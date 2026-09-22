Festivalul Internațional de Teatru APOLLO, ediția a XII-a – ecouri internaționale: ,,Fiecare reprezentație a fost o piesă de puzzle dintr-un tablou grandios dedicat libertății de exprimare”

În perioada 11-14 septembrie 2026 Asociația Grupul Skepsis a organizat la Alba Iulia cea de-a XII-a ediție a Festivalului Internațional de Teatru APOLLO, reunind la Alba Iulia 115 participanți reprezentând 13 trupe, companii de teatru private sau independente și teatre instituționalizate din 7 țări: Spania, Italia, Croația, Polonia, Tunisia, Rep. Moldova și România.

Programul ediției a propus spectacole pentru toate vârstele prezentate în spații diverse, mai mult sau mai puțin convenționale – Casa de Cultură a Studenților Alba Iulia, Sala Atrium Centurionum – CJ Alba, Depozitul de Ceramică Veche și Strada Muzeului – publicul având astfel șansa să aleagă și să se bucure de spectacole variate ca gen și abordare.

Evenimentul a reușit timp de peste 10 ani să promoveze cu succes imaginea municipiului Alba Iulia și să construiască punți de legătură între grupuri și artiști la nivel național și internațional, încurajând formarea continuă, creația liberă, inițierea de proiecte artistice și schimbul de experiență, dovedind că arta nu cunoaște granițe, limbi sau bariere culturale.

Ediția s-a desfășurat sub impulsul unei tematici curajoase: „EVADARE”. Nu a fost vorba doar despre o simplă tematică, ci despre o invitație deschisă adresată publicului de a evada din cotidian, din prejudecăți și din convențional, prin intermediul magiei scenei.

Timp de patru zile, Alba Iulia a devenit un veritabil turn Babel al emoțiilor, publicul având acces liber la toate spectacolele din program. Festivalul a reușit să creeze o atmosferă de convivialitate între participanți, stimulând dialogul creativ și construind punți de legătură pentru dezvoltarea de proiecte artistice în viitor.

Poveștile au fost transpuse pe scenă de trupe și companii de teatru independente, private sau de stat, sosite din 7 țări:

– Spania & Italia: Cu temperamente pasionale, producții intense de teatru experimental, teatru lectură și Commedia dell Arte.

– Croația & Polonia: Aducând pe scenă rigoarea est-europeană îmbinată cu un umor fin și abordări regizorale avangardiste.

– Tunisia: O prezență exotică și profundă, care a oferit publicului o perspectivă culturală rară și hipnotizantă.

– Republica Moldova & România: O explozie de sensibilitate, trăire autentică și mesaje puternic ancorate în realitățile contemporane.

De la drame psihologice intense care au ținut publicul cu sufletul la gură, până la comedii spumoase, spectacole de mișcare, dans și experimente vizuale, fiecare reprezentație a fost o piesă de puzzle dintr-un tablou grandios dedicat libertății de exprimare.

Toate grupurile participante au primit trofee originale – opere de artă originale create de artistul Ştefan Balog (Fundaţia Inter-Art, Aiud) inspirate direct din povestea spectacolelor.

Repere speciale ale unei ediții memorabile

Unul dintre cele mai emoționante momente ale ediției a fost celebrarea a 10 ani de parteneriat artistic neîntrerupt între Compania Skepsis și renumita trupă italiană Il Luogo in Buio din Napoli, condusă de regizorul și actorul Cristian Izzo. Această prietenie culturală de un deceniu stă ca dovadă a modului în care festivalul APOLLO clădește punți durabile între Alba Iulia și marile centre teatrale ale Europei.

Mai mulți agenți de presă au publicat în Italia o serie de articole punctând participarea trupei italiene la Alba Iulia. Un articol extins pe tema acestei colaborări a fost publicat în revista intercultural bilingvă Orizonturi Culturale Italo-Române, fiind disponibil și pe site-ul organizatorului: https://teatrulskepsis.ro/armando-rotondi-10-ani-de-colaborare-skepsis-cristian-izzo-italia/

Un atelier intensiv de creație

a fost coordonat în cadrul festivalului de către Armando Rotondi, Profesor la Institutul de Arte din Barcelona. Rezultatul acestui atelier a fost un spectacol de teatru lectură conceput și prezentat de participanți în programul evenimentului.

În afara spectacolelor de teatru, festivalul a invitat publicul și la o expoziție personală de fotografie „Chasing the Clouds”, premieră în România, semnată de Annalisa Gonnella, tânără artistă din Italia, care a surprins momente unice din spectacole regizate de maestrul Eugenio Barba – celebru autor și regizor, fondator al Școlii Internaționale de Antropologie Teatrală.

Anul acesta ediția festivalului s-a desfășurat sub egida #yoUthNITED – Alba Iulia Capitala Tineretului din România 2026, astfel încât festivalul a inclus o secțiune specială destinată promovării trupelor studențești de teatru din România, susținută exclusiv de Casa de Cultură a Studenților Alba Iulia.

Partenerii care au susținut organizarea evenimentului au fost : Primăria Municipiului Alba Iulia; Casa de Cultură a Studenţilor Alba Iulia; Consiliul Județean Alba; Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia și; Fundaţia “Inter-Art” Aiud.

Impactul în Comunitate

Dincolo de lumina reflectoarelor, APOLLO 2026 a fost un succes major în ceea ce privește dezvoltarea și educarea publicului tânăr. Participarea vie a publicului, aplauzele la scenă deschisă și dezbaterile aprinse de după spectacole au demonstrat că Alba Iulia nu este doar un oraș istoric, ci o capitală culturală vie, capabilă să pulseze la unison cu cele mai noi tendințe din arta teatrală mondială. Ediția a XII-a s-a încheiat, lăsând în urmă ecouri puternice, dar și promisiunea că spiritul APOLLO va continua să inspire și să provoace și în anii următori.

Impactul asupra participanților

Organizatorul a primit o serie de mesaje de feedback din partea grupurilor participante, pe care le redăm integral în continuare:

„Să sărbătoresc, anul acesta, zece ani de colaborare cu Skepsis și a zecea mea prezență la Festivalul Apollo a fost o emoție greu de descris în cuvinte. Începându-mi cariera foarte tânăr, în 2009, la vârsta de 19 ani, și întâlnind Alba Iulia și trupa Skepsis în 2016, pot spune din suflet că Alba Iulia este casa mea și că Skepsis este familia mea, dar și că această colaborare reprezintă cea mai lungă etapă din istoria mea ca artist de teatru.

Sunt foarte recunoscător vieții pentru faptul că fac parte din toate acestea: cu ocazia colaborării noastre pentru producția spectacolului „Slugă la doi stăpâni”, pentru Festivalul Internațional de la Sibiu, eu și Viorel, adunând informațiile pentru articolul publicat în „Orizzonti culturali italo-romeni”, care povestește istoria noastră, ne-am dat seama de volumul enorm de muncă și de producție pe care le-am realizat în zece ani de colaborare la Alba Iulia, iar acest lucru ne-a emoționat profund.

De aceea, am fost fericit să iau parte la o ediție extraordinară, care a confirmat creșterea festivalului, cu actori protagoniști ai scenei profesioniste din țările lor, care participă la Apollo cu mare interes și dăruire. Cu figuri importante care interacționează cu tinerii artiști, stimulând și accelerându-le creșterea umană și artistică, cu evenimente răspândite în întregul oraș care captează atenția cetățenilor interesați și a oamenilor ajunși acolo din întâmplare, permițând totodată descoperirea unor locuri magnifice abia inaugurate, cum este depozitul de ceramică veche.

Sunt bucuros să văd că dezvoltarea festivalului și dezvoltarea orașului Alba Iulia coincid și se influențează reciproc în mod pozitiv, amplificând oportunitățile pentru toată lumea. Sunt fericit că, în ciuda creșterii evidente, spiritul festivalului — alcătuit dintr-o puritate rară, o profundă onestitate intelectuală și o sensibilitate deosebită — a rămas neschimbat și de nesfărâmat, reprezentând tocmai ceea ce diferențiază experiența Apollo de orice alt festival. A fost minunat să sărbătorim acești zece ani și abia aștept să îi inaugurăm pe următorii zece.

Cu credința fermă că voi continua să fiu martor la ceea ce nu mă tem să numesc: un miracol cultural.

Cristian Izzo, Il Luogo in Buio, Napoli/ITALIA”

Două reflecții despre continuitate și spații urbane

Strategia festivalului Apollo pentru cea de-a 12-a ediție a inclus două direcții de acțiune: un repertoriu eclectic (o combinație de poetici teatrale, profiluri și practici artistice) și o dispersie a locațiilor – artiștii ocupând spații diverse: scena mică și mare a Casei de Cultură a Studenților, un muzeu al ceramicii situat între zidurile vechii cetăți, sala consiliului județean, strada muzeului; scene mari și mici, exterioare și interioare.

Această abordare le-a oferit artiștilor ocazia de a-și testa abilitățile în spații alternative, non-teatrale, asumându-și misiunea de a revitaliza locuri urbane prin transformarea lor temporară în scene și creând astfel o ambianță și o atmosferă aparte… Teatrul Forum prinzând din nou viață! „Orașul” este astfel adus mai aproape de semnificația sa originară – aceea de „civitas”, sau comunitate înțeleasă ca o comuniune a cetățenilor.

Astfel, arta teatrală readuce Forumul (centrul sau nucleul orașului, „inima” acestuia – oricum am dori să-l numim) la scopul său inițial, la esența conceptului său originar: nucleul urban ca spațiu al dialogului și al schimbului intelectual, artistic, (meta)fizic și spiritual. Într-o epocă în care multe orașe europene sunt percepute, tratate și utilizate drept simple „centre comerciale” și „atracții turistice” – transformându-se adesea în spații agitate, supraaglomerate și cu parcări costisitoare –, acest festival ne reamintește cu blândețe care ar trebui să fie adevărata menire a unui oraș.

Ceea ce am „luat cu mine” de la festival este un suflu nou de energie și idei (după ce am urmărit o selecție atentă de spectacole ce reflectă diverse practici, tradiții și anverguri de producție), dar și determinarea de a continua să urmăresc cu tenacitate propriile obiective artistice și organizatorice în mediul uneori ingrat pe care îl numim Teatru.

Continuitatea este esențială pentru practicienii teatrului independent și pentru artiștii care nu beneficiază de subvenții guvernamentale. Continuitatea este crucială pentru toți cei care nu înoată în curentul „mainstream”, ci dansează pe așa-numita „margine” culturală și artistică.

Apollo – un festival care a depășit deja pragul de 10 ani, fiind profund integrat în comunitatea locală și deschis către lume – reprezintă o sursă veritabilă de inspirație și încurajare, atât din perspectivă etică, cât și estetică.

Cu inspirație,

Luka Kuzmanović, Velika Gorica/CROAȚIA”

„Participarea la Festivalul de Teatru Apollo este întotdeauna o experiență captivantă și plină de inspirație. Colaborarea cu o comunitate teatrală și culturală atât de vibrantă, dinamică și pasionată este cu adevărat specială. Deschiderea, entuziasmul și disponibilitatea de a adopta noi modalități de a face teatru transformă festivalul într-un spațiu unic de schimb artistic.

Masterclass-ul de trei zile susținut alături de studenții de la Skepsis a fost extrem de gratifiant. A fost remarcabil să văd câte am reușit să realizăm într-un interval de timp atât de scurt, totul culminând cu o lectură performativă susținută în fața unui public atent și implicat activ, îmbogățită prin tehnici de narațiune și joc dramatic.

Aștept cu nerăbdare viitoarele ocazii de a colabora cu Skepsis și cu Festivalul de Teatru Apollo.

Armando Rotondi, Barcelona/SPANIA”

„A fost o participare internațională încununată de succes și bucurie la primele reprezentații ale noii noastre producții teatrale, #Mirage, alături de o echipă de aur. Această experiență ne-a pus în legătură cu publicul și cu grupuri de teatru europene, care ne-au copleșit cu aprecieri și laude – în ciuda barierei lingvistice.

Se cuvine să recunoaștem meritele Festivalului Internațional de Teatru Apollo pentru crearea acestui spațiu de creativitate și exprimare; festivalul a devenit un eveniment teatral internațional de referință, datorită diversității experiențelor și a îmbinării dintre teatrul profesionist și cel de amatori. Totodată, oferă tinerilor un spațiu esențial pentru creație și experiment – ​​o temelie importantă și dificilă, care necesită perseverență și răbdare pe termen lung. Toate mulțumirile și întreaga noastră recunoștință se îndreaptă către Grupul Skepsis pentru efortul depus, pentru tenacitate, spontaneitate și dragostea sinceră față de teatru.

Hafedh Khalifa, TUNISIA”

„Pentru noi, cei de la Teatrul 21, participarea la Festivalul Internațional Apollo de la Alba Iulia reprezintă bucuria din fiecare toamnă. Pentru că acest festival este mai mult decât o întâlnire valoroasă din punct de vedere profesional. Este o întâlnire din care toți participanții au de câștigat la nivel uman și asta se datorează organizatorilor, care știu să creeze această atmosferă de ”acasă”.

Căldura cu care suntem întâmpinați, spectacolele văzute, evenimentele conexe care oferă o altă perspectivă asupra teatrului și a orașului – toate contribuie la reușita unui festival care ne încarcă de energie bună.

Felicitări tuturor celor implicați în realizarea sa și mulțumiri pentru toate eforturile depuse!

Cu prietenie,

Vera Nacu & echipa Teatrul 21, Iași/ROMÂNIA”

„Teatrul Thespis nu a mai participat la Festivalul Apollo de ceva ani dar întorcându-ne anul acesta am găsit un soi de familie care se formase între veteranii festivalului. Lăsând deoparte emoțiile stârnite de spectacole (care au fost superbe! Întrebați fiind care dintre spectacole ne-a plăcut cel mai mult n-am știut răspunde), sentimentul-cârmă al festivalului a fost acela de „împreună”. Festivalul Apollo a reușit, nu doar să propună publicului din Alba Iulia un set de spectacole internaționale din țări precum Italia, Croația, Tunisia, dar și să deschidă un dialog și o poartă către colaborare între artiștii participanți.

Teatrul Thespis, Timișoara/ROMÂNIA”

„Pentru Microbis, participarea la Festivalul Apollo de la Alba Iulia a fost o întâlnire între dans, energie și emoție. Am prezentat Ritual și Mere Roșii sau ce-ar fi putut fi o tragedie grecească, un spectacol în care corpul devine principalul mijloc de expresie, iar mișcarea spune povestea dincolo de cuvinte.

Apollo ne-a oferit un spațiu în care dansul a putut fi trăit, explorat și împărtășit. Am întâlnit artiști, am schimbat energii și am lăsat pe scenă ceva din universul Microbis: pasiunea pentru dans și bucuria de a spune povești prin mișcare.

Microbis, Sibiu/ROMÂNIA”

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