără de la noi încă din 2001, inclusiv din țări precum Egipt sau Japonia. Produsele realizate în România ajung și pe piețe mai îndepărtate, precum Madagascar. Activitatea de export este susținută de o echipă extinsă, cu colegi în Australia, Nigeria, China, Egipt și Japonia. Fiecare piață are propriile exigențe și standarde, iar pentru fiecare dintre acestea avem certificările și produsele care răspund cerințelor specifice”, declară Mircea Nedelea, Directorul de Vânzări al Kronospan Trading.
Această extindere geografică presupune adaptarea produselor la cerințe tehnice, standarde și certificări diferite. Exporturile nu se bazează astfel doar pe capacitatea de producție, ci și pe cunoașterea fiecărei piețe, pe relațiile comerciale construite în timp și pe capacitatea companiei de a livra produse conforme cu cerințele clienților.
Sebeș, parte a unei industrii care aduce bani în economia României
Importanța activității de la Sebeș trebuie privită și în contextul mai larg al industriei românești de prelucrare a lemnului. Conform analizei amintite, industria lemnului și cea a mobilei au exportat împreună produse în valoare de 4,25 miliarde de euro în 2024, aproximativ dublul importurilor, generând un excedent comercial de circa 2 miliarde de euro.
Datele UN Comtrade incluse în analiză indică exporturi românești de lemn și articole din lemn în valoare de 1,941 miliarde de dolari în 2024. Dintre acestea, exporturile de plăci aglomerate au avut o valoare de 475 de milioane de dolari, iar cele de plăci fibrolemnoase, de 165 de milioane de dolari. În 2023, România s-a situat pe locul al patrulea la nivel mondial între exportatorii de plăci aglomerate.
Dincolo de aceste cifre, exportul produselor prelucrate în România înseamnă valoare adăugată creată în țară. Înainte de a ajunge la clienții externi, produsele trec prin procese industriale, controlul calității, certificare și logistică, activități care susțin locuri de muncă și servicii specializate.
Pentru Sebeș, amploarea activității de export a Kronospan conectează economia locală la circuite comerciale globale. Produsele realizate aici ajung la clienți din Europa, Asia, Africa și Australia, iar continuitatea unor relații comerciale începute în urmă cu peste două decenii confirmă încrederea construită pe piețele externe.
Industria are nevoie de predictibilitate și de o imagine bazată pe date
Performanța la export nu elimină însă dificultățile cu care se confruntă industria. Analiza amintită mai sus semnalează birocrația, accesul dificil la materia primă, suprareglementarea și lipsa predictibilității drept obstacole care pot afecta competitivitatea companiilor românești. În același timp, o percepție publică negativă asupra întregului sector poate afecta reputația producătorilor inclusiv pe piețele externe.
Datele economice arată că industria de prelucrare transformă lemnul în produse cu valoare adăugată, exporturi, locuri de muncă și venituri pentru comunitățile locale. Exemplul Kronospan România arată concret cum o capacitate industrială dezvoltată la Sebeș poate concura pe piețe internaționale și poate construi relații comerciale care se mențin timp de peste două decenii.
Cu exporturi cumulate de peste 3 miliarde de euro în zece ani și o prezență comercială extinsă la nivel global, activitatea Kronospan plasează Sebeșul pe harta internațională a industriei de prelucrare a lemnului. Este o contribuție care poate fi măsurată nu doar prin valoarea produselor exportate, ci și prin legătura pe care o creează între economia locală și unele dintre cele mai diverse și exigente piețe ale lumii.
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