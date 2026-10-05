Când va avea loc Târgul Cepei 2026 de la Săsciori: Ce pregătesc organizatorii

Ediția 2026 a Târgului Cepei de la Săsciori va avea loc în 26 octombrie.

Evenimentul va fi organizat de Primăria și Consiliul Local Săsciori în Piața Agroalimentară din Săsciori.

Organizatorii pregătesc „degustare și vânzare de produse tradiționale locale, însoțite de cântec și voie bună”.

Târgul Cepei de la Săsciori este un vechi târg de toamnă, organizat tradițional în jurul zilei de 26 octombrie, de Sfântul Dumitru, și este atestat ca având o tradiție de peste 200 de ani.

Este un eveniment extrem important pentru comunitățile din zona Munților Sebeșului.

Specificul târgului îl constituie comercializarea cepei, în special a cepei roșii, alături de alte produse agricole și tradiționale, evenimentul fiind și un important punct de întâlnire și schimb pentru producătorii și cumpărătorii din zonă.

Târgul actual combină vânzarea și degustarea produselor locale cu muzică populară și manifestări folclorice, păstrând caracterul comunitar al vechiului târg.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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