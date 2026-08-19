Codul Urbanismului 2026: Cum se va ajunge la costuri mai transparente și evaluări unitare în domeniul construcțiilor
Codul Urbanismului 2026: Cum se va ajunge la costuri mai transparente și evaluări unitare în domeniul construcțiilor
„Continuăm modernizarea cadrului de reglementare în domeniul construcțiilor prin introducerea, în noul Cod al Amenajării Teritoriului, Urbanismului și Construcțiilor, a sistemului indicilor de referință pentru investiții, astfel încât să avem costuri mai transparente și evaluări unitare în domeniul construcțiilor”, a anunțat ministrul Dezvoltării, Cseke Attila.
Noul mecanism va permite constituirea unei baze naționale de date și dezvoltarea unor instrumente informatice dedicate estimării costurilor și fundamentării indicatorilor tehnico-economici aferenți proiectelor de construcții. Astfel, autoritățile publice, proiectanții, investitorii și ceilalți specialiști din domeniu vor avea un sistem unitar, transparent și actualizat, care să le permită să utilizeze repere comparabile pentru evaluarea investițiilor.
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În prezent, diferențele dintre metodele de estimare, evoluția rapidă a prețurilor materialelor și manoperei, precum și lipsa unor repere unitare pot conduce la variații semnificative în fundamentarea costurilor unor proiecte similare. Sistemul indicilor de referință urmărește reducerea acestor discrepanțe prin utilizarea unor date statistice și tehnico-economice relevante, organizate și actualizate într-un cadru comun.
Prin acest mecanism, vor putea fi dezvoltate repere privind costurile de realizare a diferitelor categorii de construcții, evoluția prețurilor materialelor și lucrărilor, costurile aferente principalelor categorii de investiții, indicatorii de performanță tehnică și economică, dar și diferențele de cost generate de tipologia, complexitatea și amplasarea investițiilor. Aceste informații vor constitui un instrument de fundamentare și verificare, fără a substitui proiectarea, evaluarea tehnică și particularitățile fiecărei investiții.
„Introducerea indicilor de referință este deosebit de relevantă pentru proiectele finanțate din fonduri publice, iar autoritățile vor putea utiliza repere unitare în etapa de fundamentare a investițiilor, pentru verificarea estimărilor și pentru monitorizarea evoluției costurilor pe durata implementării proiectelor. Sistemul poate contribui, astfel, la identificarea mai rapidă a eventualelor diferențe nejustificate între costurile estimate și valorile rezultate din proiectare sau execuție. În același timp, existența unor date comparabile la nivel național va sprijini fundamentarea bugetelor și prioritizarea investițiilor”, a subliniat ministrul Dezvoltării, Cseke Attila.
În același timp, acest instrument va fi util și pentru mediul privat deoarece investitorii, proiectanții și companiile din domeniul construcțiilor vor putea utiliza aceste informații ca instrument suplimentar pentru estimarea bugetelor, evaluarea fezabilității proiectelor și analiza evoluției pieței, astfel încât să se reducă diferențele dintre estimările inițiale și costurile efective.
Sistemul indicilor de referință va fi susținut de instrumente informatice dedicate colectării, prelucrării și utilizării datelor, iar dezvoltarea unei baze naționale va permite actualizarea periodică a informațiilor și compararea costurilor pentru diferite categorii de investiții. Digitalizarea acestor date va facilita, de asemenea, realizarea unor analize privind evoluția pieței construcțiilor și fundamentarea politicilor publice în domeniu.
„Predictibilitatea și transparența sunt esențiale pentru investiții. Prin sistemul indicilor de referință, introducem repere obiective, construite pe date verificabile, și nu pe estimări arbitrare. Nu înlocuim analiza tehnică, ci oferim un punct de referință clar și comparabil și asigurăm un control mai eficient asupra modului în care sunt estimate și utilizate resursele financiare destinate investițiilor”, a conchis ministrul Dezvoltării.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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