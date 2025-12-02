Rămâi conectat

Comercianții din Talciocul Alba Iulia și Cetatea Alba Carolina, luați la puricat în minivacanța de 1 Decembrie 2025: Amenzi de peste 17.000 lei date de DSVSA și IPJ Alba

Ioana Oprean

Publicat

acum 11 minute

în

De

Festival de Romania 2025

Controale în Talciocul din Alba Iulia și în Cetatea Alba Carolina, în minivacanța de 1 Decembrie 2025: Amenzi de peste 17.000 lei date de DSVSA și IPJ Alba

Mai multe controale au fost efectuate în minivacanța de 1 Decembrie 2025 în Talciocul din Alba Iulia și în Cetatea Alba Carolina. Au fost date amenzi de peste 17.000 lei.

Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Alba, împreună cu reprezentanți ai Poliției Alba, a desfășurat acțiuni de control în talciocul din Alba Iulia, dar și în Cetatea Alba Carolina, în zona turistică, pentru protejarea sănătății consumatorilor, fiind verificați comercianții de produse alimentare prezenți cu ocazia Zilei Naționale a României.

În talciocul din Alba Iulia au fost realizate, duminică, 30 noiembrie, mai multe controale la comercianții de produse alimentare, fiind aplicate șapte sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 17.200 de lei, pentru diverse deficiențe sanitar-veterinare.

Printre neregulile constatate se numără: comercializarea produselor alimentare în spații neaprobate (inclusiv vânzarea de carne crudă fără autorizație), nerespectarea condițiilor generale de igienă (echipamente de lucru neigienizate corespunzător), deficiențe de etichetare (informații incomplete sau etichete deteriorate), depozitarea necorespunzătoare a produselor alimentare, nerespectarea regimului termic și lipsa fișelor de sănătate pentru angajați. Acțiunea din talcioc a beneficiat de sprijinul Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Alba, care a efectuat verificări specifice din sfera economică, fiind aplicate 4 sancțiuni contravenționale în valoare totală de 10.000 de lei.

În Cetatea Alba Carolina au fost efectuate controale la comercianții care utilizează tonete mobile pentru prepararea și vânzarea alimentelor. A fost aplicată o sancțiune contravențională în valoare de 10.000 de lei, pentru deficiențe de igienă și neîntreținerea corespunzătoare a spațiilor și echipamentelor de lucru.

Acțiunile DSVSA Alba au avut ca obiectiv principal protejarea sănătății publice și prevenirea riscurilor de îmbolnăvire asociate consumului de produse alimentare. Au fost verificați toți comercianții, indiferent de profil — de la vânzarea cu amănuntul a produselor alimentare ambalate, până la prepararea produselor de origine animală și non-animală (mici, grătare, clătite, plăcinte, langoși, kürtőskalács, produse tip fast-food etc.).

DSVSA Alba va intensifica acțiunile de control pentru protejarea sănătății publice și pentru asigurarea siguranței alimentare în perioada premergătoare sărbătorilor de iarnă. Acestea vor viza integritatea întregului lanț alimentar: fermă, abatorizare, procesare, transport, depozitare și comercializare.

