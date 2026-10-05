Curier Județean

Când va avea loc Târgul Cepei 2026 de la Săsciori: Ce pregătesc organizatorii

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

De

Când va avea loc Târgul Cepei 2026 de la Săsciori: Ce pregătesc organizatorii

Ediția 2026 a Târgului Cepei de la Săsciori va avea loc în 26 octombrie.

Petrecerea Divorțaților

Evenimentul va fi organizat de Primăria și Consiliul Local Săsciori în Piața Agroalimentară din Săsciori.

Organizatorii pregătesc „degustare și vânzare de produse tradiționale locale, însoțite de cântec și voie bună”.

Târgul Cepei de la Săsciori este un vechi târg de toamnă, organizat tradițional în jurul zilei de 26 octombrie, de Sfântul Dumitru, și este atestat ca având o tradiție de peste 200 de ani.

Este un eveniment extrem important pentru comunitățile din zona Munților Sebeșului.

Specificul târgului îl constituie comercializarea cepei, în special a cepei roșii, alături de alte produse agricole și tradiționale, evenimentul fiind și un important punct de întâlnire și schimb pentru producătorii și cumpărătorii din zonă.

Târgul actual combină vânzarea și degustarea produselor locale cu muzică populară și manifestări folclorice, păstrând caracterul comunitar al vechiului târg.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

„Armonii și gusturi la Pianu”, festival dedicat Zilei Naționale a Produselor Agroalimentare Românești, ediția 2026: Când va avea loc evenimentul

Ioana Oprean

Publicat

acum 7 minute

în

5 octombrie 2026

De

„Armonii și gusturi la Pianu”, festival dedicat Zilei Naționale a Produselor Agroalimentare Românești, ediția 2026: Când va avea loc evenimentul În 10 și 11 octombrie se va desfășura ediția 2026 a festivalului „Armonii și gusturi la Pianu”.  Primăria și Consiliul Local Pianu, Județul Alba, în parteneriat cu Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Academia de Științe […]

Citește mai mult

Curier Județean

A găsit un card bancar uitat la un bancomat și a retras 3.600 de lei din contul unei firme: Femeia care a scos banii, trimisă în judecată la Tribunalul Alba

Ioana Oprean

Publicat

acum 16 ore

în

4 octombrie 2026

De

A găsit un card bancar uitat la un bancomat și a retras 3.600 de lei din contul unei firme: Femeia care a scos banii, trimisă în judecată la Tribunalul Alba O femeie care a găsit un card bancar uitat la un bancomat și a retras cu el, în doar o jumătate de oră, 3.600 de […]

Citește mai mult

Curier Județean

Foto | Incendiu masiv de vegetație uscată la Lupșa: Pe ce suprafață se manifestă

Ioana Oprean

Publicat

acum 18 ore

în

4 octombrie 2026

De

Incendiu masiv de vegetație uscată la Lupșa: Pe ce suprafață se manifestă Secția de pompieri Câmpeni intervine, în după amiaza zilei de duminică, 4 octombrie 2026 pentru stingerea unui incendiu izbucnit la vegetația uscată pe raza localității Lupșa. Forțele alocate sunt: 1 autospecială de stingere cu apă și spuma, 1 autospecială de prima interventie și […]

Citește mai mult